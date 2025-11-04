4 ноября в 4-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 23:00 мск.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: Мерсисайдцы не столь продуктивно выступают в Лиге чемпионов. Команда сейчас находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Ливерпуль» всего на 3 очка отстает от лидера. А вот атака команды выглядит прилично, забивая в среднем почти 3 мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Мерсисайдцы одолели «Астон Виллу» (2:0).
До того команда потерпела поражение от «Кристал Пэласа» (0:3). Да и поединок с «Брентфордом» завершился досадной коллизией (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Ливерпуль» настрелял 10 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: Алиссон, Александер Исак — травмированы.
Состояние команды: Мерсисайдцы способны еще прибавить в плане реализации. Вот только оборона команды ошибается частенько.
Причем «Ливерпуль» исторически неудачно противостоит «Реалу». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Мохамед Салах и компания намерены реабилитироваться за последние неудачи.
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: «Сливочные» привычно бьются за успех на всех фронтах. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.
Причем «Реал» Мадрид набрал 9 очков в 3 стартовых турах. Да и отличились игроки команды 8 результативными выстрелами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. «Сливочные» разгромили «Валенсию» (4:0).
До того команда нанесла поражение «Барселоне» (2:1). А вот чуть ранее она минимально переиграла «Ювентус».
При этом «Реал» Мадрид в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Давид Алаба, Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер — травмированы.
Состояние команды: «Сливочные» нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в 6 своих последних матчах.
При этом «Реал» Мадрид в двух своих последних матчах настрелял 6 мячей. Да и в плане надежности тылов у команды все весьма ладно.
«Сливочные» явно намерены с первых туров выбраться в лидеры. Да и результативный Килиан Мбаппе явно скажет свое веское слово.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и последние успехи явно окрылили «сливочных».
Статистика для ставок
- «Реал» Мадрид в среднем пропускает реже гола за матч
- «Реал» победил в 6 своих последних поединках
- Обе команды забивают в среднем фактически 3 мяча за матч
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.52. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 2.57.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.43 и 2.83.
Прогноз: «Ливерпуль» явно не боится оппонента, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева способны удивить, к тому же имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.
Ставка: Фора «Ливерпуля» -1.5 за 5.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше пяти мячей.
Ставка: ТБ 5.5 за 5.70
Сбалансированный прогноз на супер-матч «Ливерпуль» — «Реал» с коэффициентом 1.93.