прогноз на матч МЛС, ставка за 2.13

12 октября в 33-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Интер Майами» и «Атланта Юнайтед». Начало игры — в 02:30 мск.

«Интер Майами»

Турнирное положение: «Цапли» постепенно подтянулись в лидирующую группу. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы своей конференции.

При этом «Интер Майами» всего на 3 очка отстает от второй позиции. Да и отличилась команда 72 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Цапли» сумели одолеть «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1).

До того команда потерпела поражение от «Чикаго Файр» (3:5). А вот поединок с «Торонто» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Интер Майами» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Цапли» нынче выглядят вполне прилично. Да и Лионель Месси настрелял 24 мяча в текущем чемпионате.

Причем «Интер Майами» традиционно сложно противостоит «Атланте Юнайтед». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда Месси мотивирована запрыгнуть на вторую строчку таблицы.

«Атланта Юнайтед»

Турнирное положение: «Пятиполосные» нынешний чемпионат проваливают. Команда ныне пребывает на 14 строчке турнирной таблицы.

Причем «Атланта Юнайтед» уже пролетела мимо плей-офф. Более того, гандикап от последнего места составляет всего 2 очка.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пятиполосные» уступили «Лос-Анджелесу» (0:1).

До того команда потерпела поражение от «Нью-Инглэнд Революшн» (0:2). А вот чуть ранее она не сумела одолеть «Сан-Диего» (1:1).

При этом «Атланта Юнайтед» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пятиполосные» не побеждали в 4 своих последних матчах. При этом в двух последних поединках команда не забила ни разу.

При этом «Атланта Юнайтед» не преуспевает в плане реализации. В среднем команда забивает чуть чаще одного мяча за матч.

Команда имеет заметные сложности в плане надежности тылов. Да и поединки с крепкими оппонентами ей даются крайне тяжело.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Атланта Юнайтед» не забивала в 2 своих последних матчах

«Интер Майами» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

«Пятиполосные» не могу победить уже 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 5.30, а победа оппонента — в скромные 5.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.31 и 3.30.

Прогноз: «Цапли» способны прибавить в плане реализации, и явно активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и оборона соперника слишком часто допускает результативные ошибки.

2.13 Фора «Интера Майами» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед» принесёт прибыль 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Фора «Интера Майами» -1.5 за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.61 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.61 на матч «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед» позволит вывести на карту выигрыш 1610₽, общая выплата — 2610₽

Ставка: Обе не забьют за 2.61