Во вторник, 4 ноября, «Ливерпуль» примет мадридский «Реал» в рамках 4-го тура Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

23' Желтая карточка показана Винисиусу Жуниору, за срыв атаки, руками вцепился он в убегавшего Конора Брэдли.

22' Подача Гюлера со штрафного к воротам «Ливерпуля», никто из партнеров не дотянулся до мяча.

21' Классно ходит мяч у футболистов «Реала», но успевают в обороне перемещаться игроки «Ливерпуля».

19' «Реал» не спешно разыгрывает мяч в середине поля.

18' Удар Мбаппе из-за пределов штрафной «Ливерпуля», мяч сильно выше ворот полетел.

17' Эдер Милитао пробил из-за пределов штранфой «Ливерпуля», Мак Аллистер сумел заблокировать.

Статистика матча 1 Удары мимо 1 34 Владение мячом 66 1 Офсайды 0 4 Фолы 0

16' Позиционная атака «Реала», приближаются гости к штрафной площади «Ливерпуля».

15' Больше «Ливерпуль» владеет мячом, «Реал» от обороны пока играет.

13' Салах убежав от двух защитников «Реала» ворвался в штрафную гостей, но третий подстраховал, Хёйсен это был.

12' Позиционная атака «Ливерпуля», подбираются хозяева с мячом к штрафной площади «Реала».

10' Накрыли прессингом игроки «Ливерпуля» футболистов «Реала», Собослаи покатил под удар Мак Аллистеру, удар которого с линии штрафной площади гостей выше перекладины пришелся.

10' Чуть снизился тем игры.

08' Подача к воротам «Ливерпуля», защитник хозяев Конате выиграл верх и выбил мяч подальше головой.

07' Винисиус заработал потенциально опасный штрафной, с которого можно совершить подачу к воротам «Ливерпуля».

06' Позиционная атака «Реала», пока мяч в середине поля контролируется.

05' Пока игра исключительно на половине поля «Реала» проходит. Включаются в прессинг игроки «Ливерпуля» при потере мяча, усложняя начало атаки гостям.

04' Взяли под контроль мяч футболисты «Реала», сбивая пыл хозяев.

03' «Ливерпуль» больше мячом владеет и пробует вскрыть оборону «Реала».

01' Удар Мак Аллистера из-за пределов штрафной «Реала», мяч в собственного партнёра угодив до ворот не долетел.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Ливерпуля».

До матча

22:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:54 В Ливерпуле идёт дождь, на термометре 13 градусов.

22:50 Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, вмещающем 61 276 зрителей.

22:40 Главным судьей матча будет Иштван Ковач из Румынии.

Стартовые составы команд

«Ливерпуль»: Мамардашвили, Робертсон, ван Дейк, Конате, Брэдли, Мак Алистер, Гравенберх, Собослаи, Вирц, Салах, Экитике.

«Реал» Мадрид: Куртуа, Вальверде, Милитао, Хёйсен, Каррерас, Гюлер, Камавинга, Тчуамени, Беллингем, Винисиус, Мбаппе.

«Ливерпуль»

После трех матчей у «Ливерпуля» 6 очков и 10-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. Во втором туре ЛЧ «Ливерпуль» в гостях разгромил «Айнтрахт» со счетом 5:1, уже к перерыву обеспечив себе задел в три мяча. Голы в этом матче забивали Экитике (в ворота своего бывшего клуба), ван Дейк, Конате, Гакпо и Собослаи. В последнем туре АПЛ на своем поле была обыграна «Астон Вилла» (2:0), а в Кубке Англии было разгромное поражение от «Кристал Пэлас» (0:3).

В последней игре чемпионата Англии команда Арне Слота на своем поле уверенно переиграла «Астон Виллу» со счетом 2:0, подав признаки жизни после серии неудач. Тем не менее, проблем у мерсисайдцев полно и на победный путь им возвращаться будет очень непросто, учитывая подбор игроков и переполненный лазарет. Из-за травм не помогут команде в отчетной встрече Алиссон (в), Фримпонг (з), Леони (з), Джонс (п), Исак (н).

«Реал» Мадрид

Сейчас «Реал» Мадрид с 9 очками идет на пятой строчке общего этапа ЛЧ после 3 туров. Игра на своем поле с «Ювентусом» (1:0) получилась не самой простой. Владея огромным преимуществом на протяжении всех 90 минут «Реал» Мадрид смог забить только на 57-й минуте после точного удара Беллингема. В Примере было разгромное поражение дома «Валенсии» (4:0) и победа в Классико над «Барселоной» (2:1).

В этом сезоне дела у мадридского «Реала» пока идут замечательно. Команда Хаби Алонсо уверенно лидирует в чемпионате Испании и пока без потерь идет в Лиге чемпионов. Внутри коллектива пока царит тишь да благодать, молодежь матереет и лишь иногда бузит Винисиус Жуниор, теряющий постепенно влияние в стане «сливочных». Из-за травм не помогут команде в отчетной встрече Алаба (з), Карвахаль (з), Рюдигер (з).

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сошлись на общем этапе ЛЧ. В ноябре 2024 года «Ливерпуль» дома одолел «Реал» со счетом 2:0.

За всю историю команды сыграли 14 матчей. В 9 играх победил «Реал», в 4 «Ливерпуль», ещё 1 матч завершился вничью.

