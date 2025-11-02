«Парма» встретится с «Болоньей» в рамках 10-го тура итальянской Серии А. Поединок пройдет 2 ноября и начнется в 20:00 по мск.
«Парма»
Турнирное положение: Команда не очень здорово стартовала в нынешнем сезоне Серии А. После 9-и туров «Парма» располагается на 15-й строчке в таблице с 7-ю очками в активе.
Команде еще далековато до зоны еврокубков (отставание — 8 баллов), а вот до зоны вылета рукой подать (опережение — 2 очка).
Последние матчи: В прошлом поединке «Парма» уступила «Роме» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 81-й минуте. Матчем ранее команда сыграла вничью с «Комо» (0:0).
«Парма» не может победить на протяжении 4-х последних матчей в Серии А. За этот отрезок команда также поделила очки с «Дженоа» (0:0) и уступила «Лечче» (0:1).
Не сыграют: Фриган, Ондрейка, Ористанио и Валери (у всех — травмы).
Состояние команды: У «Пармы» много проблем на старте сезона. Одна из них — очень низкая результативность. Команда забила всего 4 гола за 9 встреч при 9-и пропущенных.
В последних 5-и очных встречах «Парма» дважды играла вничью с «Болоньей», один раз победила и дважды проиграла. В предстоящем матче команда точно попытается прервать серию без побед.
«Болонья»
Турнирное положение: Команда входит в зону еврокубков, занимая 6-е место в таблице Серии А после 9-и туров. «Болонья» сумела набрать 15 очков, отставая от лидерства в чемпионате на 6 пунктов.
У команды есть все шансы побороться за место в топ-4 Серии А, составив конкуренцию «Комо», «Милану», «Интеру», «Роме» и «Наполи». Плотность турнирной таблицы очень высока.
Последние матчи: В прошлом поединке «Болонья» сыграла вничью с «Торино» (0:0), а до этого также поделила очки с «Фиорентиной» со счетом 2:2, упустив преимущество в 2 мяча.
У команды продолжается серия без поражений, которая насчитывает уже 7 матчей подряд во всех турнирах. За этот отрезок «Болонья» трижды победила и 4 раза сыграла вничью.
Не сыграют: Иммобиле и Бонифаци (у обоих — травмы).
Состояние команды: «Болонья» продолжает стабильно набирать очки, но при этом частенько играет вничью. Для того, чтобы претендовать на лидерство в чемпионате команде необходимо куда чаще побеждать.
У «Болоньи» есть результативной нападающий Риккардо Орсолини, который частенько забивает голы. На его счету уже 5 мячей за 9 матчей в чемпионате Италии.
Статистика для ставок
- «Парма» не может победить на протяжении 4-х последних матчей
- В последних 7-и встречах во всех турнирах «Болонья» ни разу проиграла
- В последнем очном поединке «Парма» обыграла «Болонью» со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Болоньи» — 2.07, победа «Пармы» — 4.20, ничья — за 3.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.45 и 1.55 соответственно.
Прогноз: «Болонья» уверенно победит в предстоящем матче. «Парма» не сможет противостоять сопернику даже на своем поле.
Ставка: Победа «Болоньи» с форой (-1) за 3.30.
Прогноз: Команды забьют больше 1-го гола.
Ставка: Тотал 2 больше за 1.80.