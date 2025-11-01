С голами проблем не ждите!

прогноз на матч АПЛ, ставка за 3.00

1 ноября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Лидс». Начало игры — в 18:00 мск.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» пока не блещут результатами. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Брайтон» в 9 матчах набрал лишь 12 зачетных баллов. В них команда отличилась 14 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Чайки» уступили «Арсеналу» (0:2).

До того команда потерпела поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:4). А вот поединок с «Ньюкаслом» принес три очка (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Брайтон» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Джоэл Велтман, Джеймс Милнер, Каору Митома — травмированы.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Чайки» нынче крайне нестабильны. Команда уступила в 2 своих последних поединках.

Причем «Брайтон» традиционно удачно противостоит «Лидсу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трёх паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается подтянуться к зоне еврокубков.

«Лидс»

Турнирное положение: «Павлины» пытаются закрепиться в элите. Команда ныне пребывает на 15 строчке турнирной таблицы.

Причем «Лидс» на 6 очков опережает опасную зону. Команда в девяти поединках чемпионата отличилась 9 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Павлины» сумели одолеть «Вест Хэм» (2:1).

До того команда была бита «Бёрнли» (0:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Тоттенхэма» (1:2).

При этом «Лидс» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Павлины» потенциально способны прибавить. Команда имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей.

При этом «Лидс» не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чаще гола за матч.

Команда уже долгих 8 лет не может победить «Брайтон». А вот долгожданная виктория в минувшем туре чемпионата должна окрылить!

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Павлины» постараются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Брайтон» в среднем забивает чаще одного мяча за матч

«Лидс» уже 8 лет не обыгрывает «чаек»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.86, а победа оппонента — в скромные 4.14.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.83 и 2.03.

Прогноз: «Брайтон» способен прибавить в плане реализации, и наверняка активно понесется в атаку.

Номинальные гости имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, к тому же мотивированы наконец-то одолеть «Брайтон».

3.00 ТБ 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Брайтон» — «Лидс» принесёт чистый выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

3.86 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.86 на матч «Брайтон» — «Лидс» принесёт прибыль 2860₽, общая выплата — 3860₽

Ставка: Ничья за 3.86