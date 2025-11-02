После шести поражений в семи матчах действующий чемпион Англии наконец-то выглядел как полноценная команда. Ошибка Эмилиано Мартинеса подарила Мохамеду Салаху юбилейный, 250-й гол за клуб, а Райан Гравенберх закрепил успех мощным ударом в середине второго тайма. 2:0 хрупкое возвращение уверенности, дисциплины и веры, что кризис можно пережить.

Результат матча Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Бирмингем 1:0 Мохамед Салах 45+1' 2:0 Райан Гравенберх 58' Ливерпуль: Георгий Мамардашвили, Конор Брэдли, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер, Мохамед Салах, Доминик Собослаи, Коди Матес Гакпо, Уго Экитике ( Флориан Вирц 77' ) Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Бубакар Камара, Лука Динь ( Джейдон Санчо 75' ), Пау Торрес ( Тайрон Мингс 74' ), Эзри Конса, Джон МакГинн ( Росс Баркли 59' ), Амаду Онана, Мэтти Кэш, Олли Уоткинс ( Ян Матсен 75' ), Морган Роджерс, Эванн Гессан ( Дониелл Мален 59' ) Жёлтые карточки: Вирджил ван Дейк 54', Доминик Собослаи 87' — Мэтти Кэш 57', Амаду Онана 73', Морган Роджерс 81'

Статистика матча 4 Удары в створ 3 7 Удары мимо 6 54 Владение мячом 46 1 Угловые удары 4 8 Офсайды 0 13 Фолы 11

Первые минуты напоминали тревожную хронику последних недель — «Ливерпуль» снова позволял себе быть уязвимым. На пятой минуте Морган Роджерс пробил в штангу, вскрыв прессинг хозяев, а чуть позже Матти Кэш заставил Мамардашвили тащить мяч из-под перекладины. Казалось, сценарий повторится: быстрый пропущенный, попытки камбека, нервозность. Но на этот раз всё было иначе.

«Ливерпуль» — «Астон Вилла» globallookpress.com

Команда Слота играла агрессивнее, уплотнилась в центре, постоянно двигалась без мяча. Вернувшийся после травмы Гравенберх вместе с Макаллистером и Собослаи создали то, чего «Ливерпулю» так не хватало — баланс между энергией и контролем. Венгр прессинговал, нидерландец двигал мяч, аргентинец держал темп. Постепенно «Энфилд» ожил, и трибуны снова поверили в свою команду.

Главный момент случился уже в компенсированное к первому тайму время. Вратарь «Виллы» Эмилиано Мартинес внезапно ошибся в игре ногами. Попытался отдать короткий пас на Пау Торреса и выкатил мяч точно на Салаха. Египтянин не стал щадить — лёгким касанием обошёл защитника и отправил в пустые ворота. 250-й гол в красной футболке, и, кажется, один из самых символичных. Именно Мо Салах стал тем, кто прервал неудачную серию и повёл команду за собой в тяжелейший момент.

Мохамед Салах globallookpress.com

Гравенберх вернулся — и сразу изменил игру

Во втором тайме «Ливерпуль» выглядел почти по-чемпионски. Он всё ещё не был ослепительным, но точно собранным, зрелым, спокойным. «Вилла» пыталась играть в стиле Эмери — выходить из-под давления короткими передачами, искать пространство через центр. Но риск оказался выше выгоды: под прессингом ван Дейка и Собослаи гости теряли мяч, и наказание не заставило себя ждать.

На 58-й минуте всё началось с банального перехвата: Камара отдал назад Торресу, тот выбил прямо на ногу ван Дейку. Дальше — три паса, и Гравенберх уже у линии штрафной. Удар, рикошет от Консы и Торреса, и мяч, предательски для Мартинеса, влетает в сетку. Второй гол окончательно снял напряжение. «Энфилд» впервые за долгое время зазвучал громко, искренне, без страха перед концовкой.

Райан Гравенберх globallookpress.com

Для самого Гравенберха это невероятно важный мяч, учитывая контекст. Месяц вне игры, сомнения в игровой форме, разговоры о конкуренции с Вирцем — и вот голландец снова лидер центра поля. Его уверенность и точность паса вернули команде ощущение контроля, которое, казалось, безвременно ушло от Арне Слота.

Слоту снова аплодируют

К 70-й минуте «Энфилд» уже распевал имя тренера. Арне Слот меньше недели назад получил тонны критики за поражение в Кубке от «Кристал Пэлас». А теперь тренер наконец-то дождался награды за риск: девять замен, ставка на опыт, возврат к классической схеме с Робертсоном. Игра снова обрела форму, вратарь впервые за полтора месяца оставил ворота сухими, а атака выглядела связной. Флориан Вирц снова остался на скамейке — и, кажется, теперь надолго, ведь Слот нашёл баланс без немца. С Макаллистером в роли глубинного диспетчера и Собослаи, который рвёт прессинг соперника, «Ливерпуль» снова стал узнаваемым.

«Ливерпуль» — «Астон Вилла» globallookpress.com

Финальный свисток встретили не криками отчаяния, а облегчённым рёвом. Салах обнимал Слота, трибуны скандировали «чемпионы», и даже сам Арне позволил себе улыбку. После месяца провалов команда наконец выиграла матч не на эмоциях, а по делу.

«Ливерпуль» всё ещё далёк от идеала, но снова чувствует ритм. Победа над «Астон Виллой» — не праздник, но возвращение к базовым принципам: компактная оборона, уверенная середина, опыт и холодная голова в решающие секунды. Впереди «Реал» и «Манчестер Сити» — настоящие экзамены для Арне Слота. Но матч против «Виллы» показал, что «Ливерпуль» слишком рано списывать.