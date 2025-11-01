The Athletic разбирает, как «Селтик» оказался в эпицентре скандалов и внутренних конфликтов.

Оказалось, что последнее, что сделал Брендан Роджерс на посту главного тренера «Селтика», — это спокойно разобрал поражение своей команды со счетом 1:3 от «Хартса» в воскресенье на «Тайнкасле».

Без драматизма Роджерс охарактеризовал игру «Селтика» как «рваную» и «лишенную креатива и качества». Он упомянул, что «проблемы» команды «всем хорошо известны». И не раз подчеркнул, что болельщикам и журналистам не стоит делать далеко идущих выводов из восьмиочкового отрыва «Хартс» после девяти туров. Тренер явно не выглядел взволнованным.

«Сезон только начался, — сказал Роджерс. — Впереди ещё 29 матчей».

Это были слова человека, которого явно не беспокоила перспектива того, что «Хартс» могут перевернуть шотландский футбол или его собственную карьеру. Но переворот все же произошел. Спустя чуть больше суток Роджерс ушел. Для него в этом сезоне больше не осталось тех самых 29 матчей.

Роджерс подал в отставку. Сам по себе этот шаг стал неожиданностью — в профессиональном футболе агенты обычно не позволяют своим клиентам уходить вот так, отказываясь от положенных компенсаций.

С учетом того, как постепенно разрушались отношения между тренером и клубом за последние три, а то и девять месяцев, логичнее выглядел бы вариант «обоюдного соглашения». Контракт Роджерса действовал до июня 2026 года.

Но еще более шокирующей оказалась реакция главного акционера клуба Дермота Десмонда — он выступил с публичной и жесткой атакой на Роджерса.

В отличие от сдержанного тона Роджерса, здесь звучала настоящая драматургия. Уже в первых строках опубликованного на сайте «Селтика» обращения Десмонд называл слова тренера «просто неправдой» и «абсолютной ложью», опровергая намеки на то, что летом ему не предлагали продлить контракт.

75-летний ирландский миллиардер, один из ключевых фигур «Селтика» на протяжении трех десятилетий, крайне редко высказывается публично. Но на этот раз он сделал исключение, обвинив Роджерса в том, что его поведение и комментарии «способствовали созданию токсичной атмосферы вокруг клуба».

Заявление было настоящим взрывным — и на этом Дермот Десмонд не остановился. Он упомянул «желание одного человека сохранить себя за счет других» — очевидный намек на волну критики, словесной и не только, с которой в последнее время столкнулись некоторые директора «Селтика» со стороны болельщиков.

Тон обращения был тем более поразительным, ведь раньше Десмонд с уважением отзывался о тренерских качествах Роджерса и не нападал на него так же яростно, как фанаты, когда тот внезапно покинул «Селтик» ради «Лестера» в 2019 году. Тогда на трибунах висел баннер с надписью: «Никогда не был кельтом, всегда был обманщиком».

Когда Роджерс вернулся в 2023-м, болельщики восприняли это настороженно. Но Десмонд и совет директоров настояли на его возвращении, а сам Роджерс быстро снял большую часть напряжения, выигрывая трофеи. За два своих срока он принес клубу 11 титулов.

Однако в понедельник вечером Десмонд подвел черту:

«Селтик» — это нечто большее, чем один человек. Сейчас наша цель — восстановить гармонию, укрепить состав и продолжить строить клуб, достойный своих ценностей, традиций и болельщиков. Дермот Десмонд Главный акционер «Селтика»

В этом духе клуб обратился к своему бывшему герою — Мартину О’Ниллу, который вернулся в тандеме с экс-игроком Шоном Малони. О’Ниллу 73 года, он уже возглавлял «Селтик» с 2000 по 2005 год. Его возвращение сразу придало клубу статус и вес, а руководство надеется, что и краткосрочную стабильность.

Свойственную ему иронию О’Нилл проявил уже утром во вторник, появившись в эфире радиостанции talkSPORT, где он работает обозревателем. Он рассказал, что получил звонок от Десмонда в понедельник днем и подумал: «Это на самом деле или сон? » — а когда «поднялся с пола», как он выразился, согласился вернуться. На пресс-конференции в клубе О’Нилл уточнил, что не рассматривает свое назначение как долгосрочный проект.

Малони — 42 года. Он играл под руководством О’Нилла и позже тренировал «Хиберниан» и «Уиган». Этим летом он вернулся в «Селтик» на должность менеджера по развитию игроков, поэтому отлично знает внутреннюю кухню клуба. На той же пресс-конференции Малони признал, что атмосфера на тренировочной базе во вторник утром была «тяжелой» и «травматичной».

В «Селтике» могут рассматривать Шона Малони как потенциального преемника Роджерса в долгосрочной перспективе. Среди других упоминался и Эндж Постекоглу, хотя его возвращение выглядит маловероятным: австралиец уже возглавлял клуб с 2021 по 2023 год.

Еще одним вариантом называют Робби Кина, но и здесь есть сложности. Сейчас он работает главным тренером венгерского «Ференцвароша». В 2010 году Кин недолго играл за «Селтик» на правах аренды, однако его прежняя работа в израильском «Маккаби» Тель-Авив может стать непреодолимым препятствием: значительная часть болельщиков «Селтика» активно и искренне поддерживает палестинское движение. Впрочем, 45-летний дублинец хорошо знаком Дермоту Десмонду.

Еще один ирландский специалист, Киран Маккенна, также может заинтересовать клуб. В юности он был близок к тому, чтобы присоединиться к академии «Селтика», а теперь успешно работает в «Ипсвиче». В Англии уже готовятся к возможному интересу со стороны Глазго.

Кто бы ни возглавил команду, перед ним встанут два главных вопроса: состояние состава и состояние самого клуба.

Для наблюдателей за пределами Шотландии это может показаться странным. Ведь «Селтик» — чемпион страны в 13 из последних 14 сезонов, а еще в феврале команда играла с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Гол Алфонсо Дейвиса в добавленное время ответного матча обеспечил мюнхенцам общую победу 3:2, но «Селтик» произвел сильное впечатление: выглядел современной, прогрессирующей командой.

В клубе чувствовали, что они органично вписываются в новую модель Лиги чемпионов, а на фоне отсутствия реальной конкуренции внутри страны именно Европа остается главным мерилом их уровня.

Вернувшись в Шотландию, «Селтик» вновь подтвердил свое превосходство, выиграв чемпионат с отрывом в 17 очков от «Рейнджерс». Финал Кубка Шотландии был проигран «Абердину» в серии пенальти, но ожидания внутри клуба и за его пределами были однозначными: летом 2025 года команда должна была усилиться и развить успех прошлого сезона. Несмотря на ограниченные экономические возможности страны, «Селтик» остается прибыльным клубом.

Однако уже в начале июля «Селтик» понес очередную потерю — Николас Кюн перешел в «Комо» из Серии А за сумму, значительно превышающую £3 миллиона, которые клуб заплатил за него годом ранее.

Именно Кюн забил гол «Баварии» в Мюнхене и очевидно обладал уровнем, позволяющим играть в ведущих европейских лигах. Ранее, в январе, «Селтик» продал форварда Кёго Фурухаси во французский «Ренн» за £10 миллионов — и Роджерс лишился двух ключевых игроков атаки.

В августе жеребьевка свела «Селтик» с казахстанским «Кайратом» в квалификации Лиги чемпионов. На бумаге казалось, что клубу гарантирован еще один прибыльный сезон в расширенном турнире УЕФА. Но реальность оказалась иной: оба матча закончились с нулями на табло и крайне низким качеством игры, а итог определила серия пенальти, где шотландцы вновь уступили.

Руководство клуба было разочаровано скорректированными финансовыми прогнозами, болельщики — упущенным шансом, а сам Роджерс после вылета недвусмысленно намекнул, что клуб должен был активнее инвестировать до этих матчей.

В составе уже появились вернувшийся из «Арсенала» Киран Тирни и купленный за £2 миллиона хавбек Беньямин Нюгрен, однако слова Роджерса после игры звучали тревожно.

Я всегда считал, что инвестиции — это хорошо, но важно, чтобы они были своевременными. Это очень раздражает. Мы все знаем, к чему стремимся. В прошлом сезоне мы сделали шаг вперед, и я это чувствовал. Но на этом нужно строить дальше. Последнее, чего хочешь в футболе, — создавать себе стресс собственными руками. Брендан Роджерс Бывший главный тренер «Селтика»

Примечательно, что Эндж Постекоглу говорил почти то же самое после вылета из Лиги чемпионов в июле 2021‑го: «Мы не подписали нужных игроков, и, видимо, я не смог достаточно убедить руководство».

В последние дни летнего трансферного окна «Селтик» подписал Себастьяна Тунекти из «Хаммарбю» и Мишеля-Анжа Баликвишу из «Антверпена» — двух перспективных вингеров. Но при этом центрфорвард Адам Айда ушел в «Суонси», а свободный агент Келечи Ихеаначо стал его фактической заменой.

По выражению самого Роджерса, клуб «сам создавал себе проблемы в атаке» — и действительно, в чемпионате Шотландии «Селтик» забил всего на один мяч больше, чем аутсайдер «Ливингстон».

Поражение 0:2 от «Данди» стало первым для «Селтика» на «Денс Парк» с 1988 года. После матча Роджерс выдал фразу, явно зацепившую руководство: «Если тебе дают ключи от Honda Civic, ты не можешь ездить на ней как на Ferrari».

Игроки могли почувствовать себя « брошенными под автобус» после такой автомобильной метафоры. Колеса уже начинали отваливаться, но Роджерс не собирался сдавать назад. Спустя четыре дня «Селтик» выиграл 2:1 у австрийского «Штурма» в Лиге Европы — результат, скорее льстивый, учитывая, что соперник последние 20 минут играл вдесятером.

Но победа обернулась новой бедой: сразу три футболиста получили травмы. Среди них — Ихеаначо и, что особенно важно, Кэмерон Картер-Викерс. Американец повредил ахиллово сухожилие и в понедельник перенес операцию. Его восстановление займет несколько месяцев.

Когда Роджерс объявил состав на матч с «Хартс» тремя днями позже, коллега Картер-Викерса по сборной США Остон Трасти остался на скамейке. Вместо него в старте вышел воспитанник академии «Селтика» Дейн Мюррей — и уже на 8-й минуте срезал мяч в собственные ворота, подарив хозяевам быстрый гол.

После финального свистка игроки и Роджерс подошли поблагодарить своих болельщиков, но ответных аплодисментов не последовало. На гостевом секторе развевались четыре баннера — на каждом изображен один из директоров клуба с желтым знаком опасности вокруг лица. Среди них был и Дермот Десмонд. Все больше поклонников «Селтика» признаются: клуб, который они когда-то любили, уже совсем не тот.

На гостевых секторах «Селтика» все чаще можно увидеть баннер с надписью «Zero ambition» — «Ноль амбиций». Пока команда деградировала на поле, за его пределами даже преданная и шумная армия болельщиков начала терять терпение. Их раздражает, куда тратятся — и куда не тратятся — деньги, кого покупают — и кого не покупают, а также молчание руководства и растущие политико-культурные противоречия внутри клуба.

В прошлом месяце на матче с «Килмарноком» фанаты пришли на трибуны с опозданием на 12 минут — символически обозначив себя как «двенадцатого игрока». На игре с «Хибернианом» они демонстративно замолчали на определенный отрезок, а в поединке с «Данди» матч пришлось прервать из-за того, что на поле полетели мячи и апельсины.

Совет директоров попытался снизить напряжение, опубликовав длинное заявление, в котором, среди прочего, говорилось: «Мы никогда не можем поступиться финансовой целостностью клуба». Но большинство болельщиков уже перестало слушать. Атмосфера вокруг «Селтика» стала по-настоящему токсичной.

Посреди всего этого — футболисты: кто-то опытнее и крепче, кто-то нет, но играть им приходится. И до понедельника рядом с ними был Роджерс. После поражения от «Хартс» журналисты спросили тренера, влияет ли хаос вокруг клуба на него лично.

«В повседневной работе — никак», — ответил он. — «Хотя, уверен, существует немало исследований, доказывающих, как сказывается отсутствие гармонии».

Итог этой «дисгармонии» наступил уже в понедельник: отставка Роджерса, резкое заявление Десмонда и появление на Паркхэде дуэта О’Нилл — Малони.

Уже в среду вечером команда вновь выйдет на поле — соперником станет «Фалкирк» в чемпионате. Реакция болельщиков на этот матч наверняка станет предметом пристального внимания. А в воскресенье — полуфинал Кубка шотландской лиги против «Рейнджерс» на «Хэмпден Парк». Что характерно, и у соперников ситуация не лучше: они тоже сменили тренера до ноября под давлением собственных фанатов.

Мало где футбол переживают так остро, как в Глазго. Сейчас же весь город будто пытается проглотить горькую пилюлю.