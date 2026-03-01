В воскресенье, 1 марта, «Рейнджерс» примет «Селтик» в рамках 29-го тура шотландского Премьершипа. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

05' Удар Майки Мура с линии штрафной «Селтика», мяч угодив в голову одному из защитников гостей до ворот не долетел.

05' Поочередно команды проводят достаточно прямолинейные атаки.

03' С высокой интенсивностью начинается игра, соперники не намерены уступать ни сантиметра поля.

01' Точи Чуквуани простреливал вдоль ворот «Селтика», мяч в руки вратарю гостей Вильями Синисало прилетел.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Рейнджерс».

До матча

14:59 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

14:50 Главным судьей матча будет Джон Битон.

14:40 Матч пройдет на стадионе «Айброкс» в Глазго, вмещающем 51 082 зрителя.

Стартовые составы команд

«Рейнджерс»: Батлэнд, Стерлинг, Сауттар, Фернандес, Ромменс, Чуквуани, Раскин, Мур, Ольсен, Шермити, Надери.

«Селтик»: Синисало, Араухо, Маррей, Скейлз, Тирни, Макгрегор, Окслейд-Чемберлен, Хюн-Чун Ян, Нюгрен, Маэда, Адаму.

История встреч

В нынешнем сезоне команды провели уже 3 матча. Матч Премьершипа в августе завершился нулевой ничьей, после чего соперники обменялись победами с одинаковым счетом 3:1. «Селтик» победил в ноябре в рамках Кубка Лиги на стадионе «Хэмпдэн Парк», а «Рейнджерс» 3-го января на выезде на «Селтик Парк». За всю историю команды сыграли между собой 449 матчей, в 172 играх победил «Рейнджерс», в 171 «Селтик», оставшиеся 106 матчей завершились вничью.