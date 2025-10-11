прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.44

11 октября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Канада и Австралия. Начало игры — в 02:30 мск.

Канада

Турнирное положение: Канадцы автоматически квалифицировались на Мундиаль. Так что команда нынче проводит лишь контрольные поединки.

При этом Канада победила в двух своих последних поединках. В них команда не пропустила ни одного мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Канадцы переиграли Уэльс (1:0).

До того команда нанесла поражение Румынии (3:0). А вот поединок с Гватемалой завершился неудачей в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках Канада забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Канадцы нынче выглядят весьма монолитно. Команда не пропустила в 2 своих последних матчах.

Причем Канада традиционно неудачно противостоит Австралии. В трёх очных поединках команда победила 1 раз при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда постарается впервые за 32 года переиграть «соккеруз».

Австралия

Турнирное положение: Австралийцы сумели выйти на Мундиаль. Команда финишировала на 2 строчке турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Австралия на 4 очка отстала от лидера своего секстета. При этом команда отличилась 16 забитыми мячами в 10 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Австралийцы переиграли Новую Зеландию (3:1).

До того команда минимально одолела тех же новозеландцев. А вот чуть ранее она переиграла Саудовскую Аравию (2:1).

При этом Австралия в 5 своих последних поединках добыла 2 побед. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Австралийцы нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в 6 своих последних матчах.

При этом Австралия в 2 своих последних поединках пропустила всего один мяч. А вот в среднем команда пропускает реже гола за матч.

Команда не столь ярко действует в плане реализации. Зато канадцев она обыграла в двух последних очных встречах.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Австралийцы постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Австралия победила в 6 своих последних поединках

Канада не пропускает 2 матча кряду

Австралийцы не проигрывают уже больше года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Канада — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 4.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.70.

Прогноз: Канадцы выглядят монолитнее соперника, плюс способны прибавить в плане реализации.

Номинальные хозяева имеют в своем составе весьма качественных атакующих исполнителей, и явно сразу понесутся к воротам соперника.

Ставка: Победа Канады в 1 тайме за 2.44.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15