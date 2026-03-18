Неделю назад в Венгрии в первом матче 1/8 финала «Ференцварош» неожиданно победил «Брагу» со счётом 2:0, хотя считался аутсайдером и практически всю игру действовал вторым номером. Смогут ли португальцы отыграться на своём поле? Ответная встреча начнётся в 18:30 МСК. А следить за её ходом можно в нашей онлайн-трансляции.

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

Предматчевая разминка uefa.com

18:09 Сегодняшний матч пройдёт на «Муниципальном стадионе Браги», вмещающем 30 154 зрителя.

Стартовые составы команд

«Брага»: Горничек, В. Гомес, Лагербильке, Ниакате, Аррей-Мби, Мартинес, Гриллитч, Горби, Орта, Саласар, Дельгадо.

«Ференцварош»: Гроф, Сиссе, Реймекерс, М. Гомес, Макрецкис, Каничовски, Ромао, Абу-Фани, О'Дауда, Деле, Джозеф.

«Брага»

Португальский клуб попал в 1/8 финала Лиги Европы напрямую, избежав стыковых матчей: «Брага» заняла шестое место на общем этапе с 17 очками и всего лишь одним поражением в восьми матчах — от бельгийского «Генка» (3:4). Но в первой же игре плей-офф пришло и второе поражение: в Венгрии «Брага» получила 0:2 от «Ференцвароша», несмотря на 70% владения мячом. Теперь нужно отыгрываться.

Из 11 последних матчей во всех турнирах команда проиграла всего 2 — помимо «Ференцвароша» «Брагу» обыграл «Жил Висенте» ещё в середине февраля. Обе встречи были выездными, а вот дома результаты гораздо лучше: с начала октября — 10 побед и всего 1 поражение, то самое от «Генка» в ЛЕ. Ресурсы для того, чтобы спастись в противостоянии с «Ференцварошем» и пробиться в четвертьфинал, у португальцев есть — они много забивают и отличались в 15 из 17 последних матчей, причём в 10 из них минимум дважды.

«Ференцварош»

Команда Робби Кина была очень близка к тому, чтобы пройти в 1/8 финала без стыков, но провалилась в концовке общего этапа, набрав в последних двух турах всего одно очко. В итоге «Ференцварош» финишировал 12-м с 15 баллами и в первом раунде плей-офф попал на «Лудогорец», от которого вполне мог сразу и вылететь: первый матч болгары выиграли со счётом 2:1, но на своём поле «Ференцварош» победил 2:0 и прошёл дальше. Ну а затем — уже упомянутые 2:0 против «Браги».

К ответной встрече венгры подходят в явно приподнятом настроении и отличной форме: они выиграли уже шесть матчей подряд — два в ЛЕ, три в чемпионате и один в Кубке Венгрии. В каждой из этих игр «Ференцварош» забивал не меньше двух голов, а вообще не уходит с поля без голов в 11 матчах кряду — если удастся отличиться и в Португалии, задача для «Браги» станет совсем тяжёлой.

