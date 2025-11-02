В воскресенье, 2 ноября, «Барселона» примет «Эльче» в рамках 11-го тура Ла Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

54' Удар Рашфорда из-за пределов штрафной «Эльче», мяч угодил в плечо одного из защитников до ворот не долетев.

52' Гол «Барсы» после красиво разыгранной комбинации отменен из-за «офсайда».

49' Подача с углового к воротам «Барселоны», отбились хозяева, после чего вторая подача с подбора «Эльче» последовала, Щенсны уверенно на выходе сыграл.

46' Быстрая атака «Барселоны», Ферран выдал передачу на Рашфорда, который ворвавшись в штрафную «Эльче» пробил в дальний верхний угол ворот, мяч рядом со штангой пролетел.

46' Второй тайм начался! Замена в составе «Эльче»: Мендоса вышел вместо Нету.

45+3' Перерыв. Контролировала ход игры «Барселона», однако в конце тайма «Эльче» удалось интригу оживить.

Статистика матча 1 Удары в створ 5 3 Удары мимо 11 33 Владение мячом 67 1 Угловые удары 5 1 Офсайды 4 13 Фолы 11

45+3' Быстрая атака «Барсы», Ламин Ямаль пробил с линии штрафной «Эльче», мяч выше ворот полетел.

45+1' Ферран Торрес бил из пределов штрафной «Эльче», спас гостей вратарь Иньяки Пенья, отразив мяч на угловой в прыжке.

45' Добавленное время 3 минуты.

45' Контролируют мяч игроки «Барсы», не пытаясь обострить.

42' Гоооол! 2:1. Рафаэль Мир ворвавшись в штрафную площадь «Барселоны» точно в дальний угол ворот мяч послал, не смог заблокировать удар Араухо, не дотянулся в прыжке вратарь Щенсны,

39' Самоотверженно блокируют удары игроков «Барселоны» футболисты «Эльче».

39' Рашфорд пробил из пределов штрафной «Эльче», мяч попав в защитника гостей на угловой улетел.

38' Жестко стали встречать игроков «Барселоны», в том числе за счет фолов.

36' Желтая карточка показана Мартиму Нету, за срыв атаки. Руками он остановил прорыв полузащитника «Барсы» де Йонга.

«Барселона» — «Эльче»

35' Удар Маркуса Рашфорда из-за пределов штрафной «Эльче», мимо ворот мяч полетел, контролировал всё вратарь Пенья.

33' Удар Фермина из-за пределов штрафной «Эльче», вратарь до мяча дотянулся и переправил мяч на угловой, но судьи угловой почему-то не стали назначать.

32' Подача со штрафного к воротам «Барселоны», уверенно руками мяч забрал вратарь Щенсны.

30' «Барселона» с мячом у штрафной «Эльче», внимательно в обороне на сей раз действуют защитники гостей.

27' Позиционная атака «Эльче», до угроз воротам «Барселоны» дело не доходит пока.

25' Фермин Лопес Мартин пробил с передачи Рашфорда из-за пределов штрафной «Эльче», мяч взмыв в воздух полетел сильно выше ворот Пеньи.

23' Контролируют ход игры футболисты «Барсы», контролируя мяч на половине «Эльче».

21' Подача Бальде в штрафную «Эльче», мяч срезавшись с ноги за лицевую улетел.

19' Позиционная «Барселоны», ищут возможность обострить ситуацию хозяева поля.

16' Много свободных зон в обороне «Эльче», пользуются этим игроки «Барселоны».

15' С мячом футболисты «Барсы», игра немного успокоилась.

12' Гоооол! 2:0. Быстрая атака «Барселоны», ворвался в штрафную «Эльче» Лопес Мартин и покатил на дальнюю штангу, где Ферран Торрес в одно касание в открытый угол ворот мяч вогнал.

Ламин Ямаль празднует гол

09' Гоооол! 1:0. Ламин Ямаль оказавшись на ударной позиции в штрафной «Эльче» после классной разрезающей передачи от Бальде, нанес неотразимый удар с левой ноги в дальний угол ворот Иньяки Пеньи, без шансов для вратаря.

08' Включаются игроки «Эльче» в прессинг, затрудняя начало атаки «Барселоне».

05' Рафаэль Мир оказался на краю штрафной «Барсы» в быстрой атаке «Эльче», но затянул с решением, успели вернуться защитники хозяев.

02' Активно начали встречу футболисты «Эльче», «Барса» тоже не намерена в обороне отсиживаться. На встречных курсах начался матч.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Барселоны».

До матча

20:28 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

20:20 Матч пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне, вмещающем 55 926 зрителей.

20:10 Главным арбитром матча будет Мигель Сесма Эспиноса.

Стартовые составы команд

«Барселона»: Щенсны, Кунде, Гарсия, Бальде, Араухо, Касадо, де Йонг, Ямаль, Мартин, Рашфорд, Торрес.

«Эльче»: Пенья, Нуньес, Аффенгрубер, Бигас, Педроса, Фебас, Агуадо, Нету, Валера, Силва, Мир.

«Барселона»

«Барселона» в текущем сезоне занимает 2-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 22 очка за десять встреч, и имеет положительную разницу мячей 25:12. Свой предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв в Эль-Классико «Реалу» со счетом 1:2. До того команда разгромила в Лиге чемпионов «Арсеналу» (6:1) и переиграла «Жирону» (2:1) в Примере.

«Барселона» провела не самый лучший матч в Эль-Классико, что очень негативно влияет на положение каталонцев в турнирной таблице Примеры. Если «Барса» несмотря на свои трудности с составом будет продолжать побеждать, то вполне стоит ожидать, что «блауграна» попробует защитить чемпионский титул. Травмированы в составе «Барсы»: тер Стеген, Педри, Гави, Левандовски, Рафинья.

«Эльче»

«Эльче» в текущем сезоне занимает 8-е место в таблице Примеры, набрав 14 очков за десять встреч, и имеет положительную разницу мячей 11:10. Предыдущий поединок команда провела удачно, разгромив в Кубке Испании «Лос Гаррес» — 4:0. До того команда проиграла «Реал Сосьедаду» (0:1) и сыграла вничью с«Мальорке» (0:0) в Примере.

«Эльче», можно сказать, уверенно вернулся в Примеру и пока что чувствует себя в относительной безопасности от зоны вылета. Стоит отметить, что «Эльче» на протяжении семи первых туров ни разу не проиграл. Травмирован в составе «Эльче» Диангана.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 56 матчей. В 35 играх победила «Барселона», в 9 «Эльче», оставшиеся 12 матчей завершились вничью.

