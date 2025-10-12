12 октября в 1/4 финала плей-офф молодежного чемпионата мира по футболу сыграют Мексика (U20) и Аргентина (U20). Начало игры — в 02:00 мск.
Мексика (U20)
Турнирное положение: Мексиканцы продуктивно выступили на групповом этапе. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.
При этом Мексика (U20) набрала 5 очков в трех поединках. А вот отличилась команда 5 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Мексиканцы разгромили чилийцев (4:1).
До того команда нанесла поражение марокканским сверстникам (1:0). А вот поединок с испанцами завершился паритетом (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках Мексика (U20) забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Мексиканцы нынче выглядят весьма уверенно. Команда победила в 2 своих последних матчах.
Причем Мексика (U20) не проигрывает уже четыре матча подряд. Вот только поединки с аргентинцами в этой возрастной категории для команды складываются исторически неудачно.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда явно способна дать бой аргентинцам.
Аргентина (U20)
Турнирное положение: Аргентинцы довольно крепки. Команда финишировала на 1 строчке турнирной таблицы своего квартета.
Причем Аргентина (U20) набрала 9 турнирных баллов в 3 матчах. Команда отличилась восемью забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Аргентинцы учинили разгром Нигерии (4:0).
До того команда минимально переиграла итальянцев. А вот чуть ранее она не заметила австралийских сверстников (4:1).
При этом Аргентина (U20) в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Аргентинцы не проигрывают уже более полугода. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.
При этом Аргентина (U20) нынче выглядит весьма выгодно. А вот в среднем команда забивает чаще двух мячей за матч.
В кадровом плане у аргентинцев довольно позитивная ситуация. Да и Махер Каррисо настрелял уже 2 мяча на турнире.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Аргентинцы вполне способны побороться за победу в турнире.
Статистика для ставок
- Аргентина (U20) победила в 4 последних матчах
- Мексика (U20) не проигрывала в 4 своих последних поединках
- Аргентинцы не проигрывают уже более полугода
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Аргентина (U20) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 3.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.
Прогноз: Аргентинцы сильны в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоят мексиканцам.
Номинальные гости прибавляют от матча к матчу, да и состав команды начинен качественными исполнителями.
Ставка: Победа Аргентины (U20) за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20