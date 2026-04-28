29 апреля в 10-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Бунедкор» и «Навбахор». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бунедкор — Навбахор с коэффициентом для ставки за 3.11.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Бунедкор»

Турнирное положение: «Бунедкор» стартовал вполне прилично.  Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Бунедкор» лишь на 3 очка отстает от медальной зоны.  А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Бунедкор» были бит «Андижаном» (1:3).

До того команда нанесла поражение «Согдиане» (3:2).  А вот поединок с «нефтяниками» завершился неудачей (0:1).

В пяти своих последних матчах «Бунедкор» победил 3 раза.  В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Бунедкор» нынче находится не в лучших кондициях.  Команда победила лишь один раз в трех последних матчах.

Причем «Бунедкор» традиционно неудачно противостоит «Навбахору».  В последних пяти очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

«Навбахор»

Турнирное положение: «Навбахор» проводит довольно продуктивный сезон.  Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Навбахор» на 5 очков отстает от дуэта лидеров.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Навбахор» не сумел одолеть «Согдиану» (1:1).

До того команда сумела одолеть ташкентский «Локомотив» (2:0).  А вот чуть ранее она уверенно переиграла «Сурхан» (2:0).

При этом «Навбахор» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории.  Команда отличилась 8 забитыми мячами при двух пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Навбахор» нынче выглядит весьма выгодно.  Команда не проигрывает 5 матчей кряду.

При этом «Навбахор» имеет весьма надежные тылы.  Пропускает команда в среднем меньше одного мяча за матч.

Команда довольно удачно выступает на полях соперников.  В пяти выездных поединках она разжилась четырьмя победами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бунедкор» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23.  Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.11.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.13 и 1.67.

Прогноз: «Навбахор» стремится подтянуться к дуэту лидеров, к тому же проводит весьма продуктивный отрезок.

3.11Победа «Навбахора»Ставка на матч #1Поставить
Ставка: Победа «Навбахора» за 3.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.

3.22НичьяСтавка на матч #2Поставить
Ставка: Ничья за 3.22

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Навбахор» не уступил в 5 своих последних поединках
  • «Бунедкор» нынче переживает финансовые сложности
  • «Навбахор» в среднем пропускает меньше одного мяча за матч
  • «Бунедкор» победил всего один раз в 4 домашних поединках
  • Обе команды забивают в среднем чуть чаще гола за матч