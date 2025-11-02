прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 1.95

2 ноября в 11-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Леванте» и «Сельта». Начало встречи — в 16:00 мск.

«Леванте»

Турнирное положение: «Леванте» после 10-ти туров испанской Ла Лиги имеет девять баллов в активе и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 15-ю позицию в таблице Ла Лиги, лишь по дополнительным показателям опережая зону вылета (18-20-е места) и только на один балл отставая от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/64 финала Кубка Испании «Лякушки» на чужой арене одержали победу над заштатной «Ориуэлой» (4:3).

Перед этим в девятом туре национального чемпионата левантийский клуб потерял очки, когда теперь уже в чужих стенах разошелся мировой с «Мальоркой» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Иван Ромеро и Пабло Мартинес, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: в шести последних поединках, пять из которых были официальными, а один — товарищеским, «Леванте» проиграл лишь раз при трех ничьих и двух победах.

Это сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на один балл, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть небольшой перевес соперника в классе.

Этта Эйонг — лучший бомбардир команды в новом сезоне Ла Лиги с шестью голами.

«Сельта»

Турнирное положение: «Сельта» после 10-ти туров текущего розыгрыша испанской Ла Лиги имеет 10 баллов в активе и также находится в нижней части таблицы.

Команда занимает 13-ю позицию с отрывом в один пункт как от нынешнего соперника, так и от зоны вылета (18-20-я места), а также с отставанием в семь очков от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура Ла Лиги «Кельты» на чужом поле со счетом 2:0 одержал победу над «Пуэрто-де-Вега».

Перед этим в девятом туре испанского первенства галисийский коллектив набрал максимум очков, когда теперь в чужих стенах с результатом 3:2 обыграл «Осасуну».

Не сыграют: травмирован — Руэда, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Сельта» выиграла, а в шести последних матчах ни разу не проиграла.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, пусть и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Борха Иглесиас — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних домашних матчей «Леванте» забивали больше 3,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Сельты» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Сельта» выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.45, выигрыш «Леванте» — в 2.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в двух из трех последних матчей гостей забивали оба соперника, и при этом забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в трех из четырех последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.95 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Леванте» — «Сельта» позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех последних матчах.

2.45 «Сельта» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Леванте» — «Сельта» позволит вывести на карту выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: «Сельта» победит за 2.45