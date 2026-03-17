18 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Брага» и «Ференцварош». Начало игры — в 18:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Брага — Ференцварош с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Брага»

Турнирное положение: «Оружейники» сохраняют шансы на попадание в четвертьфинал.  Команде нужно отыграть гандикап в два мяча.

При этом «Брага» в своем чемпионате находится на 4 позиции.  А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Оружейники» уступили «Ференцварошу» (0:2).

До того команда подписала мировую со «Спортингом» (2:2).  А вот поединок с «Насьоналом» завершился успехом (2:1).

В пяти своих последних матчах «Брага» одержала 2 победы.  В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Состояние команды: «Оружейники» нынче выглядят бледновато.  Команда не может победить уже 2 матча кряду.

Команда явно постарается забить быстрый гол.  Плюс в составе «Браги» имеется ряд качественных атакующих исполнителей.

«Ференцварош»

Турнирное положение: «Фради» близки к попаданию в четвертьфинал.  Команда уверенно победила в первом поединке.

Причем «Ференцварош» находится на 2 месте в чемпионате Венгрии.  При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Фради» сумели переиграть «Брагу» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Ньиредхазе» (3:1).  А вот чуть ранее она учинила разгром «Казинцбарцике» (5:0).

При этом «Ференцварош» в 5 своих последних поединках победил 5 раз.  Команда отличилась 14 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Фради» нынче набрали обороты.  Команда победила в 6 своих последних поединках.

При этом «Ференцварош» в среднем пропускает чуть чаще одного мяча за матч.  Зато в трех последних матчах команда пропустила лишь один раз.

«Фради» явно не собираются действовать на удержание гандикапа в два мяча.  Венгры попытаются преуспеть в контригре.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Брага» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50.  Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.80 и 1.95.

Прогноз: «Оружейники» мотивированы отыграть гандикап в два мяча, и явно сразу полетят к воротам венгров.

Ставка: Победа «Браги» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что португальцы сумеют пройти в следующий раунд турнира.

Ставка: Проход «Браги» за 2.85

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Брага» потенциально способна прибавить в атаке
  • До последней ничьей «Брага» победила в 4 домашних матчах кряду
  • «Фради» в среднем пропускают чуть больше одного мяча за матч
  • «Оружейники» в 4 последних домашних матчах забили 13 мячей
  • В хорошей форме находится форвард португальцев Родриго Саласар