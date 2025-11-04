дерзкая ставка за 5.00 на матч Лиги чемпионов

4 ноября в 4-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 23:00 мск.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: Мерсисайдцы не столь продуктивно выступают в Лиге чемпионов. Команда сейчас находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Ливерпуль» всего на 3 очка отстает от лидера. А вот атака команды выглядит прилично, забивая в среднем почти 3 мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Мерсисайдцы одолели «Астон Виллу» (2:0).

До того команда потерпела поражение от «Кристал Пэласа» (0:3). Да и поединок с «Брентфордом» завершился досадной коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Ливерпуль» настрелял 10 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Алиссон, Александер Исак — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Мерсисайдцы способны еще прибавить в плане реализации. Вот только оборона команды ошибается частенько.

Причем «Ливерпуль» исторически неудачно противостоит «Реалу». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Мохамед Салах и компания намерены реабилитироваться за последние неудачи.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» привычно бьются за успех на всех фронтах. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

Причем «Реал» Мадрид набрал 9 очков в 3 стартовых турах. Да и отличились игроки команды 8 результативными выстрелами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. «Сливочные» разгромили «Валенсию» (4:0).

До того команда нанесла поражение «Барселоне» (2:1). А вот чуть ранее она минимально переиграла «Ювентус».

При этом «Реал» Мадрид в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Давид Алаба, Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер — травмированы.

Состояние команды: «Сливочные» нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в 6 своих последних матчах.

При этом «Реал» Мадрид в двух своих последних матчах настрелял 6 мячей. Да и в плане надежности тылов у команды все весьма ладно.

«Сливочные» явно намерены с первых туров выбраться в лидеры. Да и результативный Килиан Мбаппе явно скажет свое веское слово.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и последние успехи явно окрылили «сливочных».

Статистика для ставок

«Реал» Мадрид в среднем пропускает реже гола за матч

«Реал» победил в 6 своих последних поединках

Обе команды забивают в среднем фактически 3 мяча за матч

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.52. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 2.57.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.43 и 2.83.

Прогноз: «Ливерпуль» явно не боится оппонента, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны удивить, к тому же имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.

5.00 Фора «Ливерпуля» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 5.00 на матч «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид позволит вывести на карту выигрыш 4000₽, общая выплата — 5000₽

Ставка: Фора «Ливерпуля» -1.5 за 5.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше пяти мячей.

5.70 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.70 на матч «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид принесёт чистый выигрыш 4700₽, общая выплата — 5700₽

Ставка: ТБ 5.5 за 5.70

Не пропустите

Сбалансированный прогноз на супер-матч «Ливерпуль» — «Реал» с коэффициентом 1.93.