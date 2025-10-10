В пятницу, 10 октября, состоится матч квалификации Чемпионата мира 2026, в котором Швеция« примет Швейцария. Начало игры — в 21:45 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

37' Брель Эмболо нарушил правила в штрафной площади, уронив Хина на поле.

35' Ндой в борьбе с Бернхардссоном потерял равновесие и вылетел за пределы поля, где столкнулся с рекламным щитом.

34' С правого фланга Бергвалль сделал передачу на Бернхардссона, однако его прострел в штрафную был прерван защитниками.

32' Справа Варгас выполнил пас вперёд на Фройлера, однако не попал точно, и мяч оказался за полем.

31' Фройлер принял передачу Джаки на правом фланге, однако не стал рисковать с навесом и отправил мяч назад.

30' После подачи Лукас Бергвалль пробил головой, однако мяч пролетел мимо левой штанги.

Статистика матча 0 Удары в створ 2 3 Удары мимо 3 40 Владение мячом 60 1 Угловые удары 6 1 Офсайды 1 2 Фолы 2

28' Энтони Тэйлор свистнул, наказав Ндойе за грубое нарушение правил в борьбе с оппонентом.

27' Аяри исполнил подачу с углового на Бернхардссона, однако его удар головой не достиг ворот.

25' Бергвалль слева выполнил точную подачу к воротам, но Исак, пробив в одно касание, попал в штангу слева.

24' В штрафной площади Исак из сборной Швеции оказался на приёме и получил мяч. Его мощный удар с близкого расстояния пришёлся в каркас — жаль, что не удалось забить.

22' В ходе атаки с правого края Эмболо получил травму от локтя Хина и вынужден дожидаться врачей.

21' Матч был прерван Энтони Тэйлором из-за грубого отбора мяча игроком сборной Швеции.

20' Передача Исака на ход Дьёкерешу не получилась — мяч ушёл слишком далеко, и Кобелы, вышедший из штрафной, первым добрался до него.

19' Сема слева пытался вывести Исака на ударную позицию, однако Эльведи не дал Александру возможности сыграть с мячом.

18' Видмер сделал навес справа на Ндоя к дальней штанге, но из-за слишком высокой траектории мяч вылетел за боковую линию.

17' Ндой слева столкнулся с плотной опекой соперника и был вынужден вернуть мяч Родригесу по флангу.

16' Попытка Бергвалля сделать прострел справа на Исака завершилась неудачей — мяч был перехвачен.

15' Сема слева совершил проход и сделал кросс на Бергвалля, который головой пробил в опасной близости от левой стойки.

14' После подачи Эмболо из сборной Швейцарии бил головой, но не смог попасть в цель — мяч прошёл мимо. Отличный шанс был упущен!

12' При развитии атаки по правому краю Исак оказался в неигровом положении.

11' Подача Родригеса к правой штанге была прервана Семой, который не дал Фройлеру возможности сыграть.

09' Неточный удар Ндоя с левой стороны штрафной площади был нацелен в дальний верхний угол ворот.

08' Варгас сделал подачу с углового флажка к дальней штанге, откуда шведская оборона уверенно вынесла мяч.

07' Попытка Эльведи забросить мяч вперёд по правому краю завершилась неудачей — передача оказалась слишком сильной.

06' Йоханссон совершил ошибку при выходе из штрафной площади, не дотянувшись до мяча, что позволило Эмболо нанести удар с правого края, но с острого угла швейцарцу не удалось попасть в створ.

05' Точный вынос мяча игроком обороны предотвратил опасность от углового удара швейцарцев. Упустили возможность!

04' Джака неудачно обработал мяч и пробил издалека в левый угол ворот, что оказалось несложной задачей для вратаря.

03' Эмболо совершил впечатляющий проход с мячом, завершив его ударом с линии штрафной прямо в створ ворот, тем не менее Виктор Йоханссон оказался на высоте и совершил потрясающий сейв.

01' В сегодняшнем матче Швеция примет у себя на домашнем стадионе Швейцарию. Хозяева разыграют мяч с центра поля. Матч начался!

До матча

21:40 Арбитром сегодняшней встречи будет Энтони Тейлор из Англии.

21:35 Команды встретятся между собой в Салоне на стадионе «Френдс Арена», который вмещает в себя 50 000 болельщиков.

21:30 Швеция: Юханссон, Хольм, Линделёф, Экдаль, Свенссон, Салетрос, Айяри, Ларссон, Бернхардссон, Дьёкереш, Исак.

21:30 Швейцария: Кобель, Видмер, Эльведи, Аканджи, Родригес, Джака, Фройлер, Ридер, Ндой, Эмболо, Варгас.

Швеция

Сборная Швеции сейчас находится не в самом выгодном положении в своей группе отборочного турнира Чемпионата мира 2024. После двух сыгранных матчей команда занимает третью строчку в группе, имея в своём активе всего одно очко.

Старт отборочной кампании получился для шведов неоднозначным. В первом матче команда добыла ничью 2:2 в гостях у Словении, показав довольно неплохой футбол. Однако во втором туре случилось поражение от Косово со счётом 0:2. Матч получился драматичным: оба гола были пропущены ещё до перерыва, хотя по игре шведы ничем не уступали сопернику. Во втором тайме косовары грамотно отошли в оборону и не позволили скандинавам организовать результативные атаки.

Команду с марта 2024 года возглавляет Йон Даль Томассон, известный в прошлом датский форвард, который успешно работал в шведском «Мальмё» и английском «Блэкберне». Под его руководством команда постепенно набирает обороты. Особенно радует ситуация с атакующей линией: в состав вернулся Александер Исак, который постепенно набирает форму после некоторого перерыва. Его дуэт с Виктором Дьокерешем считается одним из самых опасных в европейском футболе.

К сожалению, в предстоящем матче против сборной Швейцарии команде не смогут помочь полузащитники Деян Кулушевски и Кристоффер Нанаси, которые выбыли из строя из-за травм. Это определённо ослабит среднюю линию шведской сборной, но при этом у Томассона всё ещё остаётся достаточно качественных исполнителей, способных создать проблемы обороне швейцарцев.

Предстоящий матч против сборной Швейцарии станет для шведов отличной возможностью исправить турнирное положение и доказать, что неудачный старт был лишь временным явлением.

Швейцария

Сборная Швейцарии сейчас находится в отличной форме и уверенно возглавляет группу В отборочного турнира Чемпионата мира 2026. После двух сыгранных матчей команда имеет в своём активе максимальные шесть очков, что говорит о серьёзности её намерений в борьбе за выход в финальную стадию турнира.

Стартовала швейцарская дружина просто блестяще. В первом матче подопечные Мурата Якина на своём поле не оставили шансов сборной Косово, разгромив соперника со счётом 4:0. А во втором туре команда продолжила своё победное шествие, уверенно переиграв Словению со счётом 3:0. Особенно впечатляющим получился второй матч, где уже к 38-й минуте хозяева поля благодаря голам Эльведи, Эмболо и Ндойе обеспечили себе комфортный задел, после чего спокойно довели матч до победы.

Под руководством Мурата Якина сборная Швейцарии демонстрирует слаженный и организованный футбол. Команда построена на основе опытных игроков европейского уровня, хотя в её составе нет по-настоящему громких имён. Швейцарцы делают ставку на коллективный футбол и взаимопонимание между игроками, что позволяет им добиваться хороших результатов.

К сожалению для тренерского штаба, в предстоящем матче против сборной Швеции не смогут принять участие несколько важных игроков. Из-за травм команде не помогут полузащитники Эбишер и Закария, нападающий Амдуни, а также полузащитник Яшари. Однако даже без этих футболистов у Якина остаётся достаточно квалифицированных исполнителей, способных создать проблемы любой обороне.

Предстоящий выезд в Швецию станет для швейцарцев серьёзной проверкой. После двух уверенных домашних побед команде предстоит доказать, что её успех не был случайным, и подтвердить свой статус фаворита группы в гостевом поединке против крепкого соперника.

Очные матчи

Противостояние сборных Швеции и Швейцарии имеет богатую историю — команды провели между собой 33 матча. Шведы доминируют в этом соперничестве, одержав 26 побед против 5 у швейцарцев, при двух ничьих.

Особенно памятным стал матч 1/8 финала чемпионата мира 2018 года, где Швеция победила со счётом 1/0. В последних товарищеских встречах преимущество также на стороне скандинавов — в 2018 году они выиграли 5:3, а в 2019-м — 4:3.

На своём поле шведская сборная традиционно сильна против швейцарцев: в 6 из 7 последних домашних матчей она либо побеждала, либо играла вничью. При этом обе команды демонстрируют атакующий футбол, регулярно забивая друг другу голы в очных встречах.

