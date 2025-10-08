8 октября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Эсватини и Ангола. Начало встречи — 16:00 мск.
Эсватини
Турнирное положение: Эсватини за два тура до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года с двумя очками занимает последнюю, шестую позицию в группе.
Команда на 13 баллов отстает даже от второй строчки, которая дает шанс сыграть в плей-офф, поэтому уже давно потеряла шанс пробиться в финальную часть турнира.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура африканской квалификации сборная на чужом поле потерпела поражение от Ливии (0:2).
Перед этим в седьмом туре отборочного цикла на мундиаль команда также также осталась без баллов, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 0:3 проиграла Камеруну.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, Эсватини проиграл, а в шести последних матчах ни разу не победил.
Такая форма сулит хозяевам мизерные шансы даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.
Филани Мхонтфо — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.
Ангола
Турнирное положение: Ангола за два тура до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает четвертую позицию в группе с 10-ю очками в активе.
Команда на пять баллов отстает от второй строчки, которая дает шанс сыграть в плей-офф, поэтому для сохранения шансов попасть на мундиаль ей обязательно нужно побеждать.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная на своем поле одержала победу над Марикием (3:1).
Перед этим в седьмом туре отборочного цикла на ЧМ-2026 коллектив остался без очков, когда опять-таки в домашних стенах с результатом 0:1 потерпел поражение от Ливии.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, шесть из которых были официальными, а один — товарищеским, Ангола выиграла лишь дважды при двух ничьих и трех поражениях.
Такая форма вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником.
Фреди — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей Эсватини забивали обе команды
- в трех из пяти последних матчей Эсватини забивали больше 2,5 голов
- в пяти из семи последних матчей Ангола не выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Ангола — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.40. Ничья — в 4.40, победа Эсватини — в 9.50.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.12 и 1.72.
Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.
Такой же сценарий был реализован и в двух из четырех последних матчей гостей.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.12.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, ведь так было в трех из пяти последних матчей Эсватини.
Ставка: обе команды забьют за 2.20