В четверг, 9 октября, сборная Финляндии примет сборную Литвы в рамках 7-го тура отбора на Чемпионат Мира-2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

23' Прострел Гинейтиса вдоль ворот Финляндии, Паулаускас не сумел нанести качественный удар по мячу.

23' Позиционная Литвы, получается у гостей игру от своих ворот отодвинуть.

20' После подачи со штрафного Николая Алхо, Мархиев головой пробил из пределов штрафной Литвы, грамотную позицию выбрал вратарь гостей Шведкаускас, и спокойно мяч поймал.

19' Антман заработал стандарт на подступах к штрафной сборной Литвы.

17' Финны захватили инициативу.

15' Удар Лео Валты из-за пределов штрафной Литвы, мяч из под перекладины на угловой перевел вратарь гостей Шведкаускас.

Статистика матча 0 Удары мимо 1 57 Владение мячом 43 0 Угловые удары 1 3 Фолы 0

14' Желтая карточка показана Артуру Должникову.

13' Кялльман врывался в штрафную Литвы, сбил его на подступах нападающий гостей Должников.

12' Удар головой нанес Пиюс Ширвис из пределов штрафной Финляндии, мяч проскакал мимо ворот.

11' Угловой у ворот Финляндии.

09' Позиционная атака Литвы, не спешно перекатывают мяч поперек поля гости.

07' Не высокий темп игры на первых минутах матча.

05' Позиционная атака сборной Финляндии, пока мяч на своей половине поля контролируется.

03' Литва больше контролирует мяч, хозяева осторожно входят в игру.

01' Матч начался, с центра поля разыграли футболисты сборной Литвы.

До матча

18:56 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

18:52 Матч пройдет на стадионе «Олимпийский» в Хельсинки, вмещающем 40 682 зрителей.

18:40 Главным арбитром матча будет Стефани Фраппар из Франции.

Стартовые составы команд

Финляндия: Синисало, Алхо, Лахтеенмяки, Коски, Иванов, Мархиев, Валта, Кайринен, Антман, Похьянпало, Кялльман.

Литва: Шведкаускас, Ширвис, Армалас, Гирдвайнис, Тутишкинас, Ласицкас, Голубицкас, Воробьёвас, Гинейтис, Должников, Паулаускас.

Финляндия

Финская национальная команда пока что находится в борьбе за выход на Мундиаль. «Филины» в настоящий момент имеют в своем активе семь очков и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице своей группы. За пять туров финны смогли забить всего шесть мячей, а пропустили целых восемь. В сентябре «суоми» проиграли Польше (1:3) в квалификации ЧМ-2026 и уступили Норвегии (0:1) в спарринге. В июне главная команда Финляндии выиграла у Польши (2:1), но проиграла Нидерландам (0:2). До этого Финляндия также сыграла вничью с Литвой (2:2) и обыграла Мальту (1:0).

Безусловно, у сборной Финляндии крайне мало шансов на попадание на чемпионат мира. Сейчас подопечные Якоба Фрииса на три балла отстают от Нидерландов и Польши, которые сильнее и по составу, и по игре. Думается, что только победы во всех оставшихся трех матчах могут помочь сборной Финляндии финишировать в двойке сильнейших в своей группе.

Литва

Литовская сборная уже практически лишилась шансов на попадание на чемпионат мира, но от нее этого никто и не ждал. Сейчас литовцы имеют в своем активе три зачетных балла и располагаются на четвертом месте в турнирной таблице группы. Главная команда Литвы смогла пять раз поразить ворота соперника и семь раз пропустила в свои. В прошлом месяце Литва уступила Нидерландам (2:3), но сыграла вничью с Мальтой (1:1). В июне сборная Литвы крупно уступила Дании (0:5) в спарринге и поделила очки в Мальтой (0:0) в отборе. Перед этим же подопечные Эдгараса Янкаускаса сыграли вничью с Финляндией (2:2) и проиграли Польше (0:1).

От сборной Литвы ничего и не ждали в этом отборе. Конечно, литовцы должны обходить Мальту, а вот с остальными командами тягаться пока что сложно, хотя бой команда дает абсолютно всем. Если Литва не сможет победить в этой игре, то лишиться даже математических шансов на попадание на Мундиаль.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 6 матчей. В 3 победила Финляндия, в 2 сборная Литвы, оставшаяся игра завершилась вничью.

