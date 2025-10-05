прогноз на матч Примеры, ставка за 2.07

5 октября в 8-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано». Начало встречи — в 19:30 мск.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: В таблице Ла Лиги «Реал Сосьедад» находится в зоне вылета. Клуб располагается на 18-й строчке, набрав 5 очков в семи встречах.

У «Реала Сосьедад» на данный момент одна победа, две ничьи и 4 поражения.

Последние матчи: В последних четырех матчах «Реал Сосьедад» потерпел три поражения.

В прошедшем месяце была зафиксирована лишь одна победа. 24 сентября «Реал Сосьедад» дома победил «Мальорку» со счетом 1:0. Автором решающего гола стал Микель Ойарсабаль.

Состояние команды: Команда из Сан-Себастьяна потеряла много очков на старте сезона. Но победа над «Мальоркой» должна воодушевить игроков.

28 сентября «Реал Сосьедад» неудачно съездил в Барселону, где уступил каталонскому клубу со счетом 1:2. Но гости вели по ходу матча и были близки к тому, чтобы взять очки. Получится ли добиться успеха в ближайшей домашней встрече?

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Райо Вальекано» идет на 16-й позиции. У команды столько же набранных очков, сколько и у «Реала Сосьедад» — 5.

В чемпионате Испании-2025/26 «Райо Вальекано» одержал одну победу. Также были зафиксированы две ничьи и 4 поражения.

Последние матчи: В конце сентября «Райо Вальекано» потерпел два поражения кряду в Примере. Команда уступила «Атлетико» (2:3) и «Севилье» (0:1).

Ситуацию удалось улучшить в Лиге конференций. 2 октября «Райо Вальекано» принимал «Шкендию» и одолел соперника со счетом 2:0.

Состояние команды: «Райо Вальекано» находится недалеко от зоны вылета, поэтому команде очень нужны очки. Но букмекеры не верят в то, что гости добьются успеха в Сан-Себастьяне.

В марте 2025 года команды встречались друг с другом в Примере. Тогда «Райо Вальекано» и «Реал Сосьедад» не выявили сильнейшего. Матч закончился вничью 2:2.

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Реала Сосьедад» дают 2.07, а на «Райо Вальекано» — 3.60, ничью букмекеры оценивают в 3.42.

Тотал меньше 2,5 идет за 1.74, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.10.

Прогноз: «Реал Сосьедад» к текущему моменту выиграл в Ла Лиге лишь один матч. У хозяев должен быть боевой настрой, ведь нужно поскорее покинуть зону вылета. Клуб из Сан-Себастьяна возьмет три очка.

2.07 Победа «Реала Сосьедад»

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» принесёт чистый выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 2.07.

Прогноз: «Райо Вальекано» постарается добиться положительного результата. Гости не хотят проигрывать, поэтому будут максимально собранными у своих ворот. Вряд ли в Сан-Себастьяне стоит ждать голевой феерии.

1.74 ТМ 2.5

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.74 на матч «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» принесёт чистый выигрыш 740₽, общая выплата — 1740₽

Ставка: ТМ 2.5 за 1.74.