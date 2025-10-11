В субботу, 11 октября, сборная Норвегии примет сборную Израиля в рамках 7-го тура отбора на Чемпионат Мира-2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

45+2' Перерыв! Превзошли норвежцы израильтян в качестве атак, сложно сдерживать атакующий потенциал хозяев гостям.

45' Добавленное время 2 минуты.

43' Удар Эрлинга Холанда головой из пределов штрафной Израиля, мяч выше перекладины полетел.

41' Даса в последний момент в подкате выбил мяч из под ног Сёрлота, который в убойной позиции был в штрафной Израиля.

38' Поочерёдно команды проводят позиционные атаки.

36' Получилось игру от своих ворот отодвинуть у израильтян, снизился порыв хозяев.

Статистика матча 4 Удары в створ 2 0 Удары мимо 2 40 Владение мячом 60 3 Угловые удары 1 5 Фолы 4

Удар Антонио Нусы globallookpress.com

34' Удар Антонио Нусы с линии штрафной Израиля, успел ногу под мяч подставить один из защитников и заблокировал полет мяча к воротам.

31' Замена в составе сборной Израиля: вместо Начмиаса вышел Балтакса.

30' Повреждение у защитника Израиля Идана Начмиаса, требуется ему замена.

28' Гоооол! 3:0. Сутолока в штрафной сборной Израиля, спровоцировала её быстра атака норвежцев, Нуса покатил под удар Холанду, но вратарь сыграв на перехвате угодил в собственного защитника Идана Начмиаса, от которого мяч в ворота заскочил.

27' Гооол! 2:0. Холанд завершил стремительную атаку сборной Норвегии, открывшись под передачу Сёрлота, ворвался в штрафную Израиля Эрлинг и точным ударом дальний угол ворот поразил.

26' Плотный удар с линии штрафной Норвегии нанес Битон, в прыжке отразил мяч вратарь хозяев Эрьян Нюланд.

24' Позиционная атака сборной Норвегии, угловым у ворот Израиля заканчивается.

Норвегия — Израиль globallookpress.com

23' Позиционная атака сборной Израиля, но внимательно в обороне действуют Норвежцы.

21' Контролируют мяч норвежцы, чуть снизился темп игры.

18' Гооол! 1:0. Антонио Нуса головой переправил мяч за шиворот голкиперу с подачи Сёрлота, после прохода по правому флангу атаки сборной Норвегии. Мяч последним коснулся игрока Израиля Анана Халаили, на него автогол и записали.

16' Пробуют в контроль играть футболисты сборной Израиля, норвежцы в прессинг включаясь усложняют начало атак гостям.

14' Удар Соломона из пределов штрафной площади Норвегии, мяч попав в защитника хозяев до ворот не долетел.

11' Оскар Бобб классной разрезающей передачей вывел Холанда на ударную позицию в штрафной площади Израиля, в последний момент выбил мяч из под ноги защитник на угловой.

10' Удар Анана Халаили из-за пределов штрафной Норвегии, мяч выше перекладины полетел.

09' Контролируют мяч футболисты сборной Израиля, пока в центре поля.

06' Отбил и вторую попытку Перец! Изменил направление удара Холанд, пробив в правый от себя угол, потащил голкипер.

05' Отбил пенальти вратарь сборной Израиля Даниэль Перец, отразив удар в правом нижнем углу ворот. Но, арбитр принял решение перебить пенальти, раньше времени с ленточки сорвался вратарь.

Холанд готовится пробить пенальти globallookpress.com

03' Пенальти в ворота сборной Израиля назначен! Патрику Бергу по ногам досталось в пределах штрафной площади Израиля.

03' Удар Холанда с левой ноги из пределов штрафной Израиля, не без труда отбил вратарь гостей Перец.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты сборной Норвегии.

До матча

18:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

18:50 Матч пройдет на стадионе «Уллевол» в Осло, вмещающем 27 182 зрителя.

18:40 Главным арбитром матча будет Шимон Марциняк из Польши.

Стартовые составы команд

Норвегия: Нюланд, Аер, Хеггем, Рюэрсон, Вольфе, Берг, Берге, Бобб, Нуса, Сёрлот, Холанд.

Израиль: Даниэль Перец, Начмиас, Даса, Ревиво, Блориан, Элиэль Перец, Глух, Соломон, Фани, Битон, Халаили.

Норвегия

Норвегия после пяти поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает первую позицию в группе, набрав 15 очков. Команда на шесть баллов опережает зону плей-офф за право сыграть на мундиале (второе место, которое занимает Италия), а также третью строчку, которую занимает нынешний соперник. В своем прошлом поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах просто унизила Молдову с результатом 11:1. Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив также набрал максимум очков, когда снова-таки на своей арене оказался сильнее Финдяндии (1:0).

В восьми последних матчах, семь из которых были официальными, а один — контрольным, Норвегия только выигрывала. Такая форма говорит о высоких шансах хозяев на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля. Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды и отбора на ЧМ-2026 с девятью голами. Не поможет сборной Норвегии в отчетном матче травмированный Мартин Эдегор.

Израиль

Израиль после пяти матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает третью позицию в группе с девятью очками в активе. Команда на шесть очков отстает от лидера Норвегии и лишь по дополнительным показателям уступает Италии, которая занимает второе место, что в зоне плей-офф, а также на шесть баллов опережает четвертую Эстонию. В своей прошлой игре в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах потерпела поражение от Италии с результатом 4:5. Перед этим в предыдущем туре квалификации на мировой форум ближневосточный коллектив набрал максимум очков, когда теперь уже на чужой арене разобрался с Молдовой (4:0).

В четырех последних поединках, три из которых были официальными, а один — контрольным, Израиль выиграл три раза при одном поражении. Такая форма вроде бы говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на один балл, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля. Дор Перец — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Личные встречи

Последний матч между командами состоялся в марте нынешнего года, в рамках отбора на ЧМ-2026 в Израиле сборная Норвегии победила со счетом 4:2. За всю историю команды сыграли 3 матча, в 2 играх победила Норвегия, в 1 матче Израиль.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.85