26 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы по футболу сыграют «Штуттгарт» и «Селтик». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Штутгарт — Селтик с коэффициентом для ставки за 1.94.
«Штутгарт»
Турнирное положение: «Штутгарт» вышел в плей-офф Лиги Европы с 11-го места в общей таблице, набрав 15 баллов за 8 встреч при разнице мячей 15:9.
Последние матчи: на прошлых выходных «Штуттгарт» сыграл вничью с «Хайденхаймом» (3:0) в Бундеслиге.
Ранее команда обыграла «Селтик» (4:1) в Лиге Европы и «Кельн» (3:0) в чемпионате страны.
Не сыграют: дисквалифицирован Шабо.
Состояние команды: в этом сезоне «Штутгарт» бьется за выход в Лигу чемпионов по итогам сезона в Бундеслиге, где швабам также противостоят несколько команд.
Также подопечные Себастьяна Хенесса неплохо проявили себя в Лиге Европы и находятся в шаге от выхода в 1/8 финала турнира.
«Селтик»
Турнирное положение: «Селтик» вышел в плей-офф Лиги Европы с 21-го места в общей таблице, набрав 11 баллов за 8 встреч при разнице мячей 13:15.
Последние матчи: в прошлом матче «Селтик» минимально проиграл «Хиберниану» (1:2) в шотландском Премьершипе.
До того команда потерпел разгромное поражение от «Штутгарта» (1:4) в Лиге Европы и разошлась миром с «Килмарнок» (2:3) во внутреннем чемпионате.
Не сыграют: травмированы Картер-Викерс, Энгельс, Джонстон, Жота, Осман.
Состояние команды: «Селтик» в текущем сезоне переживает не самый лучший период в истории, когда клуб уступает в борьбе за чемпионство в Шотландии не только «Рейнджерс», но и эдинбургскому «Хартс».
В общем этапе Лиги Европы команда выступила неплохо, несмотря на чехарду тренеров, .
Статистика для ставок
- «Штутгарт» не проигрывает три матча кряду
- «Селтик» проиграл два последних матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу швабов ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.60, а победа «Селтика» — в 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.39 и 2.77.
Прогноз: Разница между командами в уровне весьма очевидна, что позволит швабам одержать уверенную победу.
Ставка: Победа «Штутгарта» с форой -1,5 за 1.94.
Прогноз: обе команды умеют и любят играть результативно, что может последовать за собой результативные таймы
Ставка: Оба тайма больше 1,5 за 3.20.