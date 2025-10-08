Останутся ли у Анголы шансы выйти на ЧМ-2026?

прогноз на ЧМ-2026 и ставка на матч — 2.12

8 октября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Эсватини и Ангола. Начало встречи — 16:00 мск.

Эсватини

Турнирное положение: Эсватини за два тура до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года с двумя очками занимает последнюю, шестую позицию в группе.

Команда на 13 баллов отстает даже от второй строчки, которая дает шанс сыграть в плей-офф, поэтому уже давно потеряла шанс пробиться в финальную часть турнира.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура африканской квалификации сборная на чужом поле потерпела поражение от Ливии (0:2).

Перед этим в седьмом туре отборочного цикла на мундиаль команда также также осталась без баллов, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 0:3 проиграла Камеруну.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, Эсватини проиграл, а в шести последних матчах ни разу не победил.

Такая форма сулит хозяевам мизерные шансы даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Филани Мхонтфо — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Ангола

Турнирное положение: Ангола за два тура до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает четвертую позицию в группе с 10-ю очками в активе.

Команда на пять баллов отстает от второй строчки, которая дает шанс сыграть в плей-офф, поэтому для сохранения шансов попасть на мундиаль ей обязательно нужно побеждать.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная на своем поле одержала победу над Марикием (3:1).

Перед этим в седьмом туре отборочного цикла на ЧМ-2026 коллектив остался без очков, когда опять-таки в домашних стенах с результатом 0:1 потерпел поражение от Ливии.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, шесть из которых были официальными, а один — товарищеским, Ангола выиграла лишь дважды при двух ничьих и трех поражениях.

Такая форма вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником.

Фреди — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей Эсватини забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей Эсватини забивали больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей Ангола не выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Ангола — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.40. Ничья — в 4.40, победа Эсватини — в 9.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.12 и 1.72.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.

Такой же сценарий был реализован и в двух из четырех последних матчей гостей.

2.12 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч Эсватини — Ангола принесёт чистый выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, ведь так было в трех из пяти последних матчей Эсватини.

2.20 Обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Эсватини — Ангола принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: обе команды забьют за 2.20