«Барселона» рассчитывает на победу в Бельгии

В среду, 5 ноября, бельгийский «Брюгге» примет на своем поле «Барселону» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

29' Карлуш Боржеш («Брюгге») получает небольшое повреждение, ему оказывают медицинскую помощь.

27' Жюль Кунде («Барселона») получает пас на углу штрафной и мощно пробивает, мяч черканул перекладину и улетел за пределы поля.

25' Маркус Рэшфорд («Барселона») зарядил издали, но не попал в ворота — свободный исполнит Нордин Яккерс («Брюгге»).

23' Ламин Ямаль («Барселона») начинает атаку своей команды на правом фланге, но пока все без обострения.

21' Хоакин Сейс («Брюгге») перехватывает мяч в центре поля и первым касанием отправляет на партнера вперед, но передача оказалась безадресной.

19' «Барселона» вновь берет мяч под свой контроль и всем составом переходит на половину поля соперника.

Статистика матча 3 Удары в створ 1 0 Удары мимо 4 21 Владение мячом 79 0 Угловые удары 1

17' Г-ОООООООО-Л! «Брюгге» — 2:1! Карлуш Боржеш! Христос Цолис отдал великолепную передачу, вывел один на один с вратарем Карлуша Боржеша и тот уверенно переиграл Войцеха Щесны.

15' Маркус Рэшфорд («Барселона») зарабатывает первый угловой для своей команды, Ламин Ямаль («Барселона») отправился подавать стандарт с угла поля.

13' Игра немного успокоилась после сумасшедшего начала. «Барселона» взяла мяч под свой контроль.

11' Фермин Лопес («Барселона») заряжает с угла штрафной в дальний угол, мяч в считанных сантиметрах пролетает от штанги.

09' Г-ОООООООО-Л! «Барселона» — 1:1! Ферран Торрес! Фермин Лопес вырезают классную передачу в центр штрафной и Ферран Торрес щеточкой аккуратно отправляет мяч в ворота!

07' Судья проконсультировался с помощниками на ВАР! Гол засчитан!

06' Г-ОООООООО-Л! «Брюгге» — 1:0! Николо Тресольди! Отличная скоростная комбинация в исполнении «Брюгге» и завершение передачи в центре штрафной от Тресольди!

03' Эрик Гарсия («Барселона») в подкате прервал опасную передачу в штрафную от Христоса Цолиса («Брюгге»).

02' Христос Цолис («Брюгге») прорывается левым флангом, смещается в центр и бьет, на месте Войцех Щесны («Барселона»)!

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Брюгге» — «Барселона» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

22:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Ян Брейдел». Звучит гимн Лиги чемпионов. Команды приветствуют друг друга. Игра вот-вот начнется!

22:52 Сегодня в Брюгге облачно, во время матча температура будет около +15℃.

22:48 До стартового свистка остается 12 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

22:45 Главным арбитром встречи назначен Энтони Тейлор из Англии.

22:40 Сегодняшний матч пройдет в Брюгге на стадионе «Ян Брейдел», который вмещает 29 062 зрителей.

22:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура Лиги чемпионов между бельгийским «Брюгге» и каталонской «Барселоной». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Брюгге»: Яккерс Нордин, Саббе Кириани, Ордоньес Хоэль, Мехеле Брэндон, Сейс Хоакин, Станкович Александар, Боржеш Карлуш, Оньедика Рафаэль, Ванакен Ханс, Цолис Христос, Тресольди Николо.

«Барселона»: Щесны Войцех, Кунде Жюль, Араухо Рональд, Гарсия Эрик, Бальде Алехандро, Де Йонг Френки, Касадо Марк, Ямаль Ламин, Лопес Фермин, Рэшфорд Маркус, Торрес Ферран.

«Брюгге»

«Брюгге» неплохо стартовал в этом розыгрыше Лиги чемпионов и после первого победного тура многие были уверены, что команда со свистом пройдет в плей-офф. Но последующая игра не сильно обрадовала поклонников бельгийской команды. После трех проведенных матчей на ее счету всего три очка и 24-е место в турнирной таблице.

Напомним, что единственная виктория в Лиге чемпионов нынешнего сезона была добыта «Брюгге» в домашнем матче против «Монако» (4:1). Дальше последовали поражения от итальянской «Аталанты» (1:2) и немецкой «Баварии» (0:4).

«Барселона»

«Барселона» довольно неплохо стартовала в Лиге чемпионов, но уже успела потерять очки в одном матче. В данный момент на счету «каталонского» клуба 6 набранных баллов и он находится в середине турнирной таблицы в зоне плей-офф. Разница забитых и пропущенных голов — 9:4.

В стартовом туре «Барселона» разобралась в гостях с английским «ньюкаслом» (1:2). Затем был тяжелый домашний матч против действующего чемпиона Лч — французского ПСЖ, там зафиксировано поражение со счетом 1:2. В третьем матче «каталонцы» крупно обыграли греческий «Олимпиакос» (6:1).

Личные встречи

Между собой эти соперники играли четыре раза — по два в Лиге Европы и Лиге чемпионов, но было это давно. Три очных дуэли остались за «Барселоной» и еще один матч завершился вничью. Последний матч между ними состоялся в 2002-м году, там в гостях победу праздновал каталонский клуб.

