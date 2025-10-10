Обеспечит ли Сенегал выход на ЧМ-2026?

прогноз на ЧМ-2026 и ставка на матч — 1.92

10 октября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Южный Судан и Сенегал. Начало встречи — 16:00 мск.

Южный Судан

Турнирное положение: Южный Судан за два тура до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года с четырьмя очками занимает последнюю, шестую позицию в группе.

Команда на 12 баллов отстает даже от второй строчки, которая дает возможность сыграть в плей-офф, поэтому не имеет даже теоретических шансов пробиться в финальную часть турнира.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура африканской квалификации сборная на чужом поле сыграла вничью с Мавританией (0:0).

Перед этим в седьмом туре отборочного цикла на мундиаль команда и вовсе осталась без баллов, когда теперь уже в домашних стенах с результатом 1:4 проиграла ДР Конго.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на разные турниры, Южный Судан проиграл три раза при двух ничьих.

Такая форма сулит хозяевам мизерные шансы даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.

Три гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

Сенегал

Турнирное положение: Сенегал за два тура до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает первую позицию в группе с 18-ю очками в активе.

Команда на два балла опережает вторую строчку, дающая шанс сыграть в плей-офф, а также на шесть пунктов третье место, которая гарантированно оставляет за бортом мундиаля.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная на чужом поле одержала победу над ДР Конго (3:2).

Перед этим в седьмом туре отборочного цикла на ЧМ-2026 коллектив также набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах с результатом 2:0 одержал победу над Суданом.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Сенегал выиграл четыре раза (включая серию пенальти) при одном поражении.

Такая форма сулит гостям отличные шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное преимущество в классе над соперником.

Пап Сарр — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Южного Судана забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей Южного Судана забивали меньше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей Сенегала забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Сенегал — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.13. Ничья — в 9.00, победа Южного Судана — в 18.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.35 и 3.05.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали меньше 3,5 голов. На своем поле они способны пропустить от фаворита максимум три мяча.

Такой же сценарий был реализован и в 11-ти из 12-ти последних матчей гостей.

Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Южного Судана.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 3.05