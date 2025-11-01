1 ноября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Лидс». Начало игры — в 18:00 мск.
«Брайтон»
Турнирное положение: «Чайки» пока не блещут результатами. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Брайтон» в 9 матчах набрал лишь 12 зачетных баллов. В них команда отличилась 14 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Чайки» уступили «Арсеналу» (0:2).
До того команда потерпела поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:4). А вот поединок с «Ньюкаслом» принес три очка (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Брайтон» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: Джоэл Велтман, Джеймс Милнер, Каору Митома — травмированы.
Состояние команды: «Чайки» нынче крайне нестабильны. Команда уступила в 2 своих последних поединках.
Причем «Брайтон» традиционно удачно противостоит «Лидсу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трёх паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается подтянуться к зоне еврокубков.
«Лидс»
Турнирное положение: «Павлины» пытаются закрепиться в элите. Команда ныне пребывает на 15 строчке турнирной таблицы.
Причем «Лидс» на 6 очков опережает опасную зону. Команда в девяти поединках чемпионата отличилась 9 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Павлины» сумели одолеть «Вест Хэм» (2:1).
До того команда была бита «Бёрнли» (0:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Тоттенхэма» (1:2).
При этом «Лидс» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Павлины» потенциально способны прибавить. Команда имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей.
При этом «Лидс» не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чаще гола за матч.
Команда уже долгих 8 лет не может победить «Брайтон». А вот долгожданная виктория в минувшем туре чемпионата должна окрылить!
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Павлины» постараются преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Брайтон» в среднем забивает чаще одного мяча за матч
- «Лидс» уже 8 лет не обыгрывает «чаек»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.86, а победа оппонента — в скромные 4.14.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.83 и 2.03.
Прогноз: «Брайтон» способен прибавить в плане реализации, и наверняка активно понесется в атаку.
Номинальные гости имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, к тому же мотивированы наконец-то одолеть «Брайтон».
Ставка: ТБ 3.5 за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.86