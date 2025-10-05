прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.44

5 октября в 7-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Ницца». Начало игры — в 18:15 мск.

«Монако»

Турнирное положение: Монегаски стартовали довольно продуктивно. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Монако» в 6 матчах набрал 12 зачетных баллов. Да и отличилась команда 14 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Монегаски не уступили «Манчестер Сити» (2:2).

До того команда была бита скромным «Лорьяном» (1:3). А вот поединок с «Мецем» завершился яркой викторией (5:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Монако» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: Александр Головин, Денис Закария — травмированы. Тило Керер — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: Монегаски все мечтают побороться за чемпионство. Да и состав команды по именам выглядит довольно мощно.

Причем «Монако» традиционно неудачно противостоит «Ницце». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Монегаски намерены закрепиться в группе лидеров.

«Ницца»

Турнирное положение: «Орлята» текущий чемпионат начали не столь продуктивно. Команда ныне пребывает на 12 строчке турнирной таблицы.

Причем «Ницца» в 6 матчах набрал всего 7 зачетных баллов. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлята» уступили «Фенербахче» (1:2).

До того команда не сумела одолеть скромный «Париж» (1:1). А вот чуть ранее она была бита крепкой «Ромой» (1:2).

При этом «Ницца» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлята» намерены побороться за выход в еврокубки. А вот пропускает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

При этом «Ницца» потенциально обязана прибавить в плане реализации. Вот только не побеждает команда уже 4 матча кряду.

Команда всего на 2 очка оторвалась от опасной зоны. А вот Жереми Бога пока отличился 2 забитыми мячами в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда намерена зацепиться за драгоценные баллы.

Статистика для ставок

«Орлята» в среднем пропускают реже 2 мячей за матч

Монегаски в среднем забивают 2 гола за матч

«Ницца» не побеждала в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.59 и 2.39.

Прогноз: «Монако» имеет качественный подбор исполнителей, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости бьются за самые высокие места, да и оппонент не блещет стабильностью результатов.

2.44 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.44 на матч «Монако» — «Ницца» позволит вывести на карту выигрыш 1440₽, общая выплата — 2440₽

Ставка: Победа «Монако» в 1 тайме за 2.44.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

2.41 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.41 на матч «Монако» — «Ницца» принесёт чистый выигрыш 1410₽, общая выплата — 2410₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.41