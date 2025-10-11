прогноз (к. 1.85) и ставка на матч квалификации ЧМ-2026 11 октября 2025 года

11 октября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Норвегия и Израиль. Начало встречи — в 19:00 мск.

Норвегия

Турнирное положение: Норвегия после пяти поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает первую позицию в группе, набрав 15 очков.

Команда на шесть баллов опережает зону плей-офф за право сыграть на мундиале (второе место, которое занимает Италия), а также третью строчку, которую занимает нынешний соперник.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах просто унизила Молдову с результатом 11:1.

Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив также набрал максимум очков, когда снова-таки на своей арене оказался сильнее Финдяндии (1:0).

Не сыграют: травмирован — Мартин Эдегор, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, семь из которых были официальными, а один — контрольным, Норвегия только выигрывала.

Такая форма говорит о высоких шансах хозяев на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды и отбора на ЧМ-2026 с девятью голами.

Израиль

Турнирное положение: Израиль после пяти матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает третью позицию в группе с девятью очками в активе.

Команда на шесть очков отстает от лидера Норвегии и лишь по дополнительным показателям уступает Италии, которая занимает второе место, что в зоне плей-офф, а также на шесть баллов опережает четвертую Эстонию.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах потерпела поражение от Италии с результатом 4:5.

Перед этим в предыдущем туре квалификации на мировой форум ближневосточный коллектив набрал максимум очков, когда теперь уже на чужой арене разобрался с Молдовой (4:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были официальными, а один — контрольным, Израиль выиграл три раза при одном поражении.

Такая форма вроде бы говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на один балл, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Дор Перец — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Норвегия забивала и не пропускала

в четырех из пяти последних матчей Израиля забивали больше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей Израиль выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Норвегия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.22. Ничья — в 6.70, успех Израиля — в 12.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.35 и 3.10.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше 3,5 голов. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.

При этом в шести из девяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей Израиля.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.08