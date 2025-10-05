5 октября в 6-м туре чемпионата Италии встретятся «Наполи» и «Дженоа». Начало встречи — 19:00 мск.
«Наполи»
Турнирное положение: На данный момент «Наполи» идет на 2-м месте в таблице Серии А. У клуба 12 набранных очков.
Неаполитанцы в пяти встречах одержали 4 победы и один раз уступили. Ничьих пока зафиксировано не было.
Последние матчи: В октябре «Наполи» уже порадовал фанатов победой. Команда дома одолела «Спортинг» со счетом 2:1.
В конце сентября в Серии А «Наполи» взял верх над «Пизой» (3:2), а также в гостях уступил «Милану» со счетом 1:2.
Состояние команды: Прошлый сезон оказался триумфальным для «Наполи». Команде удалось завоевать скудетто.
Болельщики «Наполи» верят, что подопечные Антонио Конте не сбавят обороты. Сейчас клуб в Серии А идет в лидирующей группе. В домашнем матче с одним из аутсайдеров Серии А есть отличная возможность завоевать три очка.
«Дженоа»
Турнирное положение: «Дженоа» находится на предпоследней, 19-й строчке в таблице. Клуб записал в актив два очка.
В чемпионате Италии-2025/26 «Дженоа» еще ни разу не победил. У команды две ничьи и три поражения.
Последние матчи: В конце сентября «Дженоа» порадовала поклонников в домашнем матче Кубка Италии. Команда дома обыграла «Эмполи» со счетом 3:1.
29 сентября «Дженоа» потерпел фиаско в матче Серии А с «Лацио». «Грифоны» в родных стенах уступили римскому клубу со счетом 0:3.
Состояние команды: «Дженоа» в текущем сезоне Серии А, скорее всего, будет бороться за выживание. Болельщики ждут долгожданной победы, но вряд ли это случится в Неаполе.
Букмекеры уверены в победе хозяев поля. В 2025 году команды встречались 11 мая. Тогда «Наполи» и «Дженоа» в Неаполе сыграли вничью 2:2. Будет ли таким же результативным предстоящий матч?
Статистика для ставок
- В чемпионате Италии-2025/26 «Дженоа» еще ни разу не победил
- «Наполи» идет на 2-м месте в таблице
- 11 мая 2025 года «Наполи» и «Дженоа» сыграли вничью 2:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Наполи» дают 1.49, а на «Дженоа» — 7.59, ничью букмекеры оценивают в 3.98.
Тотал меньше 2,5 идет за 1.71, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.33.
Прогноз: «Наполи» явно собирается играть первым номером. Хозяева будут больше атаковать и должны одержать уверенную победу.
Ставка: победа «Наполи» с форой (-1) за 1.87.
Прогноз: «Дженоа» идет в конце таблицы и в такой ситуации наверняка будет рисковать, чтобы заработать очки. Можно рискнуть и поставить на то, что забьют обе команды.
Ставка: обе забьют за 2.36.