Колумбийцы не будут церемониться с южноафриканцами

прогноз на матч молодежного ЧМ-2025, ставка за 2.37

8 октября в 1/8 финала плей-офф молодежного чемпионата мира по футболу сыграют Колумбия (U20) и ЮАР (U20). Начало игры — в 22:30 мск.

Колумбия (U20)

Турнирное положение: Колумбийцы успешно выступили на групповом этапе. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

При этом Колумбия (U20) набрала 5 очков в трех поединках. А вот отличилась команда лишь двумя результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Колумбийцы подписал мировую с Нигерией (1:1).

До того команда не сумела одолеть ершистых норвежцев (0:0). А вот поединок с аравийцами принес три очка (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках Колумбия (U20) забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Колумбийцы нынче выглядят весьма уверенно. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.

Причем Колумбия (U20) не проигрывала в 7 своих последних поединках. Да и в кадровом плане команда выглядит весьма выгодно.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда способна прибавить в плане реализации.

ЮАР (U20)

Турнирное положение: Южноафриканцы довольно крепки. Команда финишировала на 2 строчке турнирной таблицы своего квартета.

Причем ЮАР (U20) набрала 6 очков в трех матчах группового этапа. Команда отличилась 8 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Южноафриканцы переиграли США (2:1).

До того команда нанесла поражение Новой Каледонии (5:0). А вот чуть ранее она с боем уступила сильным французам (1:2).

При этом ЮАР (U20) в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Южноафриканцы победили в двух своих последних поединках. А вот пропускает команда в среднем аккурат гол за матч.

При этом ЮАР (U20) способна дать бой кому угодно. А вот в среднем команда забивает чаще двух мячей за матч.

В кадровом плане у африканцев довольно позитивная ситуация. Да и Сивив Магидигиди настрелял 2 мяча на турнире.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда нынче находится на психологическом подъеме.

Статистика для ставок

ЮАР (U20) победила в 2 своих последних матчах

Колумбия (U20) не проигрывает 7 матчей кряду

Южноафриканцы в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Колумбия (U20) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.02 и 1.79.

Прогноз: Колумбийцы явно прибавят в плане реализации, и уж точно сразу активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева имеют надежные тылы, да и южноафриканцы на групповом этапе обыграли не самых сильных соперников.

2.37 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.37 на матч Колумбия (U20) — ЮАР (U20) принесёт чистый выигрыш 1370₽, общая выплата — 2370₽

Ставка: Победа Колумбии (U20) в 1 тайме за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники подпишут мирное соглашение.

2.57 Ничья во 2 тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.57 на матч Колумбия (U20) — ЮАР (U20) принесёт чистый выигрыш 1570₽, общая выплата — 2570₽

Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.57