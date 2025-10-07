5 октября «Оренбург» потерпел поражение от «Ростова» (0:1). Оно стало 4-м подряд в РПЛ и последним для Владимира Слишковича — клуб через полчаса после финального свистка объявил о расставании с главным тренером. Что привело к этому решению и кто может возглавить команду с Южного Урала — в материале LiveSport.Ru.

Тренер не тупой, но уволенный

7 октября исполнился бы год, как Владимир Слишкович занимает пост главного тренера «Оренбурга». Боснийскому специалисту не хватило буквально двух дней, чтобы отметить годовщину своего назначения.

В субботу «Оренбург» в рамках 11-го тура РПЛ сезона-2025/26 у себя дома принимал «Ростов». Большую часть матча на табло светились нули. Не сказать, что какая-то из команд заслужила поражение, но на 84-й минуте гости забили гол, который оказался единственным в игре. Таким образом, «Оренбург» проиграл 4 матч подряд и, как выяснилось позднее, в последний раз под руководством Слишковича.

К сожалению, не всё пошло так, как планировалось. Ясно, что клуб не может быть удовлетворен текущим положением после первой трети чемпионата, и изменения были необходимы. В ближайших матчах команду будет готовить новый специалист. Кирилл Волженкин президент «Оренбурга»

В принципе понять руководство клуба можно. По итогам 11-ти туров «Оренбург» имеет в активе 7 очков и в турнирной таблице занимает 14-е место, лишь на балл опережая «Пари НН». А последняя и пока единственная победа случилась ещё в середине августа — в 5-м туре на выезде был обыгран «Акрон» (2:1).

Кирилл Волженкин vk.com/fcorenburg

Такое же количество очков за первые 11 матчей оренбургская команда набрала год назад с Давидом Деограсией во главе — в начале октября 2024 г. испанца отправили в отставку. Получается, что, несмотря на смену руководства, некая преемственность в принятии решений в «Оренбурге» сохранилась.

При этом за считанные минуты до официального релиза клуба о расставании с главным тренером Слишкович на пресс-конференции после матча заявил, что планов об отставке у него нет.

Планирую ли я подать в отставку? Нет-нет. Чтобы я подал в отставку? Никогда в жизни. Это делают только тупые тренеры. Клуб может решать, это другое. Но я в отставку — нет. Владимир Слишкович бывший главный тренер «Оренбурга»

42-летний тренер в качестве оправдания мог привести результаты «Оренбурга» в Кубке России. Команда за 5 туров набрала 8 очков и обеспечила себе участие в четвертьфинале Пути РПЛ. Но, видимо, успехи в Кубке в глазах руководителей клуба не могут перекрыть неуверенное выступление в РПЛ.

Расстались с третьего раза

Отматывая события на год назад, можно вспомнить, что Слишкович мог оказаться не в Оренбурге, а в Нижнем Новгороде, откуда также получил предложение о работе. Однако боснийский специалист сделал выбор в пользу уральской команды. Сложно судить, правильно ли он тогда поступил, но «Пари НН» при более лучших результатах расстался с Гончаренко ещё в июне.

К октябрю 2024 г. «Оренбург» не выигрывал на протяжении 15 матчей. Слишкович в своей второй игре сумел прервать серию, победив «Химки» (2:0) — хотя этот матч в Кубке России уже ничего не решал. Однако в следующих 6 матчах «Оренбург» 6 раз проиграл, забив лишь дважды. И команда к зимнему перерыву подошла последней с отставанием от 14-го места в 6 очков.

Вероятность прямого вылета «Оренбурга» в Первую лигу оценивалось суперкомпьютером Opta в 86,5%. Никто не удивился бы, если со Слишковичем распрощались в декабре. Но новое руководство клуба доверилось специалисту и оставило его на вторую часть сезона.

Чем он нас убедил? Своей конкретностью. Как только мы встретились, он сразу же обозначил нам максимально четко, конкретно и во всех деталях проблемы, которые повлияли на результат команды в первой части сезона. Это было созвучно мнению руководства. Мы решили, что на данном этапе глобальная революция с приходом нового главного тренера не нужна. Кирилл Волженкин президент «Оренбурга» (в январе 2025 г.)

После зимнего перерыва у «Оренбурга» пришли победы, но всего в количестве 3 штук, что на дистанции 12 туров, конечно, было недостаточно для спасения. Уральцы выбрались с последнего места, обогнав «Факел», но на большее их не хватило — отставание от зоны стыковых матчей так и осталось на уровне 6 очков.

ФК «Оренбург» vk.com/fcorenburg

Тем не менее, Слишкович говорил, что второй частью сезона можно быть более-менее довольным, «Оренбургу» чуть-чуть не хватило удачи и забитых голов. Этих аргументов хватило тренеру для того, чтобы вновь заслужить доверие руководства клуба на продолжение работы, но уже в Первой лиге.

Однако «Оренбургу» посчастливилось остаться в РПЛ: клуб занял место наказанного за подкуп судей московского «Торпедо». Хотя для Слишковича это могло выглядеть небольшой подставой: в межсезонье команду покинули почти все игроки, на которых хоть как-то мог строиться креативный футбол, а вместо них под Первую лигу подписали тех игроков, кто в основном борется. И всё же в августе-сентябре клуб активно отработал на трансферном рынке и попытался привести конкурентоспособных игроков.

Моя команда готова [играть в РПЛ], тут нет никаких вопросов. В конце концов, мы должны быть готовы. РПЛ тебе не дает времени, у нас его нет. В общем, футбол не дает времени, мы должны быть готовы, и мы всегда готовы. Владимир Слишкович главный тренер «Оренбурга» (в июле 2025 г.)

«Оренбург» и в новом сезоне продолжил показывать посредственные результаты. Слишкович утверждал, что команде решать проблему с незаслуженными по игре поражениями. Его слова подтверждает продвинутая статистика: оренбуржцы за 11 туров пропустили на 4 гола больше, чем должны были (всего 22 — больше пропущено только у «Сочи»). В результате уральцы недобрали больше всех очков (5,40).

Кроме того, «Оренбургу» не хватило стабильности — за 11 матчей состав команды ни разу не повторился. Как говорят источники «Чемпионата», футболисты перестали понимать логику решений тренерского штаба, хотя с рабочей атмосферой внутри команды всё было нормально. Просто было потеряно взаимопонимание с игроками, что негативным образом сказалось на процессе управления коллективом.

Владимир Слишкович vk.com/fcorenburg

После одного из недавних поражений Владимир Слишкович заявил:

Прошу, не трогайте мою команду, я вижу, как они растут. Лучше трогайте меня. Я вижу, что мы делаем правильные вещи. Владимир Слишкович главный тренер «Оренбурга» (в августе 2025 г.)

Это заявление скорее было обращено к журналистам, экспертам, болельщикам, но как руководство к действию им воспользовались боссы «Оренбурга».

Время иностранцев завершилось

В «Оренбурге» заявили о планах объявить имя нового главного тренера в ближайшее время. В настоящее время в СМИ циркулируют три имени, которые рассматриваются оренбуржцами:

Александр Кержаков — без работы с сентября 2024 года после ухода из «Кайрата»;

Сергей Игнашевич — без работы с июня 2024 года после ухода из «Балтики»;

Владимир Федотов — без работы с июня 2024 года после ухода из ЦСКА.

Как сообщил Sport24, руководству «Оренбурга» больше всего импонирует вариант с Сергеем Игнашевичем. Это связано с тем, что Кирилл Волженкин имеет положительный, по его мнению, опыт совместной работы с тренером в калининградской «Балтике» (в 2021-2023 гг.), которая смогла за четверть века подняться в сильнейший дивизион чемпионата России.

Сергей Игнашевич vk.com/fcbaltika

В то же время издание «Спорт День за Днем» заявило, что Кержакова и Игнашевича нет в шорт-листе «Оренбурга». Утверждается, что оренбуржцы после 5 лет работы с иностранными специалистами сейчас ищут исключительно отечественного тренера с желанием договориться с ним о долгосрочном сотрудничестве.

Интересный инсайд сообщил журналист Сергей Ильёв. Спортивному блоку «Оренбурга», якобы, нравится тренер Дмитрий Игдисамов, который привёл ЦСКА к чемпионству в Молодежной футбольной лиге. В то же время кандидатура 39-летнего специалиста вряд ли будет утверждена, поскольку у него нет лицензии Pro, необходимой для работы главным тренером клуба РПЛ.

Впрочем, гадать, кто возглавит «Оренбург», осталось не так много времени. По информации «Чемпионата», который ссылается на источник, знакомый с ситуаций, клуб продолжает переговоры с кандидатами на пост главного тренера и собирается принять решение до 10 октября — на этот день запланировано возобновление тренировок после выходных.