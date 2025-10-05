5 октября в 6-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Хайденхайм». Начало игры — в 16:30 мск.
«Штутгарт»
Турнирное положение: Швабы стартовали довольно продуктивно. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Штутгарт» в 5 матчах набрал 9 зачетных баллов. В них команда отличилась 7 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Швабы уступили «Базелю» (0:2).
До того команда нанесла поражение «Кёльну» (2:1). Да и поединок с «Сельтой» завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Штутгарт» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: Дениз Ундав — травмирован.
Состояние команды: Швабы нынче выглядят вполне прилично. Вот только отсутствие Ундава сказывается.
Причем «Штутгарт» традиционно сложно противостоит «Хайденхайму». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 2 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается подтянуться к лидирующей группе.
«Хайденхайм»
Турнирное положение: «Хайденхайм» нынешний чемпионат начал неудачно. Команда ныне пребывает на 17 строчке турнирной таблицы.
Причем «Хайденхайм» на один пункт отстает от спасительной 15 позиции. Команда в пяти стартовых поединках отличилась 4 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хайденхайм» смог одолеть «Аугсбург» (2:1).
До того команда потерпела поражение от «Гамбурга» (1:2). А вот чуть ранее она была бита дортмундской «Боруссией» (0:2).
При этом «Хайденхайм» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Хайденхайм» обречен биться за выживание. Вот только стабильности команде заметно недостает.
При этом «Хайденхайм» имеет сложности в плане реализации. А вот в среднем команда пропускает два мяча за матч.
Команда постепенно приходит в себя после неудачного старта. Да и поединки с крепкими оппонентами ей даются крайне тяжело.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Хайденхайм» в среднем пропускает 2 мяча за матч
- «Штутгарт» в среднем забивает чаще гола за матч
- Швабы до последней коллизии победили трижды кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 6.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.49 и 2.66.
Прогноз: Швабы способны прибавить в плане реализации, и явно активно понесутся в атаку.
Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и оборона соперника слишком часто дает результативные сбои.
Ставка: Фора «Штутгарта» -1.5 за 2.16.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.19