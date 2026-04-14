Сразу оговоримся: этот онлайн — с акцентом на парижан, их шансы и детали, которые могут помочь выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Если вы ждёте камбэка от «Ливерпуля», переходите по этой ссылке, там онлайн с противоположной стороны. Здесь — взгляд сквозь призму команды, которая уже сделала шаг вперёд и теперь идёт ко второму кубку чемпионов подряд.

17' Хвича забросил на Невеша, тот в центре штрафной нашёл Дембеле, а Усман вторым касанием не попал в створ метров с восьми. Убойный был момент, можно было заканчивать двухматчевое противостояние прямо сейчас.

16' Сафонов сначала уверенно кулаком выбил мяч из штрафной, а потом и забрал его в руки после скидки Конате.

15' Арбитр считает, что Хвича фолил на Макаллистере в центре поля — ну, может быть, слегка прихватил аргентинца вингер.

14' Слишком сильно навесил в штрафную Фримпонг, а с передачей Керкеза легко справился Сафонов. Пока что ничего уникального не предлагает «Ливерпуль».

12' У Маркиньоса не получился заброс вперёд, не поняли своего капитана Дуэ и Дембеле.

10' Мамардашвили далеко вышел из ворот и неудачно выбил мяч, Дембеле попробовал перекинуть – кипер «Ливерпуля» кулаком отразил удар! Немного паники чувствуется в действиях хозяев.

Статистика матча 1 Удары в створ 2 35 Владение мячом 65 1 Угловые удары 1 0 Фолы 1

08' Хвича здорово развернул Фримпонга на фланге, но не стал обострять.

07' Пачо очень хорош в отборе, уже вроде бы упустил Экитике, но всё-таки дотянулся до мяча и сохранил его у своей команды.

07' Сафонов спокойно забрал мяч в руки после удара Исака. Уверенно выглядит «ПСЖ» в обороне.

06' Невеш накрыл Вирца у лицевой линии и перехватил прострел. Угловой подают хозяева.

05' Витинья надёжно сыграл в своей штрафной, не позволил пройти навесу Экитике.

04' Мамардашвили справился с ударом Хвичи, но как-то нервно отбил мяч прямо перед собой. Надо ещё бить издали – тем более, что соперник позволяет.

03' Заир-Эмери из-за штрафной мощно пробил — Конате выбил мяч на угловой. Очень уверенно стартуе «ПСЖ», хозяева даже мяч ещё особо не трогали.

02' Дуэ догнал мяч на правом фланге, отдал на Дембеле, тот забросил в штрафную на Невеша, чуть-чуть не хватило техники Жоау. Да, и такое бывает!

01' Матч начался с минуты молчания в память о трагедии на «Хиллсборо». «ПСЖ» разыграл с центра, поехали!

До матча

22:00 Звучит гимн Лиги чемпионов! Очень сосредоточены парижане, год на этой стадии была повержена «Астон Вилла», самое время повторять сюжет и снова выиграть в Англии.

21:55 Команды уже готовы к выходу на поле! В Ливерпуле сегодня около 10 градусов, на «Энфилде» есть вероятность дождя. Но «ПСЖ» вряд ли обращает внимание на погоду — важен только результат и выход в полуфинал.

21:50 В первом матче Хвича Кварацхелия забил свой восьмой гол в сезоне ЛЧ, а во время последнего визита парижан в Англию грузин забивал в ворота «Челси».

21:45 Луис Энрике выбрал максимально боевой состав на матч в Англии, в воротах по-прежнему Матвей Сафонов, а с замены во втором тайме ждём на поле Барколя, Меюлю, Рамуша или Мбайе.

Усман Дембеле

21:40 Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Мамардашвили, Фримпонг, Конате, ван Дейк, Керкез, Гравенберх, Собослаи, Вирц, Макаллистер, Исак, Экитике.

«ПСЖ»: Сафонов, Нуну Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Кварацхелия, Дембеле, Дуэ.

Матвей Сафонов на разминке

21:35 Судейскую бригаду матча на «Энфилде» возглавит итальянец Маурицио Мариани. Ему будут помогать соотечественники Даниэле Биндони и Альберто Тегони. За ВАР отвечает Марко ди Белло, ассистент видеоарбитра — Алеандро ди Паоло. Резервный судья — Маттео Маркетти.

Хвича Кварацхелия на разминке

«ПСЖ»

Главный плюс «Пари-Сен-Жермен» в этом противостоянии — то, как сложился первый матч. Команда Луиса Энрике уверенно выиграла и задала структуру всей деэули: высокий темп, давление и контроль в финальной трети. «Ливерпуль» тогда долго не справлялся с интенсивностью и практически не угрожал воротам.

Парижане в этом розыгрыше ЛЧ выглядят одной из самых агрессивно атакующих команд Европы. Они постоянно нагружают штрафную, много бьют и быстро принимают решения в финальной трети. Здесь важна не только индивидуальная форма лидеров, но и сама система с её вариативностью и движением. Даже выезд на «Энфилд» в таком контексте не требует от «ПСЖ» смены стиля.

Отдельный фактор — пространство. «Ливерпулю» придётся рисковать и поднимать линии, а значит, зоны за спинами защитников будут появляться регулярно. Для Кварацхелии, Дуэ и подключений Хакими это почти идеальный сценарий. Вопрос не в том, будут ли моменты, а в том, насколько хладнокровно «ПСЖ» ими распорядится.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» остаётся опасным из-за репутации «Энфилда» и опыта больших европейских вечеров. Команда Арне Слота наверняка будет агрессивнее, чем в Париже, и попробует задать другой ритм с первых минут.

Варианты для этого есть: перестройка схемы, возвращение ключевых игроков в старт, попытка быстрее продвигать мяч вперёд. Если хозяева смогут навязать давление и зацепиться за быстрый гол, Парижу придётся поднапрячься.

Но именно в этом и риск. Чем выше поднимается «Ливерпуль», тем больше пространства остаётся за его спиной. А с учётом того, как первая игра показала разницу в скорости принятия решений, любая ошибка в розыгрыше или потеря может сразу превратиться в шанс для «ПСЖ».

На что особенно смотреть в матче

Для «ПСЖ» задача выглядит довольно чётко — не терять структуру и не позволять игре превратиться в хаос. Не обязательно забирать мяч на весь матч, куда важнее контролировать пространство и моменты. Ключевой отрезок — старт встречи. Если парижане выдержат давление и не пропустят быстро, игра почти неизбежно начнёт открываться. А это уже идеальный сценарий для Луиса Энрике.

Это матч, где «Пари-Сен-Жермен» не нужно придумывать ничего лишнего. Достаточно повторить то, что уже сработало, и спокойно готовиться к полуфиналу ЛЧ.