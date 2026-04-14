Сразу оговоримся: эта онлайн-трансляция с акцентом на мерсисайдцев. Если вы болеете за «ПСЖ» (или просто против «Ливерпуля»), то переходите в параллельный онлайн по этой ссылке и посмотрите, как игра воспринимается с другой точки зрения.

16' Гравенберх хорошо пробил с линии штрафной, но Сафонов выручил.

16' А вот парижане чисто отобрать мяч у Мак Аллистера не смогли — сфолил Кварацхелия.

15' Здорово в отборе играют хозяева.

14' Фримпонг справа навесил на дальнюю штангу, но слишком высоко и неточно!

13' Фолит в центре поля Заир-Эмери — нельзя трогать Конате.

12' Постепенно выравнивается игра, мерсисайдцы перехватывают инициативу.

Статистика матча 1 Удары в створ 2 35 Владение мячом 65 1 Угловые удары 1 0 Фолы 1

10' Мамардашвили неудачно выбил мяч, Дембеле попробовал перекинуть вышедшего далеко из ворот грузина, но сам же Георгий исправился, отразив мяч кулаками.

08' Сдержали «красные» стартовый натиск парижан, теперь пора заняться атакующими действиями — нужен быстрый гол!

06' Исак нанёс удар головой после подачи с углового, но удар получился несильным и Сафонов спокойно отбил мяч, летевший по центру.

05' Фримпонг здорово сыграл на Вирца, который от правого края штрафной прострелил, но его заблокировали — первый угловой в матче!

04' Кварацхелия на левом крае штрафной на финтах постарался убрать защитника и мощно пробил, но Мамардашвили выручил! Браво грузинскому вратарю.

03' Заир-Эмери пробил с линии штрафной, но Конате головой заблокировал удар соперника.

02' Любое касание гостей сопровождается оглушительным свистом трибун.

01' «Энфилд» поёт, «Энфилд» гонит «красных» вперёд!

01' Матч начался! С центра разыграли гости.

01' Матч начинается с минуты молчания в память о трагедии на «Хиллсборо».

21:59 Ждём зрелищной игры и выхода «Ливерпуля» в 1/2 финала! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

21:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

21:50 Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия); Ассистент: Даниэле Биндони (Италия); Ассистент: Альберто Тегони (Италия); Резервный: Маттео Маркетти (Италия).

21:45 Матч пройдёт на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия), вместимостью 61 276 зрителей.

Стартовые составы команд

Ливерпуль: Георгий Мамардашвили, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Жереми Фримпонг, Милош Керкез, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер, Доминик Собослаи, Флориан Вирц, Уго Экитике, Александер Исак.

ПСЖ: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Маркиньос, Вильям Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Уоррен Заир-Эмери, Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия.

Ответная встреча начинается для англичан с крайне неблагоприятных вводных. Первый матч был фактически провален по всем ключевым метрикам: всего 3 удара (0 в створ), 0.17 xG и лишь 26% владения мячом — один из худших перформансов команды в еврокубках за последнее время. Это поражение стало третьим подряд во всех турнирах, а в семи последних играх «красные» выиграли лишь дважды. Победа над Фулхэм (2:0) частично стабилизировала фон, но по игре команда Арне Слота не выглядела доминирующей. На «Энфилде» статистика выглядит значительно лучше: с зимы лишь одно поражение в домашних матчах (1:2 от Манчестер Сити), четыре победы и одна ничья, а в еврокубках команда регулярно добивается крупных побед дома.

«Пари Сен-Жермен» подходит к матчу в максимально комфортных условиях. Игра против «Ланса» в Лиге 1 была перенесена, что позволило команде Луиса Энрике получить полноценную паузу на подготовку. В чемпионате парижане лидируют с отрывом в 4 очка, имея игру в запасе, а текущая форма выглядит впечатляюще: 5 побед подряд (в основное время), все — с разницей минимум в два мяча. В первой игре против «Ливерпуля» «ПСЖ» полностью доминировал: 18 ударов против 3, около 1.87 xG, 6 попаданий в створ и 4 явных голевых момента. Победа 2:0 (голы Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия) не отражает полного преимущества. В атаке команда демонстрирует стабильность — голевая серия насчитывает уже 17 матчей, причем в большинстве игр парижский клуб забивает минимум дважды.

Личные встречи

«ПСЖ» выиграл оба предыдущих двухматчевых противостояния у Ливерпуль — в полуфинале Кубка кубков-1996/97 (3:2 по сумме) и в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. С 2018 года команды провели пять очных матчей, и французский клуб регулярно добивается результата на дистанции двух встреч. В текущем противостоянии «ПСЖ» вновь имеет преимущество после победы 2:0 в Париже, что исторически дает ему серьезные шансы на проход.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.40.