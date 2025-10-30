прогноз на матч Кубка России, ставка за 2.95

«Уфа» встретится с «Нефтехимиком» в рамках 1/8 финала Кубка России Пути регионов. Поединок пройдет 30 октября и начнется в 17:00 по мск.

«Уфа»

Путь к 1/8 финала: Уфимская команда начала свой путь в Кубке России Пути регионов с 1/32 финала, где обыграла «Фанком» со счетом 3:0 в гостях.

Уже в 1/16 финала турнира «Уфе» достался непростой «Енисей», и снова матч в гостях. На сей раз команда одолела соперника со счетом 2:1, доведя игру до серии пенальти.

Последние матчи: В прошлом поединке Первой лиги «Уфа» обыграла «Нефтехимик» со счетом 3:2. Матчем ранее команда уступила «Волге» (0:2), пропустив по голу в каждом тайме.

В последних 5-и встречах во всех турнирах команда по 2 раза выиграла и сыграла вничью, а также однажды проиграла. За этот отрезок «Уфа» сумела забить 6 голов при 7-и пропущенных.

Состояние команды: «Уфа» практически во всех последних матчах доставляет проблемы соперникам. Во встрече против «Нефтехимика» уфимцы точно попытаются доминировать.

В последних 2-х очных встречах «Уфа» непременно обыгрывала нижнекамцев (1:0 и 3:2). Сможет ли команда снова победить? Фактор своего поля может сыграть за уфимцами.

«Нефтехимик»

Путь к 1/8 финала: Нижнекамская команда также начала свой путь в Кубке России с 1/32 финала. На этой стадии «Нефтехимик» в гостях обыграл «Волгарь» со счетом 2:1.

В 1/16 финала нижнекамцы обыграли «Шинник» на чужом поле с таким же счетом, доведя игру до серии пенальти, где удалось победить со счетом 5:3.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Нефтехимик» уступил «Уфе» (2:3), а до этого сыграл вничью с «Черноморцем» со счетом 1:1, упустив минимальное преимущество на 50-й минуте.

В последних 5-и поединках во всех турнирах «Нефтехимик» выиграл только 1 раз, а также по 2 раза сыграл вничью и уступил. За этот период нижнекамцы забили 6 голов при 8-и пропущенных.

Состояние команды: После неплохой удачной серии «Нефтехимик» начал пробуксовывать. Команда стала намного реже побеждать, опустившись вниз по турнирной таблице в Первой лиге. Сейчас у нижнекамцев есть возможность добиться результата в Кубке России Пути регионов.

У команды есть полузащитник Давид Кокоев, который является лучшим бомбардиром «Нефтехимика». За 16 встреч во всех турнирах игрок сумел забить 5 голов.

Статистика для ставок

В последних 8-и матчах во всех турнирах «Уфа» проиграла только 1 раз

У «Нефтехимика» только 1 победа в последних 5-и встречах

«Уфа» обыгрывала «Нефтехимик» в последних 2-х очных матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Уфы» — 2.75, победа «Нефтехимика» — 2.90, ничья — за 2.95.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.60 и 1.45 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что основное время матча завершится ничейным результатом.

Ставка: Ничья за 2.95.

Прогноз: Команды попытаются начать матч активно.

Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 2.45.