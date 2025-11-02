«Барселона» не без проблем справится с «Эльче»

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 1.93

2 ноября в 11-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Эльче». Начало игры — в 20:30 мск.

«Барселона»

Турнирное положение: «Барселона» в текущем сезоне занимает 2-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 22 очка за десять встреч, и имеет положительную разницу мячей 25:12.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв в Эль-Классико «Реалу» со счетом 1:2.

До того команда разгромила в Лиге чемпионов «Арсеналу» (6:1) и переиграла «Жирону» (2:1) в Примере.

Не сыграют: травмированы — тер Стеген, Педри, Гави, Левандовски, Рафинья

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Барселона» провела не самый лучший матч в Эль-Классико, что очень негативно влияет на положение каталонцев в турнирной таблице Примеры.

Если «Барса» несмотря на свои трудности с составом будет продолжать побеждать, то вполне стоит ожидать, что «блауграна» попробует защитить чемпионский титул.

«Эльче»

Турнирное положение: «Эльче» в текущем сезоне занимает 8-е место в таблице Примеры, набрав 14 очков за десять встреч, и имеет положительную разницу мячей 11:10.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, разгромив в Кубке Испании «Лос Гаррес» — 4:0.

До того команда проиграла «Реал Сосьедаду» (0:1) и сыграла вничью с«Мальорке» (0:0) в Примере.

Не сыграют: травмирован — Диангана

Состояние команды: «Эльче», можно сказать, уверенно вернулся в Примеру и пока что чувствует себя в относительной безопасности от зоны вылета.

Стоит отметить, что «Эльче» на протяжении семи первых туров ни разу не проиграл.

Статистика для ставок

«Барселона» пропускает в семи последних встречах

«Эльче» победил в одном из пяти последних встреч в Примере

Последняя встреча между командами завершилась победой «Барселоны» со счетом 4:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 7.20, а победа «Эльче» — в 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.34 и 2.98.

Прогноз: «Барселона» выглядит безусловным фаворитом встречи и вряд ли стоит ожидать какой-то сенсации

1.93 Победа «Барселоны» с форой -2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Барселона» — «Эльче» принесёт чистый выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: Победа «Барселоны» с форой -2 за 1.93.

Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором вряд ли стоит ожидать большого количества голов

2.98 Тотал меньше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.98 на матч «Барселона» — «Эльче» принесёт чистый выигрыш 1980₽, общая выплата — 2980₽

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.98