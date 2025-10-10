10 октября в отборочном матче чемпионата мира по футболу сыграют Швеция и Швейцария. Начало встречи — 21:45 мск.

Швеция

Турнирное положение: пока у Швеции всего одно очко и третье место в таблице В отбора на ЧМ-2026.

Последние матчи: во втором туре группового этапа Швеция уступила в гостях Косово со счетом 0:2. Оба мяча были пропущены еще до перерыва, хотя шведы смотрелись не хуже своего соперника. Второй тайм получился более прагматичным, соперник закрылся и ничего не дал сделать у своих ворот.

Ранее была гостевая ничья со Словенией (2:2) в отборе на ЧМ-2026.

Не сыграют: Кулусевски (п), Нанаси (п) — из-за травм.

Состояние команды: с марта 2024 года Швецию возглавляет известный в прошлом датский нападающий Йон Даль Томассон, неплохо отработавший в «Мальме» и «Блэкберне». Старт для его команды получился не самым лучшим, но теперь шведы получили боевую единицу в лице Исака, который постепенно набирает форму. Его связка в атаке с Дьокерешем сейчас одна из сильнейших на континенте.

Швейцария

Турнирное положение: после двух туров Швейцария уверенно лидирует в группе В с 6 очками.

Последние матчи: во втором матче отбора Швейцария разгромила на своем поле Словению со счетом 3:0. Уже с первых минут победа в этой игре не вызывала никаких сомнений. К 38-й минуте Швейцария забила три мяча после ударов Эльведи, Эмболо и Ндойе, после чего сбавила обороты и спокойно довела матч до успеха.

До этого дома было разгромлено Косово (4:0).

Не сыграют: Эбишер (п), Амдуни (н), Закария (п), Яшари (п) из-за травм.

Состояние команды: команда Мурата Якина мощно начала отбор на ЧМ-2026 с двух домашних побед, но теперь ей предстоит пройти проверку Швецией на ее поле. Состав у Швейцарии очень сыгранный и крепкий, но настоящих звезд в ее составе нет, обычные крепкие игроки европейского уровня.

Статистика для ставок

В 2018 году на ЧМ в 1/8 Швеция выиграла со счетом 1:0

В 2002 в товарищеском матче была ничья (1:1)

Годом ранее Швеция выиграла в гостя (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Швеции дают 2,46, а на Швейцарию — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,90, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,96.

Прогноз: хозяевам необходима только победа, чтобы не потерять шансы на попадание в финальную часть ЧМ-2026, поэтому Швеция будет стараться взять три очка с прямым конкурентом. Возвращение в строй Исака и потери гостей в средней линии повышают шансы на успех.

Основная ставка: победа Швеции с форой 0 за 1,76.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: чистая победа хозяев за 2,46.