прогноз на товарищеский матч, ставка за 3.10

9 октября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Марокко и Бахрейн. Начало игры — в 22:00 мск.

Марокко

Турнирное положение: Марокканцы досрочно квалифицировали на Мундиаль. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Марокко в 7 матчах набрал 21 зачетный балл. В них команда отличилась 21 результативным выстрелом.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Марокканцы переиграли Замбию (2:0).

До того команда учинила форменный разгром Нигеру (5:0). Да и поединок с Мадагаскаром завершился успехом (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках Марокко забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Марокканцы нынче выглядят шикарно. Команда победила трижды кряду.

Причем сборная Марокко лишь однажды пересекалась с Бахрейном. Тринадцать лет назад команда уверенно переиграла соперника (4:0).

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда мотивирована продлить свой победный сериал.

Бахрейн

Турнирное положение: Бахрейнцы провалили квалификацию на чемпионат мира. Команда финишировала на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем Бахрейн набрал всего 6 очков в 10 матчах отбора. При этом команда отличилась лишь пятью забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Бахрейнцы уступили ОАЭ (0:1).

До того команда не дала себя обыграть Катару (2:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение словенскому «Приморье» (2:1).

При этом Бахрейн в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Бахрейнцы нынче смотрятся бледновато. Да и не побеждает команда уже 2 матча кряду.

При этом Бахрейн в квалификации на Мундиаль выглядел крайне слабо. А вот в среднем команда пропускает чаще гола за матч.

Команда весьма скромно действует в плане реализации. Да и состав бахрейнцев по именам выглядит скромненько.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Бахрейнцы постараются найти шансы в контригре.

Статистика для ставок

Бахрейн не побеждал в 2 своих последних матчах

Марокко в среднем забивает 3 гола за матч

Марокканцы победили в 3 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Марокко — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.60, а победа оппонента — в скромные 14.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.79 и 2.04.

Прогноз: Марокканцы сильнее соперника, плюс весьма ярко выглядят в плане реализации.

Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и оборона соперника слишком часто допускает результативные ошибки.

3.10 Фора Марокко -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч Марокко — Бахрейн принесёт прибыль 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: Фора Марокко -2.5 за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

2.50 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч Марокко — Бахрейн принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Обе забьют за 2.50