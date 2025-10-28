28 октября в 1/16 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Энерги» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 22:45 мск.
«Энерги»
Турнирное положение: «Лажичане» бьются за выход во Вторую Бундеслигу. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Энерги» в 12 матчах набрал 26 зачетных баллов. В них команда отличилась 30 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Лажичане» переиграли «Хавелсе» (4:3).
До того команда нанесла поражение «Ульму» (2:1). Да и поединок с «Алеманией» принес три зачетных балла (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Энерги» забил 17 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лажичане» нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в 5 своих последних поединках.
Причем «Энерги» неизменно пропускал в 4 своих последних поединках. Да и хватит ли «лажичанам» ресурсов на битву на два фронта?!
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается дать бой полпреду элитарного дивизиона.
«РБ Лейпциг»
Турнирное положение: «Быки» нынешний чемпионат начали относительно продуктивно. Команда ныне пребывает на 2 строчке турнирной таблицы.
Причем «РБ Лейпциг» на 5 очков отстает от лидера. Команда в восьми стартовых поединках отличилась 16 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Быки» разгромили «Аугсбург» (6:0).
До того команда нанесла поражение «Гамбургу» (2:1). А вот чуть ранее она подписала мирное соглашение с «Дуклой» (2:2).
При этом «РБ Лейпциг» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Быки» нынче пребывают на подъёме. Команда победила в двух своих последних матчах.
При этом «РБ Лейпциг» не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чаще гола за матч.
Команда неплохо выглядит в плане реализации. Да и Кристоф Баумгартнер настрелял уже 5 мячей в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Быки» вполне способны побороться за Кубок Германии.
Статистика для ставок
- «РБ Лейпциг» победил в 2 своих последних матчах
- «Энерги» имеет действующую пятиматчевую победную серию
- «Лажичане» неизменно пропускали в 4 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.26 и 3.60.
Прогноз: «РБ Лейпциг» выглядит предпочтительнее оппонента, и наверняка активно понесётся в атаку.
Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и обыгрывать полпреда третьего дивизиона обязаны априори.
Ставка: Фора «РБ Лейпцига» -2.5 за 2.69.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.42