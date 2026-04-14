дерзкая ставка за 5.75 на матч Лиги чемпионов

14 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСЖ и «Ливерпуль». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ливерпуль — ПСЖ с коэффициентом для ставки за 5.75.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Мерсисайдцы» нынешний сезон проводят бледно. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Ливерпуль» на 3 очка отстает от третьей позиции. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Мерсисайдцы» одолели «Фулхэм» (2:0).

До того команда была бита ПСЖ (0:2). Да и поединок с «Манчестер Сити» завершился коллизией (0:4).

В пяти своих последних матчах «Ливерпуль» добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Состояние команды: «Мерсисайдцы» ныне находятся не в лучших кондициях. При этом команда явно сконцентрирована на успешном выступлении в Лиге чемпионов.

Причем «Ливерпуль» традиционно неудачно противостоит парижанам. В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех поражениях.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане нынешний сезон проводят весьма успешно. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем ПСЖ на 4 очка оторвался от «Ланса». При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. Парижане уверенно переиграли «Ливерпуль» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Тулузе» (3:1). А вот чуть ранее она уверенно одолела кризисную «Ниццу» (4:0).

При этом ПСЖ в пяти последних матчах победил 5 раз. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Парижане не собираются действовать строго по результату первого поединка. Плюс команда в двух последних очных встречах одолела «Ливерпуль».

При этом ПСЖ привычно шикарно выглядит в атаке. Тем не менее, команде здорово не хватает угодившего в лазарет Брэдли Барколя.

Парижане заметно наладили игру в обороне. В четырех своих последних поединках команда пропустила всего один раз.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ливерпуль» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 2.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.41 и 2.70.

Прогноз: «Мерсисайдцы» способны прибавить в плане реализации, и вполне способны отыграть гандикап в два гола.

Ставка: Проход «Ливерпуля» за 5.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке первый мяч забьет форвард «Ливерпуля» Юго Экитике.

Ставка: Первый гол забьет Юго Экитике за 5.50

Пять причин, почему ставка зайдет

«Мерсисайдцы» прекрасно выступают в родных стенах

Парижанам не поможет форвард Брэдли Барколя

«Мерсисайдцы», в виду неудач в АПЛ, максимально сконцентрированы на Лиге чемпионов

В составе «мерсисайдцев» имеется ряд высококлассных атакующих исполнителей

Пора бы вернуться на забивной путь Юго Экитике

