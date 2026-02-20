Первый акт этой дуэли в плей-офф Лиги Европы казался странным с первых секунд, а дальше всё становилось только мрачнее для «Селтика». Едва мяч был введён в игру, с трибун на газон полетели теннисные мячи, протест болельщиков превратил старт матча в паузу почти на четыре минуты и задал нервный фон всему вечеру. Но если хозяева рассчитывали, что эта суета собьёт гостей, то «Штутгарт» отреагировал ровно наоборот и увёз из Глазго 4:1, оставив «Селтику» слишком мало надежды перед ответной встречей в Германии.

Результат матча Селтик Лига Европы. 1/16 финала 1:4 Штутгарт Штутгарт 0:1 Билаль эль-Ханнус 15' 1:1 Беньямин Нюгрен 21' 1:2 Билаль эль-Ханнус 28' 1:3 Джейми Левелинг 57' 1:4 Тьягу Томаш 90+3' Селтик: Каспер Шмейхель, Хулиан Араухо, Остон Трасти, Лиам Скэйлз, Киран Тирни ( Марсело Сараччи 78' ), Паулу Бернарду ( Рео Хатате 62' ), Каллум Макгрегор, Беньямин Нюгрен ( Люк Маккован 71' ), Дайдзэн Маэда ( Ян Хён-дзюн 62' ), Томаш Чванчара ( Келечи Ихеаначо 71' ), Sebastian Tounekti Штутгарт: Александр Нюбель, Рамон Хендрикс, Юлиан Хабот ( Тьягу Томаш 78' ), Йоша Вагноман, Джейми Левелинг ( Крис Фюрих 71' ), Билаль эль-Ханнус ( Николас Нартей 71' ), Ангело Штиллер ( Чема Андрес 90' ), Атакан Каразор, Финн Ельч, Эрмедин Демирович ( Лука Жакес 78' ), Дениз Ундав Жёлтая карточка: Юлиан Хабот 50' (Штутгарт)

Статистика матча 2 Удары в створ 5 5 Удары мимо 6 52 Владение мячом 48 4 Угловые удары 2 2 Офсайды 1 8 Фолы 7

Итоговый счёт не обманывает, но и не раскрывает главного. Это был матч, где «Штутгарт» оказался эффективнее в каждом ключевом эпизоде, а «Селтик» был слишком зависимым от вдохновения и слишком уязвимым там, где в плей-офф ошибаться нельзя. Центральный символ этой уязвимости — Каспер Шмейхель, который снова стал героем не спасений, а обсуждений болельщиков. В какой-то момент стадион уже не реагировал на игру, а освистывал каждое касание вратаря.

Пауза сразу после стартового свистка выглядела почти сюрреалистично. Важный матч плей-офф Лиги Европы, «Селтик Парк», а вместо давления на соперника — уборка мячей с поля. Протест связан с конфликтом вокруг отстранения части ультрас и осенних событий. Атмосфера была рваной, вроде бы шумно, но без привычного «катка» «Паркхеда», как будто клубная трещина между трибуной и руководством просачивалась в саму игру. Первые минуты после возобновления игры шли аккуратно, но ровно до момента, когда первая по-настоящему опасная попытка превратилась в гол.

Теннисные мячи на поле globallookpress.com

Эль-Ханнус гасит «Селтик» в первом тайме

На 15-й минуте «Штутгарт» вскрыл шотландскую оборону красиво и просто. Дениз Ундав вырезал эффектный пас пяткой на ход Эль-Ханнусу, тот вошёл штрафную справа и пробил низом примерно с четырнадцати метров. Шмейхель слегка опоздал, словно удар был неожиданностью, хотя он шёл в створ без рикошетов и не был убийственно точным.

Билаль Эль-Ханнус globallookpress.com

Для «Селтика» это была плохая новость по двум причинам. Первая — матч нужно было спасать, а команда в этом сезоне и так часто играет на грани. Вторая — «Штутгарт» почувствовал, что вратарская зона хозяев далеко не монолитна.

И всё же у хозяев возник момент, который мог бы поменять ход матча. Гости контролировали мяч и внезапно решили заняться благотворительностью. Нюбель рискованно отдал на Каразора, тот выдал слишком жёсткий пас в сторону Штиллера, мяч отскочил в свободную зону — и Нюгрен, как на тренировке прессинга, выскочил один на один, обошёл Нюбеля и спокойно покатил в пустые. 1:1 на 21-й минуте, «Селтик Парк» впервые ожил по футбольному, без политического подтекста, и на пару минут показалось, что хозяева могут зацепиться.

Гол Нюгрена globallookpress.com

Парадокс в том, что этот гол вообще никак не вдохновил команду. Он стал короткой вспышкой и одновременно спусковым крючком для «Штутгарта», который после равенства стал ещё более злым и настойчивым. Едва «Селтик» успел поверить в себя, как снова пропустил. На 28-й минуте подача Штиллера в штрафную превратилась в «свечу», а Эль-Ханнус оказался абсолютно один на линии вратарской, без контакта и особого давления. Удар головой с близкой дистанции, 1:2. Для хозяев это выглядело ещё обиднее первого гола, там можно было спорить о реакции вратаря, здесь спорить было не с чем — нападающему просто дали исполнить.

Дальше «Штутгарт» уплотнил центр, не дал «Селтику» развернуть быстрые атаки и ушёл в раздевалку с рабочим преимуществом, оставив хозяевам только эмоции. Очевидно, негативные.

Игроки «Штутгарта» празднуют гол globallookpress.com

«Селтик» пытался вернуться, но получил ещё один гол

После перерыва «Селтик» действительно вышел не разваленным. Было больше владения, больше намерения зажать гостей у штрафной и заставить их защищаться позиционно. Однако это намерение столкнулось с реальностью игры в плей-офф. Владеть мячом — это, конечно, хорошо, но нельзя проигрывать следующий же эпизод, который «Штутгарт» довёл до удара.

На 57-й минуте разговор о камбеке стал почти теоретическим. После ввода мяча из аута комбинация дошла до Левелинга, тот увидел коридор и пробил примерно с двадцати метров. Удар был неприятный, но слишком далёкий от неберущегося, и поэтому реакция Шмейхеля оставила стадион в недоумении. Он в падении попытался перевести мяч на угловой, но не рассчитал отскок и промахнулся. 1:3. С этого момента часть трибун начала свистеть Шмейхелю при каждом его касании. Это было не разовая вспышка, а устойчивая реакция, которая держалась несколько минут и стала фоном для дальнейшего контроля «Штутгарта». Трудно сказать, что только вратарь был виноват в проблемах «Селтика», но Каспер, как минимум, не выручал.

Удар Левелинга globallookpress.com

Через несколько минут «Штутгарт» мог забивать ещё. Демирович отправил мяч в сетку после красивого завершения, но эпизод отменили из-за офсайда. Хотя бы технологии в этот вечер помогали «Селтику», раз защита не справлялась. Сам факт этого гола важнее его отмены — «Штутгарт» заходил в штрафную без сопротивления, и делал это системно. «Селтик» пытался отвечать. Нюгрен, лучший на поле у хозяев, заставил Нюбеля вытягиваться за мячом. Были попытки дальних ударов, но общее ощущение не менялось. Когда атаковал «Селтик», в воздухе витала лишь надежда, когда атаковал «Штутгарт», чувствовалась неизбежность опасного момента.

Томаш ставит точку, а «Паркхед» встречает это пустотой и сарказмом

Финал получился показательно жестоким. «Селтик» не смог организовать последний штурм так, чтобы это выглядело как осада. «Штутгарт» же дождался открытого пространства и добил в добавленное время. Нарти вырезал передачу в штрафную, а вышедший на замену Тиагу Томаш убежал и пробил низом, 1:4 на 90+3-й.

Тиагу Томаш празднует гол globallookpress.com

Незадолго до этого Шмейхель всё-таки сделал сейв после удара того же Томаша, и трибуны ответили ироничными аплодисментами, как на плохом стендапе. Этот момент почти идеально резюмирует весь вечер. Игра уходила, а конфликт трибун с командой, руководством и отдельно с вратарём оставался. В таком состоянии в плей-офф делать, в общем-то, нечего.

Календарь и таблица Лиги Европы

Ответная встреча в Штутгарте превращается в миссию, которая требует не просто чуда, а идеального матча без слабых мест. После 1:4 «Селтик» уже не может рассчитывать на удачу.