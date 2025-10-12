12 октября в 33-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Интер Майами» и «Атланта Юнайтед». Начало игры — в 02:30 мск.
«Интер Майами»
Турнирное положение: «Цапли» постепенно подтянулись в лидирующую группу. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы своей конференции.
При этом «Интер Майами» всего на 3 очка отстает от второй позиции. Да и отличилась команда 72 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Цапли» сумели одолеть «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1).
До того команда потерпела поражение от «Чикаго Файр» (3:5). А вот поединок с «Торонто» завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Интер Майами» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Цапли» нынче выглядят вполне прилично. Да и Лионель Месси настрелял 24 мяча в текущем чемпионате.
Причем «Интер Майами» традиционно сложно противостоит «Атланте Юнайтед». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 2 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда Месси мотивирована запрыгнуть на вторую строчку таблицы.
«Атланта Юнайтед»
Турнирное положение: «Пятиполосные» нынешний чемпионат проваливают. Команда ныне пребывает на 14 строчке турнирной таблицы.
Причем «Атланта Юнайтед» уже пролетела мимо плей-офф. Более того, гандикап от последнего места составляет всего 2 очка.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пятиполосные» уступили «Лос-Анджелесу» (0:1).
До того команда потерпела поражение от «Нью-Инглэнд Революшн» (0:2). А вот чуть ранее она не сумела одолеть «Сан-Диего» (1:1).
При этом «Атланта Юнайтед» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пятиполосные» не побеждали в 4 своих последних матчах. При этом в двух последних поединках команда не забила ни разу.
При этом «Атланта Юнайтед» не преуспевает в плане реализации. В среднем команда забивает чуть чаще одного мяча за матч.
Команда имеет заметные сложности в плане надежности тылов. Да и поединки с крепкими оппонентами ей даются крайне тяжело.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Атланта Юнайтед» не забивала в 2 своих последних матчах
- «Интер Майами» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч
- «Пятиполосные» не могу победить уже 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 5.30, а победа оппонента — в скромные 5.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.31 и 3.30.
Прогноз: «Цапли» способны прибавить в плане реализации, и явно активно понесутся в атаку.
Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и оборона соперника слишком часто допускает результативные ошибки.
Ставка: Фора «Интера Майами» -1.5 за 2.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.61