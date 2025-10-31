The Athletic разбирает, как «Реал» оказался в центре судебной битвы с УЕФА и почему сумма иска выглядит одновременно амбициозной и сомнительной.

Добро пожаловать обратно в 2021‑й год. История Европейской Суперлиги возвращается.

Все началось вновь после того, как в среду мадридский «Реал» объявил о намерении подать иск против УЕФА. Испанский клуб требует «существенные компенсации» за блокировку проекта Суперлиги в 2023 году.

Уже в четверг испанская спортивная газета AS и авторитетное британское издание Financial Times сообщили: «Реал» намерен взыскать с УЕФА €4,5 млрд (3,9 млрд фунтов; $5,2 млрд). Эта сумма, по данным СМИ, основана на предполагаемых доходах, которые клуб потерял из‑за срыва проекта.

Реально ли это? Насколько обоснована такая сумма? Каков бэкграунд этой истории?

Позвольте The Athletic всё объяснить.

Откуда взялись €4,5 млрд?

По информации источников, близких к компании A22 — организатору скандальной идеи Европейской Суперлиги (ныне продвигаемой под брендом Unify League — Объединенная лига), — «Реал» считает, что именно столько клуб мог бы заработать на матчах, телеправах и коммерческих контрактах в рамках Суперлиги.

Собеседники The Athletic уточняют: расчет основан не на конкретном периоде упущенной прибыли, а на том, что проект так и не состоялся. При этом возможный иск мадридцев рассматривается отдельно от любых претензий самой A22.

Когда The Athletic напрямую спросил в клубе о размере иска, источник в «Реале» отказался подтвердить цифру, ограничившись формулировкой: «речь идет о миллиардах». В клубе добавили, что официальное заявление последует «в надлежащее время».

Есть ли у «Реала» шанс получить хотя бы часть этой суммы?

Да… нет… возможно.

Недаром юриспруденция — это индустрия с оборотом свыше триллиона долларов. Подобные иски для юристов — эквивалент матчей плей‑офф Лиги чемпионов. Если дело дойдет до суда, обе стороны будут вооружены лучшими специалистами.

Однако на пути мадридцев — и всех, кто решит рискнуть вместе с ними, — стоят очевидные препятствия. Доказать ущерб куда сложнее, чем может показаться.

Флорентино Перес globallookpress.com

Прежде всего, «Реалу» придется убедительно показать, что клуб действительно потерял деньги из‑за действий УЕФА. Для этого нужно будет доказать: сколько они могли бы заработать за определенный период в рамках Суперлиги и сколько в итоге получили, выступая в турнирах под эгидой УЕФА.

Это непросто. Изначальный проект Суперлиги был крайне расплывчатым в части источников дохода. До сих пор ни один телеканал или спонсор не признался в переговорах с «мятежниками». Более того, ни одна компания даже не намекнула, что могла бы заинтересоваться проектом, если бы он стартовал. Вероятно, просто никто не хотел ассоциироваться с репутационным скандалом.

Что известно наверняка — благодаря утечкам контракта Суперлиги: каждому из 12 клубов обещали от €200 до €300 млн в виде «подъемных». При этом «Барселона» и «Реал», считавшиеся главными магнитами турнира, должны были получить дополнительно по €60 млн за первые два сезона. Именно такие преференции для футбольной «аристократии» и сделали проект столь непопулярным среди болельщиков.

Тем не менее независимые эксперты «Реала» вполне способны рассчитать потенциальный рост доходов от матча дня. В Суперлиге путь до финала означал бы минимум 11 домашних игр против нынешних семи в формате Лиги чемпионов. Если растянуть эти дополнительные матчи на десятилетие и заполнить «Сантьяго Бернабеу» (84 тысячи мест), сумма действительно может получиться внушительной.

Можно ли предположить, что телеправа на Суперлигу стоили бы значительно дороже, чем нынешние контракты Лиги чемпионов? Вряд ли. Уже сейчас обсуждается, что клубные турниры УЕФА с 2027 года будут приносить более $5 млрд в год.

А принесла бы отколовшаяся лига больше коммерческих доходов? Сомнительно. Ведь UC3 — совместное предприятие УЕФА и Ассоциации европейских клубов (ECA), управляющее коммерческой стороной турниров, — вот‑вот подпишет крупное увеличение контракта со своим официальным пивным партнером.

«Реал» Мадрид — победитель Лиги чемпионов сезона 2023/24 globallookpress.com

Все эти гипотетические доходы придется сопоставить с реальными миллиардами, которые «Реал» уже заработал.

И это еще до юридических споров о том, действительно ли именно действия УЕФА «убили» Суперлигу и мешают клубам присоединиться к Объединенной лиге. Или же решающим фактором стало давление английских болельщиков, которые массово отвернулись от проекта, что подтолкнуло тогдашнего премьер‑министра Великобритании Бориса Джонсона к громким заявлениям о «законодательных бомбах» под Суперлигу.

Сегодня политики уже не используют столь воинственную риторику, но Европарламент ясно дал понять: ему по душе нынешний статус‑кво, при котором участие в международных турнирах — это награда за успехи в национальных лигах, а часть доходов направляется на развитие футбола на местах.

Есть и другая версия: Суперлига рухнула сама по себе, не выдержав столкновения с реальностью. План оказался сырым, поспешным и крайне непопулярным. Но разве в этом виноват УЕФА?

С учетом всего этого, не слишком ли цинично предположить, что истинная цель мадридцев — создать для УЕФА экзистенциальную угрозу в виде многомиллиардного коллективного иска, чтобы в Ньоне предпочли «договориться по‑хорошему» и пойти на мировое соглашение?

Сколько «Реал» заработал за последние годы?

Мадридский «Реал» уже давно входит в число самых богатых клубов мирового футбола, и завершенная в 2023 году масштабная реконструкция «Сантьяго Бернабеу» лишь подчеркнула этот статус.

«Сантьяго Бернабеу» globallookpress.com

После обновления стадиона доходы клуба, и без того лидировавшего в мировом рейтинге, впервые превысили отметку в €1 млрд — «Реал» стал первым клубом, которому это удалось. Спустя год, в сезоне‑2024/25, сумма выросла еще больше.

Правда, между цифрами, которые публикует сам клуб, и данными консалтинговой компании Deloitte традиционно есть расхождения (в сезоне‑2023/24 разница составила €27 млн). Но даже с учетом этого летнее заявление мадридцев о доходе в €1,185 млрд за прошлый сезон ясно показывает: по части генерации выручки они вне конкуренции. По клубным данным, за два сезона доход вырос на €342 млн — то есть на 41%.

Главным драйвером роста стал «Бернабеу», однако и выплаты от УЕФА остаются для «Реала» весьма значительными — что особенно важно на фоне нынешнего конфликта клуба с организацией.

Постоянные выходы в поздние стадии Лиги чемпионов сделали мадридский «Реал» одним из главных бенефициаров призовых выплат УЕФА. В четырех из последних пяти сезонов клуб входил в тройку лидеров по доходам, ежегодно получая более €100 млн.

Итоговые цифры за прошлый сезон еще не опубликованы, но, по прогнозам, и там сумма превысит €100 млн. Таким образом, совокупный доход мадридцев от еврокубков за пять лет превысил полмиллиарда евро.

Эта сумма формировалась как за счет спортивных результатов, так и благодаря механизму, введенному УЕФА якобы для поддержки таких клубов, как «Реал». С 2018 по 2024 год 30% призового фонда Лиги чемпионов распределялись по коэффициенту УЕФА: прошлые успехи страховали клубы от возможного провала в текущем сезоне.

Флорентино Перес globallookpress.com

Больше всех от этого механизма выиграл именно «Реал», получавший максимальные выплаты все шесть лет его действия. Только этот коэффициентный «пул» принес мадридцам €215,5 млн.

С прошлого сезона система изменилась: коэффициентный фонд объединили с телевизионным «рыночным пулом» в рамках реформы Лиги чемпионов. В сезоне‑2024/25 «Реал» вряд ли возглавил новый элемент распределения под названием Value Pillar («Столп ценности»), что, возможно, еще больше осложнило его отношения с УЕФА.

Основной бэкграунд

18 апреля 2021 года журналисты получили пресс‑релиз: 12 крупнейших футбольных клубов мира объявили о выходе из турниров УЕФА и создании Европейской Суперлиги (ESL).

Параллельно был запущен официальный сайт Суперлиги, где объяснялось, что новый турнир будет состоять из двух лиг по 10 команд. Клубы должны были играть друг с другом дома и в гостях, а лучшие выходили бы в четвертьфиналы и полуфиналы с матчами в два круга.

Финал планировался в формате одного матча на нейтральном поле. Все игры, кроме финала, должны были проходить в середине недели, чтобы клубы могли продолжать выступать в национальных чемпионатах.

Жоан Лапорта — президент «Барселоны» globallookpress.com

Организаторы утверждали — но так и не объяснили как именно, — что лига принесет 20-ти участникам значительно больше доходов. Особенно это касалось 15-ти «постоянных клубов‑основателей». Для остальных был обещан «солидарный фонд» в размере €400 млн (£350 млн).

12 клубов включали «Большую шестерку» Англии, два миланских гиганта ( «Милан» и «Интер») и «Ювентус», а также три крупнейших испанских клуба — «Атлетико» Мадрид, «Барселону» и «Реал» Мадрид. Приглашения «клубов‑основателей» получили также «Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «Пари Сен‑Жермен».

Оставшиеся пять мест должны были распределяться через национальные чемпионаты, но деталей не предоставили. Также не было информации о том, кто будет транслировать Суперлигу и кто станет спонсором, хотя проект был обеспечен гарантией в $5 млрд от глобального банка JPMorgan Chase.

Скажи «нет» Суперлиге globallookpress.com

Объявление вызвало мгновенные протесты болельщиков в Англии. Национальные лиги, ФИФА, федерации, политики и сам УЕФА также резко выступили против идеи.

20 апреля 2021 года Суперлига и ее финансовый партнер A22, базирующаяся в Мадриде компания, добились в коммерческом суде испанской столицы судебного запрета на любые попытки ФИФА и УЕФА наказать 12 клубов и их игроков.

В тот же вечер «Челси» и «Манчестер Сити» первыми вышли из проекта. Вскоре за ними последовали остальные английские клубы, а также «Милан», «Интер» и «Атлетико». К 21 апреля в числе сторонников Суперлиги оставались лишь «Барселона», «Ювентус» и «Реал», и проект фактически умер.

Тем не менее юридическая борьба вокруг реакции УЕФА продолжалась. Мадридский суд продолжал вставать на сторону A22/ESL, вынуждая УЕФА приостановить дисциплинарные дела против «Барсы», «Юве» и «Реала», а также «добровольные» штрафы в размере 5% от следующих выплат клубам, на которые ранее согласились остальные участники.

Дело было передано в Суд Европейского Союза (CJEU) — высшую судебную инстанцию единого рынка — для вынесения решения по вопросу «авторизационного» режима УЕФА для новых турниров. Тем временем европейский футбол жил своей жизнью: «Реал» выиграл Лигу чемпионов в 2022 году, а «Манчестер Сити» — в 2023‑м.

В декабре того же года CJEU вынес вердикт, ставший явной победой для Суперлиги: суд признал, что реакция ФИФА и УЕФА противоречила законодательству ЕС «по своей сути», то есть носила намеренно антиконкурентный характер.

Александер Чеферин — президент УЕФА globallookpress.com

УЕФА, остававшийся в центре юридических разбирательств, ответил тем, что уже изменил свой «авторизационный» механизм (и сделает это снова в 2024 году), а также приостановил санкции против клубов‑участников Суперлиги.

Кроме того, и это ключевой момент, УЕФА начал работу над совместным предприятием с Ассоциацией европейских клубов (ECA), которое должно было взять на себя коммерческое управление турнирами, а также их реформировать, заменив групповой этап расширенной лиговой фазой.

Совместное предприятие UC3 официально стартовало в январе 2025 года и уже работает с новой глобальной маркетинговой компанией над продажей телеправ и спонсорских пакетов на период с 2027 по 2033 годы.

Пока большинство участников европейского футбольного рынка, казалось, оставили историю Суперлиги в прошлом, компания A22/ESL продолжала работать как над своим проектом, так и над судебными исками.

Еще в октябре 2021 года она заявила о намерении расширить формат до двух лиг по 20 команд, а в декабре 2024‑го представила новую концепцию — Объединенную лигу: мужской турнир на 96 клубов и женский на 32.

Игры по‑прежнему планировались среди недели. Соревнование должно было состоять из четырех дивизионов — Star, Gold, Blue и Union — с лиговым этапом и последующим плей‑офф. Ключевой особенностью стала идея глобальной стриминговой платформы с бесплатным доступом за счет рекламы.

Нассер Аль-Хелаифи — президент «ПСЖ» globallookpress.com

Однако этот проект был практически проигнорирован, по крайней мере публично, телеканалами, клубами, болельщиками и лигами. Более того, «Ювентус» уже вернулся в систему УЕФА, а президент «Барселоны» Жоан Лапорта в начале месяца посетил генеральную ассамблею Ассоциации европейских клубов (ныне European Football Clubs) в Риме. Там его тепло приветствовали глава EFC и президент «ПСЖ» Нассер Аль‑Хелаифи вместе с советом организации, которые открыто поддерживают UC3 и реформированные турниры УЕФА.

На юридическом фронте Суперлига добилась большего. В мае 2024 года мадридский суд, опираясь на вердикт Суда ЕС, вынес решение в пользу Суперлиги, заявив, что УЕФА, Ла Лига и Королевская федерация футбола Испании действовали незаконно, отказав проекту во времени и пространстве для запуска.

Ответчики подали апелляцию, но на этой неделе проиграли и ее. Вслед за этим «Реал» оперативно объявил о намерении подать иск к УЕФА на компенсацию ущерба.

Что может произойти дальше?

Как уже отмечалось, компания A22 вовсе не отказалась от идеи запустить свой турнир. Формат уже дважды менялся, и теперь организаторы заявляют, что готовы корректировать его снова — настолько, что он почти не будет отличаться от трех действующих турниров УЕФА.

Трофеи Лиги Европы, Лиги чемпионов и Лиги конференций globallookpress.com

A22 также неоднократно подчеркивала, что извлекла главный урок из 2021 года: европейские болельщики не приемлют «закрытых клубов» и вседозволенности богатейших команд. Поэтому квалификация в Объединенную лигу должна будет проходить через национальные чемпионаты.

Известно и то, что в течение этого года A22 вела переговоры с УЕФА, предлагая в том числе эффектную идею: транслировать все матчи турнира бесплатно для глобальной аудитории через стриминговую платформу. «Реал» утверждает, что и сам пытался убедить УЕФА уступить место другой структуре в управлении межклубными турнирами.

Однако ни УЕФА, ни его партнеры по UC3 — более 800 клубов, входящих в EFC, — не проявили интереса к этим предложениям.

Показательно, что на недавней генеральной ассамблее EFC в Риме о грядущем решении мадридского апелляционного суда и его возможных последствиях для Объединенной лиги говорили только журналисты. Ни один клуб не выразил уверенности, что победа A22 (а в том, что она будет, никто не сомневался) что‑то изменит.

Хотя, если быть точным, несколько собеседников предположили: единственным последствием станут иски о компенсации, а истинная цель — вынудить УЕФА передать еще больше контроля над Лигой чемпионов и ее сопутствующими турнирами.

И если мы еще не дошли до точки, когда власть УЕФА над Лигой чемпионов сравнима с полномочиями Футбольной ассоциации Англии над «своей» Премьер‑лигой, то находимся очень близко.