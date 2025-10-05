прогноз на матч испанской Примеры, ставка за 2.07

5 октября в матче 8-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Барселона». Начало игры — в 17:15 мск.

«Севилья»

Турнирное положение: команда из одноименного города является середняком текущего розыгрыша испанского чемпионата.

Коллектив из Севильи в настоящий момент имеет в своем активе 10 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Примеры.

За семь туров «красно-белые» смогли забить 11 мячей, а пропустили же 10.

Последние матчи: в прошлых турах севильцы смогли победить «Райо Вальекано» (1:0), но проиграли «Вильярреалу» (1:2).

До этого же «нервионцы» обыграли «Алавес» (2:1) и «Жирону» (2:0), но поделили очки с «Эльче» (2:2).

Перед этим севильская команда уступила «Хетафе» (1:2) и «Атлетику» (2:3).

Не сыграют: в лазарете находятся Альфонсо Гонсалес, Хоан Хордан, Ньянзу Куасси и Кике Салас.

Состояние команды: подопечных Матиаса Альмейды пока что нельзя отнести к числу команд, которые будут бороться даже за еврокубки. «Севилья» видится середняком лиги.

Первой и главной задачей «Севильи» является обезопасить себя от вылета, ведь в прошлом сезоне команда стала только 17-й. А дальше уже смотреть по обстановке.

«Барселона»

Турнирное положение: каталонцы подтверждают статус главного фаворита текущего сезона испанского первенства.

В настоящий момент «блаугранас» имеют в своем активе 19 очков и лидируют в турнирной таблице.

Каталонский коллектив за семь матчей 21 раз поразил ворота соперников и пять раз пропустил в свои.

Последние матчи: среди недели «сине-гранатовые» проиграли «ПСЖ» (2:1) в Лиге чемпионов.

До этого же команда из столицы Каталонии победила «Реал Сосьедад» (2:1), «Овьедо» (3:1), «Хетафе» (3:0) и «Валенсию» (6:0) в Примере.

Только перед этим у действующих чемпионом Испании была единственная потеря очков в чемпионате — с «Райо Вальекано» (1:1).

Не сыграют: травмированы Марк-Андре тер Штеген, Рафинья, Фермин Лопес, Гави и Хоан Гарсия.

Состояние команды: подопечные Ханса-Дитера Флика намерены сохранить чемпионский титул у себя. Именно «Барселона» и считается главным фаворитов в борьбе за титул.

Также «Барселона» желает победить и в Лиге чемпионов, но там уровень соперничества намного выше. В прошлом сезоне «Барса» дошла до полуфинала, а теперь хочет большего.

Статистика для ставок

«Севилья» проиграла только 1 из последних 5 матчей

«Барселона» не проигрывает в текущем сезоне Примеры

В последнем очном матче «Барселона» разгромила «Севилью» со счетом 4:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 5.20, а победа «Севильи» — в 5.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.45 и 2.75.

Прогноз: команды преимущественно играют результативно, поэтому вполне могут забить четыре мяча на двоих.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.07.

Прогноз: «Барселона», конечно, сильнее и должна брать три очка в этой игре.

Ставка: победа «Барселоны» с форой-1,5 за 2.20.