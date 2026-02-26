В четверг, 26 февраля, «Штутгарт» примет «Селтик» в рамках 2-го стыкового матча Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

05' Передача Адаму в штрафную «Штутгарта» на Маэду, но не позволил последнему нанести удар защитник хозяев Финн Ельч.

04' «Селтик» с мячом, высоко встречают хозяева шотландцев.

03' С мячом игроки «Штутгарта», с виду, не чуть не пошатнулась их уверенность в себе после пропущенного гола.

01' Гоол! 0:1. Классную комбинацию разыграли футболисты «Селтика», передача Чуквубуйке Адаму вывела Люка Маккоуэна на ударную позицию в штрафной «Штутгарта», с левой ноги положил мяч в дальний нижний угол ворот Нюбеля шотландский полузащитник.

01' Матч начался! С цента поля разыграли футболисты «Селтика».

До матча

20:42 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

Статистика матча 0 Удары в створ 1 23 Владение мячом 77

20:35 Матч пройдет на «Штутгарт Арене», вмещающей 60 469 зрителей.

20:25 Главным судьей матча будет Ирфан Пельто из Боснии и Герцеговины.

Стартовые составы команд

«Штутгарт»: Нюбель, Хакес, Ельч, Миттельштедт, Вагноман, Каразор, Андрес, Буанани, Ундав, Левелинг, Томаш.

«Селтик»: Синисало, Трасти, Донован, Маррей, Сараччи, Макгрегор, Хюн-Чун Ян, Хататэ, Маккоуэн, Маэда, Адаму.

«Штутгарт»

«Штутгарт» вышел в плей-офф Лиги Европы с 11-го места в общей таблице, набрав 15 баллов за 8 встреч при разнице мячей 15:9. На прошлых выходных «Штуттгарт» сыграл вничью с «Хайденхаймом» (3:0) в Бундеслиге. Ранее команда обыграла «Селтик» (4:1) в Лиге Европы и «Кельн» (3:0) в чемпионате страны.

В этом сезоне «Штутгарт» бьется за выход в Лигу чемпионов по итогам сезона в Бундеслиге, где швабам также противостоят несколько команд. Также подопечные Себастьяна Хенесса неплохо проявили себя в Лиге Европы и находятся в шаге от выхода в 1/8 финала турнира. Не поможет команде в отчетной встрече дисквалифицированный защитник Шабо.

«Селтик»

«Селтик» вышел в плей-офф Лиги Европы с 21-го места в общей таблице, набрав 11 баллов за 8 встреч при разнице мячей 13:15. В прошлом матче «Селтик» минимально проиграл «Хиберниану» (1:2) в шотландском Премьершипе. До того команда потерпел разгромное поражение от «Штутгарта» (1:4) в Лиге Европы и разошлась миром с «Килмарнок» (2:3) во внутреннем чемпионате.

«Селтик» в текущем сезоне переживает не самый лучший период в истории, когда клуб уступает в борьбе за чемпионство в Шотландии не только «Рейнджерс», но и эдинбургскому «Хартс». В общем этапе Лиги Европы команда выступила неплохо, несмотря на чехарду тренеров. Травмированы Картер-Викерс, Энгельс, Джонстон, Жота, Осман.

Личные встречи

В первом стыковом матче Лиги Европы в Глазго 20-го февраля, победил «Штутгарт» со счетом 1:4. Так же команды играли 2 матча в 2003 году в рамках 4-го раунда Лиги Европы, тогда «Селтик» дома победил со счетом 3:1, а в гостях в Штутгарте проиграл 3:2, что позволило глазговианцам пройти в следующую стадию.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.94