Первый акт этой дуэли в плей-офф Лиги Европы казался странным с первых секунд, а дальше всё становилось только мрачнее для «Селтика». Едва мяч был введён в игру, с трибун на газон полетели теннисные мячи, протест болельщиков превратил старт матча в паузу почти на четыре минуты и задал нервный фон всему вечеру. Но если хозяева рассчитывали, что эта суета собьёт гостей, то «Штутгарт» отреагировал ровно наоборот и увёз из Глазго 4:1, оставив «Селтику» слишком мало надежды перед ответной встречей в Германии.
Результат матча
Итоговый счёт не обманывает, но и не раскрывает главного. Это был матч, где «Штутгарт» оказался эффективнее в каждом ключевом эпизоде, а «Селтик» был слишком зависимым от вдохновения и слишком уязвимым там, где в плей-офф ошибаться нельзя. Центральный символ этой уязвимости — Каспер Шмейхель, который снова стал героем не спасений, а обсуждений болельщиков. В какой-то момент стадион уже не реагировал на игру, а освистывал каждое касание вратаря.
Пауза сразу после стартового свистка выглядела почти сюрреалистично. Важный матч плей-офф Лиги Европы, «Селтик Парк», а вместо давления на соперника — уборка мячей с поля. Протест связан с конфликтом вокруг отстранения части ультрас и осенних событий. Атмосфера была рваной, вроде бы шумно, но без привычного «катка» «Паркхеда», как будто клубная трещина между трибуной и руководством просачивалась в саму игру. Первые минуты после возобновления игры шли аккуратно, но ровно до момента, когда первая по-настоящему опасная попытка превратилась в гол.
Эль-Ханнус гасит «Селтик» в первом тайме
На 15-й минуте «Штутгарт» вскрыл шотландскую оборону красиво и просто. Дениз Ундав вырезал эффектный пас пяткой на ход Эль-Ханнусу, тот вошёл штрафную справа и пробил низом примерно с четырнадцати метров. Шмейхель слегка опоздал, словно удар был неожиданностью, хотя он шёл в створ без рикошетов и не был убийственно точным.
Для «Селтика» это была плохая новость по двум причинам. Первая — матч нужно было спасать, а команда в этом сезоне и так часто играет на грани. Вторая — «Штутгарт» почувствовал, что вратарская зона хозяев далеко не монолитна.
И всё же у хозяев возник момент, который мог бы поменять ход матча. Гости контролировали мяч и внезапно решили заняться благотворительностью. Нюбель рискованно отдал на Каразора, тот выдал слишком жёсткий пас в сторону Штиллера, мяч отскочил в свободную зону — и Нюгрен, как на тренировке прессинга, выскочил один на один, обошёл Нюбеля и спокойно покатил в пустые. 1:1 на 21-й минуте, «Селтик Парк» впервые ожил по футбольному, без политического подтекста, и на пару минут показалось, что хозяева могут зацепиться.
Парадокс в том, что этот гол вообще никак не вдохновил команду. Он стал короткой вспышкой и одновременно спусковым крючком для «Штутгарта», который после равенства стал ещё более злым и настойчивым. Едва «Селтик» успел поверить в себя, как снова пропустил. На 28-й минуте подача Штиллера в штрафную превратилась в «свечу», а Эль-Ханнус оказался абсолютно один на линии вратарской, без контакта и особого давления. Удар головой с близкой дистанции, 1:2. Для хозяев это выглядело ещё обиднее первого гола, там можно было спорить о реакции вратаря, здесь спорить было не с чем — нападающему просто дали исполнить.
Дальше «Штутгарт» уплотнил центр, не дал «Селтику» развернуть быстрые атаки и ушёл в раздевалку с рабочим преимуществом, оставив хозяевам только эмоции. Очевидно, негативные.
«Селтик» пытался вернуться, но получил ещё один гол
После перерыва «Селтик» действительно вышел не разваленным. Было больше владения, больше намерения зажать гостей у штрафной и заставить их защищаться позиционно. Однако это намерение столкнулось с реальностью игры в плей-офф. Владеть мячом — это, конечно, хорошо, но нельзя проигрывать следующий же эпизод, который «Штутгарт» довёл до удара.
На 57-й минуте разговор о камбеке стал почти теоретическим. После ввода мяча из аута комбинация дошла до Левелинга, тот увидел коридор и пробил примерно с двадцати метров. Удар был неприятный, но слишком далёкий от неберущегося, и поэтому реакция Шмейхеля оставила стадион в недоумении. Он в падении попытался перевести мяч на угловой, но не рассчитал отскок и промахнулся. 1:3. С этого момента часть трибун начала свистеть Шмейхелю при каждом его касании. Это было не разовая вспышка, а устойчивая реакция, которая держалась несколько минут и стала фоном для дальнейшего контроля «Штутгарта». Трудно сказать, что только вратарь был виноват в проблемах «Селтика», но Каспер, как минимум, не выручал.
Через несколько минут «Штутгарт» мог забивать ещё. Демирович отправил мяч в сетку после красивого завершения, но эпизод отменили из-за офсайда. Хотя бы технологии в этот вечер помогали «Селтику», раз защита не справлялась. Сам факт этого гола важнее его отмены — «Штутгарт» заходил в штрафную без сопротивления, и делал это системно. «Селтик» пытался отвечать. Нюгрен, лучший на поле у хозяев, заставил Нюбеля вытягиваться за мячом. Были попытки дальних ударов, но общее ощущение не менялось. Когда атаковал «Селтик», в воздухе витала лишь надежда, когда атаковал «Штутгарт», чувствовалась неизбежность опасного момента.
Томаш ставит точку, а «Паркхед» встречает это пустотой и сарказмом
Финал получился показательно жестоким. «Селтик» не смог организовать последний штурм так, чтобы это выглядело как осада. «Штутгарт» же дождался открытого пространства и добил в добавленное время. Нарти вырезал передачу в штрафную, а вышедший на замену Тиагу Томаш убежал и пробил низом, 1:4 на 90+3-й.
Незадолго до этого Шмейхель всё-таки сделал сейв после удара того же Томаша, и трибуны ответили ироничными аплодисментами, как на плохом стендапе. Этот момент почти идеально резюмирует весь вечер. Игра уходила, а конфликт трибун с командой, руководством и отдельно с вратарём оставался. В таком состоянии в плей-офф делать, в общем-то, нечего.
Календарь и таблица Лиги Европы
Ответная встреча в Штутгарте превращается в миссию, которая требует не просто чуда, а идеального матча без слабых мест. После 1:4 «Селтик» уже не может рассчитывать на удачу.