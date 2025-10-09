прогноз на матч отбора на ЧМ-2026, ставка за 2.50

9 октября в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют сборные Финляндии и Литвы. Начало встречи — 19:00 мск.

Финляндия

Турнирное положение: финская национальная команда пока что находится в борьбе за выход на Мундиаль.

«Филины» в настоящий момент имеют в своем активе семь очков и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице своей группы.

За пять туров финны смогли забить всего шесть мячей, а пропустили целых восемь.

Последние матчи: в сентябре «суоми» проиграли Польше (1:3) в квалификации ЧМ-2026 и уступили Норвегии (0:1) в спарринге.

В июне главная команда Финляндии выиграла у Польши (2:1), но проиграла Нидерландам (0:2).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

До этого Финляндия также сыграла вничью с Литвой (2:2) и обыграла Мальту (1:0).

Не сыграют: все вызванные футболисты в строю.

Состояние команды: безусловно, у сборной Финляндии крайне мало шансов на попадание на чемпионат мира. Сейчас подопечные Якоба Фрииса на три балла отстают от Нидерландов и Польши, которые сильнее и по составу, и по игре.

Думается, что только победы во всех оставшихся трех матчах могут помочь сборной Финляндии финишировать в двойке сильнейших в своей группе.

Литва

Турнирное положение: литовская сборная уже практически лишилась шансов на попадание на чемпионат мира, но от нее этого никто и не ждал.

Сейчас литовцы имеют в своем активе три зачетных балла и располагаются на четвертом месте в турнирной таблице группы.

Главная команда Литвы смогла пять раз поразить ворота соперника и семь раз пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлом месяце Литва уступила Нидерландам (2:3), но сыграла вничью с Мальтой (1:1).

В июне сборная Литвы крупно уступила Дании (0:5) в спарринге и поделила очки в Мальтой (0:0) в отборе.

Перед этим же подопечные Эдгараса Янкаускаса сыграли вничью с Финляндией (2:2) и проиграли Польше (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: от сборной Литвы ничего и не ждали в этом отборе. Конечно, литовцы должны обходить Мальту, а вот с остальными командами тягаться пока что сложно, хотя бой команда дает абсолютно всем.

Если Литва не сможет победить в этой игре, то лишиться даже математических шансов на попадание на Мундиаль.

Статистика для ставок

Литва не может победить на протяжении 13 матчей

Финляндия проиграла 3 из последних 4 матчей

В последнем очном матче Литва и Финляндия сыграли вничью со счетом 2:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Финляндия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.95, а победа Литвы — в 7.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.15 и 1.70.

Прогноз: Финляндия играет дома и сильнее соперника, поэтому должна побеждать.

2.50 победа Финляндии с форой-1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч Финляндия — Литва принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: победа сборной Финляндии с форой-1,5 за 2.50.

Прогноз: Литва в последних матчах почти всегда забивает, а Финляндия пропускает, поэтому команды вполне могут поразить ворота друг друга.

2.25 обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Финляндия — Литва позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: обе забьют за 2.25.