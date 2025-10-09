прогноз на матч чемпионата мира до 20 лет, ставка за 3.05

Парагвай U20 встретится с Норвегией U20 в рамках 1/8 финала чемпионата мира до 20 лет. Поединок пройдет 9 октября и начнется в 02:00 по мск.

Парагвай U20

Путь к 1/8 финала: Сборная не без труда смогла пробиться в плей-офф молодежного чемпионата мира. Парагвай U20 занял 2-е место в группе В с 4 очками в активе.

В своей группе сборная опередила Южную Корею U20 и Панаму U20, но не смогла обогнать Украину U20, которая набрала 7 очков.

Последние матчи: На групповом этапе Парагвай U20 провел 3 встречи. В 1-м туре сборная обыграла Панаму U20 со счетом 3:2, а затем сборная сыграла вничью с Южной Кореей U20 (0:0).

В последнем туре группового этапа молодежного ЧМ Парагвай U20 уступил Украине U20 со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 80-й минуте.

Состояние команды: Парагвай U20 провел довольно средние матчи на групповом этапе, а сейчас сборная встретится с молодежкой Норвегии, которая способна пошуметь на турнире.

За 3 встречи на групповом этапе Парагвай U20 забил и пропустил по 4 гола. В предстоящем матче сборная способна забить несколько важных голов, но Норвегия будет пытаться доминировать.

Норвегия U20

Путь к 1/8 финала: Эта сборная расположилась на 2-й позиции в группе F молодежного чемпионата мира с 5-ю очками в активе. Норвегия U20 не смогла опередить Колумбию U20, которая набрала такое же количество баллов.

Стоит отметить, что Норвегия U20 пропустила всего лишь 1 гол за 3 встречи на групповом этапе. При этом, сборная и забила не так уж и много (2 мяча).

Последние матчи: В 1-м туре группового этапа Норвегия U20 обыграла Нигерию U20 со счетом 1:0, забив решающий гол на 9-й минуте. В следующей встрече сборная сыграла вничью с Колумбией U20 (0:0).

Уже в 3-м туре группового этапа Норвегия U20 также поделила очки с Саудовской Аравией U20 (1:1), упустив минимальное преимущество на 53-й минуте.

Состояние команды: Норвегия U20 способна далеко пройти в плей-офф чемпионата мира, но предстоящий соперник Парагвай U20 может доставить проблемы.

Норвегия U20 играет очень внимательно на своей половине поля, выступая без больших провалов на протяжении многих матчей. Парагваю U20 будет тяжело взломать оборону норвежцев.

Статистика для ставок

В последних 6-и встречах Парагвай U20 выиграл только 1 раз

Норвегия U20 не проиграла ни одного матча на групповом этапе ЧМ

За 3 встречи на групповом этапе Норвегия U20 пропустила только 1 гол

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Парагвая U20 — 2.40, победа Норвегии U20 — 3.05, ничья — за 3.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.65 соотвественно.

Прогноз: Можно предположить, что Норвегия U20 одержит победу. Эта сборная способна пройти далеко в плей-офф.

Ставка: Победа Норвегии U20 за 3.05.

Прогноз: Сборные не сыграют результативно. Исход встречи решат 1-2 гола.

Ставка: Тотал 2 меньше за 2.10.