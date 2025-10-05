прогноз на матч Серии А, ставка за 2.36

5 октября в 6-м туре чемпионата Италии встретятся «Наполи» и «Дженоа». Начало встречи — 19:00 мск.

«Наполи»

Турнирное положение: На данный момент «Наполи» идет на 2-м месте в таблице Серии А. У клуба 12 набранных очков.

Неаполитанцы в пяти встречах одержали 4 победы и один раз уступили. Ничьих пока зафиксировано не было.

Последние матчи: В октябре «Наполи» уже порадовал фанатов победой. Команда дома одолела «Спортинг» со счетом 2:1.

В конце сентября в Серии А «Наполи» взял верх над «Пизой» (3:2), а также в гостях уступил «Милану» со счетом 1:2.

Состояние команды: Прошлый сезон оказался триумфальным для «Наполи». Команде удалось завоевать скудетто.

Болельщики «Наполи» верят, что подопечные Антонио Конте не сбавят обороты. Сейчас клуб в Серии А идет в лидирующей группе. В домашнем матче с одним из аутсайдеров Серии А есть отличная возможность завоевать три очка.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Дженоа» находится на предпоследней, 19-й строчке в таблице. Клуб записал в актив два очка.

В чемпионате Италии-2025/26 «Дженоа» еще ни разу не победил. У команды две ничьи и три поражения.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: В конце сентября «Дженоа» порадовала поклонников в домашнем матче Кубка Италии. Команда дома обыграла «Эмполи» со счетом 3:1.

29 сентября «Дженоа» потерпел фиаско в матче Серии А с «Лацио». «Грифоны» в родных стенах уступили римскому клубу со счетом 0:3.

Состояние команды: «Дженоа» в текущем сезоне Серии А, скорее всего, будет бороться за выживание. Болельщики ждут долгожданной победы, но вряд ли это случится в Неаполе.

Букмекеры уверены в победе хозяев поля. В 2025 году команды встречались 11 мая. Тогда «Наполи» и «Дженоа» в Неаполе сыграли вничью 2:2. Будет ли таким же результативным предстоящий матч?

Статистика для ставок

В чемпионате Италии-2025/26 «Дженоа» еще ни разу не победил

«Наполи» идет на 2-м месте в таблице

11 мая 2025 года «Наполи» и «Дженоа» сыграли вничью 2:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Наполи» дают 1.49, а на «Дженоа» — 7.59, ничью букмекеры оценивают в 3.98.

Тотал меньше 2,5 идет за 1.71, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.33.

Прогноз: «Наполи» явно собирается играть первым номером. Хозяева будут больше атаковать и должны одержать уверенную победу.

1.87 Победа «Наполи» с форой (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Наполи» — «Дженоа» принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: победа «Наполи» с форой (-1) за 1.87.

Прогноз: «Дженоа» идет в конце таблицы и в такой ситуации наверняка будет рисковать, чтобы заработать очки. Можно рискнуть и поставить на то, что забьют обе команды.

2.36 Обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.36 на матч «Наполи» — «Дженоа» позволит вывести на карту выигрыш 1360₽, общая выплата — 2360₽

Ставка: обе забьют за 2.36.