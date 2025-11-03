3 ноября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сандерленд» и «Эвертон». Начало игры — в 23:00 мск.
«Сандерленд»
Турнирное положение: «Чёрные коты» пока что радуют результатами. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Сандерленд» в 9 матчах набрал 17 зачетных баллов. В них команда отличилась 11 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Чёрные коты» переиграли «Челси» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Вулверхэмптону» (2:0). А вот поединок с «Манчестер Юнайтед» очков не принес (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Сандерленд» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Чёрные коты» нынче находятся на эмоциональном подъеме. Команда победила в 2 своих последних поединках.
Причем «Сандерленд» традиционно неудачно противостоит «Эвертону». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при четырёх поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается сберечь место среди лидеров.
«Эвертон»
Турнирное положение: «Ириски» привычно ходят в середняках. Команда ныне пребывает на 14 строчке турнирной таблицы.
Причем «Эвертон» на 6 очков опережает опасную зону. Команда в девяти поединках чемпионата отличилась 9 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ириски» были разбиты «Тоттенхэмом» (0:3).
До того команда была бита «Манчестер Сити» (0:2). А вот чуть ранее она с натугой одолела «Кристал Пэлас» (2:1).
При этом «Эвертон» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ириски» потенциально способны прибавить. Команда имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей.
При этом «Эвертон» не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чаще гола за матч.
Команда уже 9 лет не проигрывает «Сандерленду». А вот в двух своих последних поединках «ириски» потерпели поражения.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Ириски» постараются максимально преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Ириски» уступили в 2 последних поединках
- «Сандерленд» победил в 2 своих последних матчах
- «Эвертон» уже 9 лет не проигрывает «чёрным котам»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.68. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 2.84.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.32 и 1.62.
Прогноз: «Эвертон» способен прибавить в плане реализации, и наверняка активно понесется в атаку.
Номинальные гости имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, к тому же мотивированы прервать свой неудачный сериал.
Ставка: Победа «Эвертона» за 2.68.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.22