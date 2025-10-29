прогноз на матч Кубка английской лиги, ставка за 2.25

«Арсенал» встретится с «Брайтоном» в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Поединок пройдет 29 октября и начнется в 22:45 по мск.

«Арсенал»

Путь к 1/8 финала: «Канониры» начали свой путь с 1/16 финала Кубка английской лиги. «Арсенал» на этой стадии обыграл «Порт Вэйл» со счетом 2:0.

Команда также уверенно выступает в чемпионате Англии, занимая 1-е место в таблице с 22 очками в активе после 9-и туров. «Арсенал» опережает ближайших преследователей на 4 балла.

Последние матчи: В прошедшей встрече АПЛ «канониры» обыграли «Кристал Пэлас» со счетом 1:0, забив единственный гол на 39-й минуте. До этого «Арсенал» одолел «Атлетико» (4:0) в Лиге чемпионов.

У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 7 матчей подряд. За этот отрезок «Арсенал» забил 14 голов при одном пропущенном.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Габриэль Жезус, Хаверц, Мадуэке и Эдегор (у всех — травмы).

Состояние команды: Сейчас «Арсенал» — в полном порядке. Команда громит одного соперника за другим, а в последних 5-и встречах и вовсе не пропустила ни одного гола.

У «канониров» есть нападающий Виктор Дьекереш, который должен забивать в каждом матче, но пока что игрок адаптируется к английскому футболу. К слову, в прошлом поединке против «Атлетико» швед оформил дубль.

«Брайтон»

Путь к 1/8 финала: «Чайки» стартовали в Кубке английской лиги со стадии 1/32 финала, где разгромили «Оксфорд Юнайтед» со счетом 6:0. Уже в 1/16 финала «Брайтон» обыграл «Барнсли» с таким же счетом.

В английской Премьер-лиге команда является крепким середняком, располагаясь на 13-й позиции в таблице с 12-ю очками в активе и опережая зону вылета 7 пунктов.

Последние матчи: В прошлом поединке «Брайтон» уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:4, а до этого «чайки» обыграли «Ньюкасл» на своем поле (2:1).

В последних 6-и поединках во всех турнирах команда проиграла только 1 раз, трижды победила и дважды сыграла вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1) и «Тоттенхэмом» (2:2).

Не сыграют: Хиншелвуд, Марч и Уэбстер (у всех — травмы).

Состояние команды: «Брайтон» набрал отличный ход в последнее время, но в 1/8 финала Кубка лиги команде достался «Арсенал», который вообще не замечает своих соперников...

Интересно, что в последних 2-х очных встречах «чайки» непременно играли вничью с «Арсеналом» (оба матча — 1:1). Смогут ли гости на сей раз доставить проблемы «канонирам»? Большой вопрос...

Статистика для ставок

«Арсенал» не пропустил ни одного гола в последних 5-и встречах при 10-и забитых

В последних 6-и матчах во всех турнирах «Брайтон» проиграл только 1 раз

Команды дважды играли вничью в последних 2-х очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенала» — 1.48, победа «Брайтона» — 6.60, ничья — за 4.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.63 и 2.30 соответственно.

Прогноз: «Арсенал» уверенно обыграет «Брайтон». «Канониры» набрали сумасшедший ход.

2.25 Победа «Арсенала» с форой (-1.5). Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Арсенал» — «Брайтон» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.25.

Прогноз: «Арсенал» вполне способен забить много голов в предстоящем матче.

1.90 Индивидуальный тотал «Арсенала» 2 больше. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Арсенал» — «Брайтон» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Арсенала» 2 больше за 1.90.