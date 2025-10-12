прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.55

12 октября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Мексика и Колумбия. Начало игры — в 04:00 мск.

Мексика

Турнирное положение: Мексиканцы автоматически квалифицировались на Мундиаль. Так что команда нынче проводит лишь контрольные поединки.

При этом Мексика сыграла вничью в двух своих последних поединках. А вот не проигрывает команда уже 4 месяца.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Мексиканцы не сумели одолеть Южную Корею (2:2).

До того команда подписала мировую с Японией (0:0). А вот поединок с США завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках Мексика забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Мексиканцы нынче выглядят весьма монолитно. В составе команды имеются качественные атакующие исполнители.

Причем Мексика традиционно неудачно противостоит колумбийцам. В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при трёх коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда постарается впервые за 15 лет переиграть Колумбию.

Колумбия

Турнирное положение: Колумбийцы сумели выйти на Мундиаль. Команда финишировала на 4 строчке турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Колумбия на один пункт отстала от второй позиции. При этом команда отличилась 28 забитыми мячами в 18 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Колумбийцы переиграли Венесуэлу (6:3).

До того команда уверенно расправилась с Боливией (3:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с Аргентиной (1:1).

При этом Колумбия в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Колумбийцы нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в 2 своих последних матчах.

При этом Колумбия в 2 своих последних поединках наколотила 9 мячей в ворота соперников. А вот в среднем команда пропускает гол за матч.

Команда не столь ярко действует в плане реализации. Зато «ацтеков» она обыграла в трёх последних очных встречах.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Колумбийцы в трех последних очных поединках с Мексикой забивали не менее 2 мячей за матч.

Статистика для ставок

Колумбия победила в 3 своих последних поединках

Мексика не побеждает 2 матча кряду

Колумбийцы не проигрывают уже более полугода

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Колумбия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.33 и 1.62.

Прогноз: Колумбийцы выглядят монолитнее соперника, плюс способны прибавить в плане реализации.

Номинальные гости имеют в своем составе весьма качественных атакующих исполнителей, к тому же успешно противостоят «ацтекам».

Ставка: Победа Колумбии за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.33