8 октября в 1/8 финала плей-офф молодежного чемпионата мира по футболу сыграют Колумбия (U20) и ЮАР (U20). Начало игры — в 22:30 мск.
Колумбия (U20)
Турнирное положение: Колумбийцы успешно выступили на групповом этапе. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.
При этом Колумбия (U20) набрала 5 очков в трех поединках. А вот отличилась команда лишь двумя результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Колумбийцы подписал мировую с Нигерией (1:1).
До того команда не сумела одолеть ершистых норвежцев (0:0). А вот поединок с аравийцами принес три очка (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках Колумбия (U20) забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Колумбийцы нынче выглядят весьма уверенно. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.
Причем Колумбия (U20) не проигрывала в 7 своих последних поединках. Да и в кадровом плане команда выглядит весьма выгодно.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда способна прибавить в плане реализации.
ЮАР (U20)
Турнирное положение: Южноафриканцы довольно крепки. Команда финишировала на 2 строчке турнирной таблицы своего квартета.
Причем ЮАР (U20) набрала 6 очков в трех матчах группового этапа. Команда отличилась 8 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Южноафриканцы переиграли США (2:1).
До того команда нанесла поражение Новой Каледонии (5:0). А вот чуть ранее она с боем уступила сильным французам (1:2).
При этом ЮАР (U20) в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Южноафриканцы победили в двух своих последних поединках. А вот пропускает команда в среднем аккурат гол за матч.
При этом ЮАР (U20) способна дать бой кому угодно. А вот в среднем команда забивает чаще двух мячей за матч.
В кадровом плане у африканцев довольно позитивная ситуация. Да и Сивив Магидигиди настрелял 2 мяча на турнире.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда нынче находится на психологическом подъеме.
Статистика для ставок
- ЮАР (U20) победила в 2 своих последних матчах
- Колумбия (U20) не проигрывает 7 матчей кряду
- Южноафриканцы в среднем забивают чаще 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Колумбия (U20) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.02 и 1.79.
Прогноз: Колумбийцы явно прибавят в плане реализации, и уж точно сразу активно понесутся в атаку.
Номинальные хозяева имеют надежные тылы, да и южноафриканцы на групповом этапе обыграли не самых сильных соперников.
Ставка: Победа Колумбии (U20) в 1 тайме за 2.37.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.57