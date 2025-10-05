5 октября в 6-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Хайденхайм». Начало игры — в 16:30 мск.

Роман Петренко

«Штутгарт»

Турнирное положение: Швабы стартовали довольно продуктивно.  Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Штутгарт» в 5 матчах набрал 9 зачетных баллов.  В них команда отличилась 7 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  Швабы уступили «Базелю» (0:2).

До того команда нанесла поражение «Кёльну» (2:1).  Да и поединок с «Сельтой» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы.  В этих поединках «Штутгарт» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Дениз Ундав — травмирован.

Состояние команды: Швабы нынче выглядят вполне прилично.  Вот только отсутствие Ундава сказывается.

Причем «Штутгарт» традиционно сложно противостоит «Хайденхайму».  В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  Команда постарается подтянуться к лидирующей группе.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Хайденхайм» нынешний чемпионат начал неудачно.  Команда ныне пребывает на 17 строчке турнирной таблицы.

Причем «Хайденхайм» на один пункт отстает от спасительной 15 позиции.  Команда в пяти стартовых поединках отличилась 4 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Хайденхайм» смог одолеть «Аугсбург» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Гамбурга» (1:2).  А вот чуть ранее она была бита дортмундской «Боруссией» (0:2).

При этом «Хайденхайм» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Хайденхайм» обречен биться за выживание.  Вот только стабильности команде заметно недостает.

При этом «Хайденхайм» имеет сложности в плане реализации.  А вот в среднем команда пропускает два мяча за матч.

Команда постепенно приходит в себя после неудачного старта.  Да и поединки с крепкими оппонентами ей даются крайне тяжело.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы.  Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

  • «Хайденхайм» в среднем пропускает 2 мяча за матч
  • «Штутгарт» в среднем забивает чаще гола за матч
  • Швабы до последней коллизии победили трижды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44.  Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 6.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.49 и 2.66.

Прогноз: Швабы способны прибавить в плане реализации, и явно активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и оборона соперника слишком часто дает результативные сбои.

Фора «Штутгарта» -1.5
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.16 на матч «Штутгарт» — «Хайденхайм»  принесёт прибыль 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: Фора «Штутгарта» -1.5 за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Обе не забьют
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.19 на матч «Штутгарт» — «Хайденхайм»  принесёт прибыль 1190₽, общая выплата — 2190₽

Ставка: Обе не забьют за 2.19