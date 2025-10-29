В среду, 29 октября, лондонский «Арсенал» примет «Брайтон» в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

27' Эберечи Эзе («Арсенал») подключился в атаку правым флангом, но попал в офсайд, стандарт быстро разыграли гости и отправились вперед.

26' Ферди Кадыоглу («Брайтон») навесил с правой бровки в штрафную лондонского клуба, но никто из партнеров не откликнулся на эту передачу.

24' Проход по лицевой от Эберечи Эзе («Арсенал») завершился заработанным угловым для своей команды.

22' Очередной удар по воротам хозяев, на этот раз пушку зарядил Жоржиньо Рюттер («Брайтон»), но мяч прилетел прямо в руки вратарю.

20' Бен Уайт («Арсенал») попытался навесить в штрафную соперника, но его передача оказалась совсем неточной.

18' Кепа Аррисабалага («Арсенал») вовремя выходит из ворот и в шикарном броске прерывает опасную передачу в разрез на Стефаноса Цимаса («Брайтон»).

Статистика матча 0 Удары в створ 2 1 Удары мимо 2 49 Владение мячом 51 1 Угловые удары 0 2 Офсайды 1 3 Фолы 2

15' Пьеро Инкапье («Арсенал») едва не дотянулся до мяча после подачи углового — мяч оказался в руках Джейсона Стила («Брайтон»).

13' «Арсенал» организовывает высокий прессинг. но соперник выходит из обороны через длинные забросы.

11' Джейсон Стил («Брайтон») через пас начинает атаку своей команды, но едва не ошибается — Андре Анноус («Арсенал») был близок к перехвату мяча.

09' Выход один на один с вратарем получился у Стефаноса Цимаса («Брайтон»), но он не попал в ворота!

08' Невероятный сейв Кепы Аррисабалага («Арсенал») после выстрела с пяти метров от Диего Гомеса («Брайтон»).

07' Стефанос Цимас («Брайтон») получает классный пас из глубины поля, но судья фиксирует положение вне игры.

05' Жоржиньо Рюттер («Брайтон») получает по ногам в центре поля и падает на газон, гости быстро разыграли стандарт.

03' Микель Мерино («Арсенал») получил мяч в центральной зоне перед воротами соперника и зарядил с левой, но удар получился неточным.

02' Жоржиньо Рюттер («Брайтон») пробил из-за пределов штрафной площади, но Кепа Аррисабалага («Арсенал») уверенно зафиксировал мяч в руках.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Арсенал» — «Брайтон» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

22:43 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Эмирейтс». Игра вот-вот начнется!

22:37 Сегодня в Лондоне переменная облачность, во время матча температура будет около +10℃.

22:33 До стартового свистка остается 12 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

Разминка «Арсенала» https://x.com/Arsenal

Разминка «Арсенала» https://x.com/Arsenal

Разминка «Брайтона» https://x.com/OfficialBHAFC

22:30 Главным арбитром встречи назначен Сэмюэл Барротт.

22:25 Сегодняшний матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», который вмещает 60 704 зрителей.

22:15 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка английской лиги межу «Арсеналом» и «Брайтоном». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Арсенал»: Аррисабалага Кепа, Уайт Бен, Москера Кристиан, Инкапье Пьеро, Льюис-Скелли Майлс, Мерино Микель, Норгор Кристиан, Нванери Итан, Эзе Эберечи, Доуман Макс, Анноус Андре.

«Брайтон»: Стил Джейсон, Кадыоглу Ферди, Ван Хекке Ян-Поль, Коппола Диего, Де Кёйпер Максим, Балеба Карлос, Боскальи Оливье, Гомес Диего, Костулас Харалампос, Рюттер Жоржиньо, Цимас Стефанос.

«Арсенал»

«Арсенал» начал свой путь в Кубке английской лиги со стадии 1/16 финала, где не оставил шансов клубу «Порт Вэйл», обыграв его в гостях со счетом 2:0. Борьбы в той встрече не получилось, слишком уж разный уровень команд.

В чемпионате Англии «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре очка. Нынешняя победная серия лондонского клуба во всех турнирах составляет семь матчей, в последнем из них в рамках АПЛ, «пушкари» на своем поле разобрались с «Кристал Пэлас» (1:0).

«Брайтон»

«Брайтон» с 1/32 финала стартовал в Кубке английской лиги, где разгромил «Оксфорд Юнайтед» со счетом 6:0, при этом играя на выезде. В следующей стадии «чайки» повторили свой успех и с такими же цифрами на табло завершили встречу с «Барнсли (6:0).

В английской Премьер-лиге дела у "Брайтона" идут пока не очень хорошо: после девяти проведенных туров команда занимает только 13-е место в турнирной таблице. В своем последнем матче в АПЛ "бело-синие" ездили в гости к "Манчестер Юнайтед" и уступили со счетом 2:4.

Личные встречи

Между собой эти соперники играют не особо часто, но минимум два матча в за год проводят. В четырех последних встречах было зафиксировано две ничьи и две победы "Арсенала". Предыдущая их очная дуэль состоялась в январе нынешнего года и завершилась вничью (1:1).

