прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.22

10 октября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Белоруссия (U21) и Россия (U21). Начало игры — в 19:45 мск.

Белоруссия (U21)

Турнирное положение: Молодые белорусы неудачно стартовали в квалификации на молодежный чемпионат Европы. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

При этом Белоруссия (U21) в 2 матчах набрала один зачетный балл. В них команда отличилась 3 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Молодые белорусы уступили австрийцам (2:3).

До того команда подписала мировую с бельгийскими сверстниками (1:1). Да и поединок с Китаем завершился ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках Белоруссия (U21) забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Молодые белорусы нынче выглядят не столь уверенно. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

Причем Белоруссия (U21) традиционно неудачно противостоит россиянам. В пяти последних очных поединках команда уступила сопернику.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается найти бреши в небезгрешной обороне россиян.

Россия (U21)

Турнирное положение: Россияне ограничиваются лишь спаррингами. Вот только команда и в них не блещет стабильностью результатов.

Причем Россия (U21) в сентябрьском микроцикле выглядела не столь выгодно. Команда по разу победила и уступила Саудовской Аравии (U23).

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Россияне переиграли аравийцев (3:1).

До того команда уступила тому же сопернику (1:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение узбекским сверстникам (6:3).

При этом Россия (U21) в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Россияне имеют качественный подбор игроков. Команда довольно неплохо атакует.

При этом Россия (U21) до поражения от аравийцев победила дважды кряду. Да и белорусских сверстников команда побивает исправно.

В трех последних очных битвах с «сябрами» россияне настреляли 16 мячей. Да и в нынешней диспозиции команда не должна иметь проблем с белорусами.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Россияне способны вскрыть оборону столь нестабильного оппонента.

Статистика для ставок

Россия (U21) одолела белорусов во всех 6 очных поединках

Белоруссия (U21) в среднем пропускает 2 мяча за матч

Молодые белорусы в среднем забивают чуть чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Россия (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.64 и 2.12.

Прогноз: Молодые россияне выглядят монолитнее соперника, плюс явно изголодались по спаррингам.

Номинальные гости имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, и явно проведут поединок максимально активно.

Ставка: Фора России (U21) -1.5 за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.62