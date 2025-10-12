прогноз на матч молодежного ЧМ-2025, ставка за 2.07

12 октября в 1/4 финала плей-офф молодежного чемпионата мира по футболу сыграют Мексика (U20) и Аргентина (U20). Начало игры — в 02:00 мск.

Мексика (U20)

Турнирное положение: Мексиканцы продуктивно выступили на групповом этапе. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

При этом Мексика (U20) набрала 5 очков в трех поединках. А вот отличилась команда 5 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Мексиканцы разгромили чилийцев (4:1).

До того команда нанесла поражение марокканским сверстникам (1:0). А вот поединок с испанцами завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках Мексика (U20) забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Мексиканцы нынче выглядят весьма уверенно. Команда победила в 2 своих последних матчах.

Причем Мексика (U20) не проигрывает уже четыре матча подряд. Вот только поединки с аргентинцами в этой возрастной категории для команды складываются исторически неудачно.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда явно способна дать бой аргентинцам.

Аргентина (U20)

Турнирное положение: Аргентинцы довольно крепки. Команда финишировала на 1 строчке турнирной таблицы своего квартета.

Причем Аргентина (U20) набрала 9 турнирных баллов в 3 матчах. Команда отличилась восемью забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Аргентинцы учинили разгром Нигерии (4:0).

До того команда минимально переиграла итальянцев. А вот чуть ранее она не заметила австралийских сверстников (4:1).

При этом Аргентина (U20) в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Аргентинцы не проигрывают уже более полугода. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.

При этом Аргентина (U20) нынче выглядит весьма выгодно. А вот в среднем команда забивает чаще двух мячей за матч.

В кадровом плане у аргентинцев довольно позитивная ситуация. Да и Махер Каррисо настрелял уже 2 мяча на турнире.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Аргентинцы вполне способны побороться за победу в турнире.

Статистика для ставок

Аргентина (U20) победила в 4 последних матчах

Мексика (U20) не проигрывала в 4 своих последних поединках

Аргентинцы не проигрывают уже более полугода

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Аргентина (U20) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: Аргентинцы сильны в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоят мексиканцам.

Номинальные гости прибавляют от матча к матчу, да и состав команды начинен качественными исполнителями.

Ставка: Победа Аргентины (U20) за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20