10 октября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Белоруссия (U21) и Россия (U21). Начало игры — в 19:45 мск.
Белоруссия (U21)
Турнирное положение: Молодые белорусы неудачно стартовали в квалификации на молодежный чемпионат Европы. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.
При этом Белоруссия (U21) в 2 матчах набрала один зачетный балл. В них команда отличилась 3 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Молодые белорусы уступили австрийцам (2:3).
До того команда подписала мировую с бельгийскими сверстниками (1:1). Да и поединок с Китаем завершился ничьей (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках Белоруссия (U21) забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Молодые белорусы нынче выглядят не столь уверенно. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.
Причем Белоруссия (U21) традиционно неудачно противостоит россиянам. В пяти последних очных поединках команда уступила сопернику.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается найти бреши в небезгрешной обороне россиян.
Россия (U21)
Турнирное положение: Россияне ограничиваются лишь спаррингами. Вот только команда и в них не блещет стабильностью результатов.
Причем Россия (U21) в сентябрьском микроцикле выглядела не столь выгодно. Команда по разу победила и уступила Саудовской Аравии (U23).
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Россияне переиграли аравийцев (3:1).
До того команда уступила тому же сопернику (1:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение узбекским сверстникам (6:3).
При этом Россия (U21) в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Россияне имеют качественный подбор игроков. Команда довольно неплохо атакует.
При этом Россия (U21) до поражения от аравийцев победила дважды кряду. Да и белорусских сверстников команда побивает исправно.
В трех последних очных битвах с «сябрами» россияне настреляли 16 мячей. Да и в нынешней диспозиции команда не должна иметь проблем с белорусами.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Россияне способны вскрыть оборону столь нестабильного оппонента.
Статистика для ставок
- Россия (U21) одолела белорусов во всех 6 очных поединках
- Белоруссия (U21) в среднем пропускает 2 мяча за матч
- Молодые белорусы в среднем забивают чуть чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Россия (U21) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.64 и 2.12.
Прогноз: Молодые россияне выглядят монолитнее соперника, плюс явно изголодались по спаррингам.
Номинальные гости имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, и явно проведут поединок максимально активно.
Ставка: Фора России (U21) -1.5 за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.62