В воскресенье, 5 октября, состоится матч 8-го тура чемпионата Испании, в котором «Севилья» примет «Барселону». Начало игры — в 17:15 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

79' Люсьен Агуме из «Севильи» получил жёлтую карточку от арбитра.

77' Роберт Левандовски промахнулся с одиннадцатиметровой отметки, направив мяч рядом со штангой.

76' После тщательного анализа ситуации судья Руис оставил в силе своё решение — пенальти в ворота соперника для «Барселоны»!

75' Педри получил мяч и сразу же попытался поразить ворота, однако защитники «Севильи» успели накрыть опасный удар.

74' Аднан Янузай пополнил список игроков «Севильи», получивших жёлтую карточку.

73' В «Севилье» происходят две замены: Рубен Варгас и Батиста Менди покидают поле, их места займут свежие Аднан Янузай и Пеке.

Статистика матча 0 Удары в створ 3 0 Удары мимо 1 32 Владение мячом 68 1 Угловые удары 1 1 Офсайды 0 2 Фолы 0

72' Замена в «Барселоне»: Руни Барджи выходит на поле, Ферран Торрес отправляется отдыхать.

69' Педри попытался разыграть стандарт, но подача вышла слишком прямолинейной, и Влаходимос уверенно забрал мяч.

68' Опаснейший момент! Маркус Рэшфорд здорово сыграл на входе в штрафную, но самоотверженный защитник бросился под мяч и предотвратил гол.

66' Попытка Акора Адамса обыграть защитников закончилась потерей мяча, однако команда продолжила атаковать и заработала угловой — отличный шанс для гола.

65' Эрик Гарсия выиграл верховую борьбу после углового, однако его удар головой по центру ворот не имел достаточной силы, и голкипер без труда забрал мяч.

64' После прострела в штрафную Торрес великолепно обработал мяч и нанес мощный удар, но Влаходимос успел среагировать.

62' Рубен Варгас исполнил угловой, однако его подача оказалась неточной и была перехвачена защитниками.

60' Матиас Альмейда принял решение о двойных заменах в составе «Севильи». Неманья Гудель заменил Джибриля Соу, а Айзек Ромеро уступил место Акору Адамсу.

59' Айзек Ромеро наносит удар с края штрафной площади, но техника подвела — мяч уходит сильно выше ворот.

58' Рефери, изучив видеоповтор, отказался назначать пенальти!

57' Прошло время с момента неоднозначного эпизода в штрафной, но судья только что объявил о необходимости просмотра VAR! «Севилья» может получить возможность забить.

56' Жюль Кунде из «Барселоны», похоже, сыграл рукой в штрафной площади!

55' Момент! Санчес мог изменить счёт, но его удар из выгодной позиции оказался не слишком опасным для Щенсного.

53' «Барселона» пыталась организовать наступление, однако Кунде допустил фол.

51' Ромеро получил жёлтую карточку за жёсткий приём против соперника.

49' Ферран Торрес направил мяч вперёд, но Влаходимос оперативно вышел из ворот и ликвидировал опасность.

47' Ханси Флик принял решение усилить игру во втором тайме. Жерар Мартен и Эрик Гарсия уходят с поля, их места занимают Алехандро Бальде и Рональд Араухо.

46' Второй тайм начался! Гости разыгрывают мяч с центра поля.

45+7' Первый тайм окончен! Счёт 2:1 в пользу команды «Севильи»! Каталонцы должны улучшить своё положение во второй половине встречи.

45+6' ГОЛ! Педри ассистирует, а Рэшфорд в одно касание поражает ворота — мяч летит точно под перекладину! Счёт — 2:1!

«Севилья» — «Барселона» globallookpress.com

45+5' Алексис Санчес предпринял попытку прорыва к воротам, но защитник не позволил ему это сделать.

45+4' Защитники сумели обезвредить опасную подачу Рэшфорда с углового, выбив мяч как можно дальше от своих ворот.

45+2' В очередной раз Рэшфорд устремился к воротам, но защитник совершил удачный подкат и отправил мяч за пределы поля.

45' К первому тайму добавлено 6 минут.

43' Ферран Торрес выполнил подачу с углового, нацеленную в штрафную, но мяч был вынесен защитниками.

40' РЭШФОРД! Просто фантастика, как он не забил! Маркус совершил отличный проход, но Влаходимос был на высоте!

38' Севильцы заработали угловой, но ничего опасного из этого не вышло.

37' Де Йонг получает жёлтую карточку за активные споры с арбитром.

35' ГОЛ! Рубен Варгас делает отличный пас, а Айзек Ромеро не промахивается по пустым воротам. Счёт — 2:0 в пользу «Севильи»!

33' Невозможно поверить! Берналь вновь упускает великолепный момент! После прострела Ромеро с правого фланга он пробил в одно касание, но мяч улетел сильно выше ворот.

31' Очередной угловой у ворот «Севильи» разыграли каталонцы, но нанести удар по воротам не сумели.

29' Рэшфорд направил мяч к ближней штанге, но там не оказалось ни одного одноклубника.

28' Аспиликуэта выполнил подкат на левом фланге. Сесар пытался доказать, что именно соперник последним тронул мяч.

26' Шанс упущен! Соу выполнил отличную передачу на Берналя, который пробил — но Щесны был на высоте!

24' Санчес убрал соперника с пути, отдал передачу Берналю, который, находясь под давлением, нанес мощный удар!

23' Кармона блестяще поддержал атаку! Его опасный выстрел в правый угол ворот прошёл буквально в миллиметрах от цели — мяч просвистел мимо стойки!

22' Два игрока обороны сумели сдержать прорыв Санчеса к воротам. Судейская бригада определила офсайд в атаке «Севильи».

21' В активе Феррана Торреса теперь есть жёлтая карточка.

20' Маркан из «Севильи» удостоен жёлтой карточки за нарушение.

19' Жерар Мартен попытался найти партнёров пасом в штрафную, но его черпачок оказался слишком сильным, и мяч вылетел за боковую линию.

17' Мартен из «Барселоны» наказан жёлтой карточкой.

16' Педри великолепно принял мяч у угла штрафной «Барселоны» и попытался пробить, но защитник помешал удару.

14' ГОЛ! Шикарный гол Санчеса — его мощный удар низом в левый угол оказался неберущимся для Щенсного!

12' Решение VAR принято: «Севилья» получает возможность пробить пенальти!

10' «Севилья» требует пенальти, но игра продолжается. Неожиданно Алехандро Руис прерывает матч и идёт проверять видеоповтор.

08' С левого фланга Варгас выполнил прострел в центр штрафной после получения мяча. Судя по всему, мяч попал в руку каталонскому футболисту, но судья не свистнул.

06' Защитник прервал удар Алексиса Санчеса, который получил мяч в штрафной площади «Севильи».

05' На левом краю Варгас получил мяч и направил его в центр штрафной зоны. Щесны без суеты вышел из ворот и надёжно зафиксировал мяч.

03' Опасный эпизод! Ромеро сделал перспективный навес, но Щенсный первым добрался до мяча.

01' В сегодняшнем матче «Севилья» примет на своём домашнем стадионе «Барселону»! Хозяева разыгрывают мяч с центра поля! Матч начался!

До матча

17:00 Арбитром сегодняшней встречи будет Руис из Испании.

16:55 Команды встретятся между собой в Севильи на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», который вмещает в себя 42 714 болельщиков.

16:50 «Севилья»: Одиссеас, Кармона, Аспиликуэта, Маркао, Суасо, Агуме, Менди, Соу, Санчес, Исаак, Варгас.

16:50 «Барселона»: Щенсны, Кунде, Араухо, Кубарси, Мартин, де Йонг, Педри, Ольмо, Рэшфорд, Торрес, Левандовски.

«Севилья»

«Севилья» в текущем сезоне Ла Лиги выступает в роли середняка чемпионата. После семи сыгранных туров команда под руководством Матиаса Альмейды набрала 10 очков и расположилась на девятой строчке турнирной таблицы. Статистика показывает, что «красно-белые» демонстрируют довольно сбалансированную игру: 11 забитых и 10 пропущенных мячей.

Последние матчи принесли команде смешанные результаты. Удалось одержать победы над «Райо Вальекано» (1:0) и «Алавесом» (2:1), а также разгромить «Жирону» со счётом 2:0. Однако были и поражения — от «Вильярреала» (1:2) и «Атлетика» (2:3), а также от «Хетафе» с минимальным счётом. Матч с «Эльче» завершился боевой ничьей 2:2.

К сожалению, несколько важных игроков не смогут помочь команде в предстоящем матче. В лазарете находятся Альфонсо Гонсалес, Хоан Хордан, Ньянзу Куасси и Кике Салас.

Текущая форма команды не позволяет говорить о серьёзных амбициях в борьбе за еврокубковые места. Главной задачей для «Севильи» остаётся сохранение прописки в элитном дивизионе. Это особенно актуально после того, как в прошлом сезоне команда финишировала лишь на 17-й позиции. Руководство и тренерский штаб сосредоточены на том, чтобы сначала обеспечить стабильность в нижней части таблицы, а затем уже ставить более высокие цели.

В предстоящем матче против «Барселоны» «Севилье» предстоит непростое испытание, которое может стать хорошей проверкой текущего состояния команды и её готовности к решению поставленных задач.

«Барселона»

«Барселона» в текущем сезоне Ла Лиги полностью оправдывает статус главного претендента на чемпионский титул. После семи туров каталонский гранд уверенно возглавляет турнирную таблицу с 19 очками в активе. Команда демонстрирует впечатляющую результативность: 21 забитый мяч при всего 5 пропущенных, такие показатели говорят о высоком уровне как атаки, так и обороны.

Последние матчи подтверждают класс команды. В чемпионате «Барселона» демонстрирует впечатляющую игру, обыграв таких соперников как «Реал Сосьедад» (2:1), «Овьедо» (3:1), «Хетафе» (3:0) и устроив настоящий разгром «Валенсии» со счётом 6:0. Единственной осечкой в Примере стала ничья с «Райо Вальекано» (1:1). Однако на европейской арене команда столкнулась с серьёзным сопротивлением, недавно «Барселона» уступила «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов со счётом 2:1.

К предстоящему матчу команда подходит с рядом потерь в составе. Не смогут принять участие в игре ключевые игроки: основной вратарь Марк-Андре тер Штеген, атакующий полузащитник Рафинья, Фермин Лопес, молодой талант Гави и Хоан Гарсия — все они находятся в лазарете.

Под руководством Ханса-Дитера Флика команда ставит перед собой максимальные цели. Главной задачей остаётся защита чемпионского титула, ведь именно «Барселона» считается главным претендентом на победу в чемпионате. Не менее амбициозные планы у клуба и в Лиге чемпионов, где команда намерена пойти дальше прошлогоднего полуфинала. Несмотря на недавнее поражение от «ПСЖ», каталонцы сохраняют уверенность в своих силах и готовятся к важному дерби против «Севильи», где планируют показать свой лучший футбол.

Очные матчи

Противостояние «Севильи» и «Барселоны» в последние годы складывается не в пользу андалузского клуба. Каталонцы явно доминируют в очных встречах. За последние сезоны «Барселона» не проигрывает «Севилье» — в последних 10 матчах каталонцы одержали 9 побед при одной ничьей, забив 27 мячей и пропустив лишь 6. Особенно показательны крупные победы: в октябре 2024 года — 5:1, а в феврале 2025-го — 4:1.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.07.