«Реал» покажет, кто сейчас в европейском футболе хозяин

4 ноября в общем этапе Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Реал» Мадрид. Начало встречи — 23:00 мск.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: после трех матчей у «Ливерпуля» 6 очков и 10-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов.

Последние матчи: во втором туре ЛЧ «Ливерпуль» в гостях разгромил «Айнтрахт» со счетом 5:1, уже к перерыву обеспечив себе задел в три мяча. Голы в этом матче забивали Экитике (в ворота своего бывшего клуба), ван Дейк, Конате, Гакпо и Собослаи.

В последнем туре АПЛ на своем поле была обыграна «Астон Вилла» (2:0), а в Кубке Англии было разгромное поражение от «Кристал Пэлас» (0:3).

Не сыграют: травмированы — Алиссон (в), Фримпонг (з), Леони (з), Джонс (п), Исак (н).

Состояние команды: в последней игре чемпионата Англии команда Арне Слота на своем поле уверенно переиграла «Астон Виллу» со счетом 2:0, подав признаки жизни после серии неудач. Тем не менее, проблем у мерсисайдцев полно и на победный путь им возвращаться будет очень непросто, учитывая подбор игроков и переполненный лазарет.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: сейчас «Реал» Мадрид с 9 очками идет на пятой строчке общего этапа ЛЧ после 3 туров.

Последние матчи: игра на своем поле с «Ювентусом» (1:0) получилась не самой простой. Владея огромным преимуществом на протяжении всех 90 минут «Реал» Мадрид смог забить только на 57-й минуте после точного удара Беллингема.

В Примере было разгромное поражение дома «Валенсии» (4:0) и победа в Классико над «Барселоной» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Алаба (з), Карвахаль (з), Рюдигер (з).

Состояние команды: в этом сезоне дела у мадридского «Реала» пока идут замечательно. Команда Хаби Алонсо уверенно лидирует в чемпионате Испании и пока без потерь идет в Лиге чемпионов. Внутри коллектива пока царит тишь да благодать, молодежь матереет и лишь иногда бузит Винисиус Жуниор, теряющий постепенно влияние в стане «сливочных».

Статистика для ставок

В 2024 году в общем этапе ЛЧ «Ливерпуль» выиграл дома со счетом 2:0

В 2023 году в 1/8 финала ЛЧ «Реал Мадрид» выиграл по сумме двух встреч (5:2, 1:0)

В 2022 году в финале ЛЧ «Реал» был сильнее со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ливерпуля» и «Реал» Мадрид дадут линию по равной за 2,60, ничью букмекеры оценивают в 4,0.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,82, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,05.

Прогноз: конечно, сейчас мадридский «Реал» сильнее и стабильнее «Ливерпуля». Под рукой у Хаби Алонсо почти два равноценных состава, есть возможность ротировать игроков в чемпионате, чего в нынешних реалиях не может позволить себе английский клуб, который находится под давлением и с кучей травмированных футболистов.

Основная ставка: победа «Реала» с форой 0 за 1,93.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: чистая победа гостей за 2,60.