прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.16

5 октября в 6-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Хайденхайм». Начало игры — в 16:30 мск.

«Штутгарт»

Турнирное положение: Швабы стартовали довольно продуктивно. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Штутгарт» в 5 матчах набрал 9 зачетных баллов. В них команда отличилась 7 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Швабы уступили «Базелю» (0:2).

До того команда нанесла поражение «Кёльну» (2:1). Да и поединок с «Сельтой» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Штутгарт» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Дениз Ундав — травмирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Швабы нынче выглядят вполне прилично. Вот только отсутствие Ундава сказывается.

Причем «Штутгарт» традиционно сложно противостоит «Хайденхайму». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается подтянуться к лидирующей группе.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Хайденхайм» нынешний чемпионат начал неудачно. Команда ныне пребывает на 17 строчке турнирной таблицы.

Причем «Хайденхайм» на один пункт отстает от спасительной 15 позиции. Команда в пяти стартовых поединках отличилась 4 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хайденхайм» смог одолеть «Аугсбург» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Гамбурга» (1:2). А вот чуть ранее она была бита дортмундской «Боруссией» (0:2).

При этом «Хайденхайм» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Хайденхайм» обречен биться за выживание. Вот только стабильности команде заметно недостает.

При этом «Хайденхайм» имеет сложности в плане реализации. А вот в среднем команда пропускает два мяча за матч.

Команда постепенно приходит в себя после неудачного старта. Да и поединки с крепкими оппонентами ей даются крайне тяжело.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Хайденхайм» в среднем пропускает 2 мяча за матч

«Штутгарт» в среднем забивает чаще гола за матч

Швабы до последней коллизии победили трижды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 6.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.49 и 2.66.

Прогноз: Швабы способны прибавить в плане реализации, и явно активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и оборона соперника слишком часто дает результативные сбои.

2.16 Фора «Штутгарта» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч «Штутгарт» — «Хайденхайм» принесёт прибыль 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: Фора «Штутгарта» -1.5 за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.19 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.19 на матч «Штутгарт» — «Хайденхайм» принесёт прибыль 1190₽, общая выплата — 2190₽

Ставка: Обе не забьют за 2.19